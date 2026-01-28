Orbán Anita a kárpátaljai magyarságot emlegeti – ez különösen is bájos tőle!

Itt a hidegzuhany: Magyarországnak kell megmentenie Románia gázellátását
A párválasztás egyik dilemmája, hogy vajon melyik házasság a boldogabb: egy (talán alaptalanul) istenített bombanővel, aki nem szeret minket, vagy a kicsit egyszerűbb, háziasabb, emberibb, közelibb partnerrel, aki viszont szeret. Érdemes-e futni olyan szekér után, ami nem vesz fel, sőt rendszeresen leszólnak róla nekünk – vagy csatlakozzunk a hozzánk inkább illőkhöz?
Szent István egy idegen világba vitt minket, úgy tanítjuk, ez volt a túlélés záloga. Nincs kontrollcsoport, nem tudhatjuk, mi lett volna, ha nem így alakul.
Mindenesetre azóta a csodált, vágyott, szépséges Nyugat mindig ellenségként, idegenként nézett ránk. Megkaptuk Európát, a gyönyörű nőt, aki azonban gyűlöl minket ezer éve. A pozsonyi csata óta csak ártottak nekünk, gáncsoltak, betartottak, elárultak. Mi próbáltunk megfelelni, betagozódni, kikötni a nyugati parton, de nem értékelték.
Közben pedig elfelejtettük a keleti gyökereket.
Európának volt közel ezer jó éve. (Nagyjából, mint a római birodalomnak. Kevesebb, mint Egyiptomnak, de valamivel több, mint az oszmánoknak vagy a pártusoknak.) Ázsiából érkező eleink arról a kontinensről jöttek, ahol nem csak a neolit forradalma zajlott le, de az első civilizációk kialakulása és valamennyi (közte mind a három nagy monoteista) világvallás létrejötte is oda kapcsolódik.
A magyar név a vérszerződés óta értelmezhető, de a X-XI. században egy hatalmas terület uralásával komoly államszervezési képességeiről, kiemelkedő katonai erejéről, szellemi-művészi teljesítményéről, teljesen egyedi és bonyolult szerkezetű nyelvéről tanúságot tevő népet bizonyára nem akkor ráztak le a fáról, és a múltja legalább olyan mélységesen mély kút, mint amibe Thomas Mann letekintett.
Keleten – Japántól a türk világig – szeretnek és rokonként tartanak számon bennünket.
Ami a múltunkból igazán egyedi és szép, onnan ered (nyelv, tánc, zene, népművészet). Legendáink, meséink ehhez a világhoz, hunokhoz és Csodaszarvashoz, Nimródhoz és életfához kapcsolnak.
A talán túl hosszú bevezetőre azért volt szükség, mert Magyar Péter saját Orbánja (olyan mániákusan vágyott már egyre, hogy választása borítékolható volt), Anita, a külügyekre kiszemelt delikvens kijelentette, hogy vége a kompország imázsnak.
„Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül a nyugati szövetségi rendszerben, az Európai Unióban és a NATO-ban van. Befejezzük a »kompország-politikát« és a szövetségeseinkkel való folyamatos konfrontációt. Magyarország külpolitikai elszigeteltsége veszélyezteti a gazdasági érdekérvényesítést”
– tett hitet a Nyugat mellett.
Történetesen éppen a gazdasági érdekérvényesítésünk miatt „szigetelődünk el”, mert például nem akarunk lemondani az olcsó orosz energiáról, Ezzel szemben, ha behódolunk, elfogadjuk az érdekeinkkel ellentétes ukázokat, feladjuk a gazdasági érdekeinket, akkor nem leszünk elszigetelődve, legfeljebb kiszolgáltatva.
Anitának fontos még „a külhoni magyarság segítése és valódi képviselete”, ami – mint az köztudott a kettős állampolgárságot megadó, folyamatos pénzügyi segítséget nyújtó, kulturális együttműködéseket szorgalmazó, a határon túliakat egyenrangúnak tekintő, nekik szavazati jogot adó (és ezért megannyi méltatlan támadást elszenvedő) – mostani kormányról ugyebár nem mondható el.
A kárpátaljai magyarság védelmének említése pedig különösen bájos a Tisza politikusától,
hiszen csak furcsa-zűrös kapcsolataikon keresztül meg kéne üzenni Zelenszkijnek, hogy ne veresse agyon a besorozott magyarokat, és egy háború kellős közepén ne az legyen az egyik első gondolatuk, hogy ledöntik a Turul-szobrot Munkácson.
Anita a megromlott magyar-lengyel viszonyt is kijavítaná,
ehhez azonban inkább a lengyel kormányt váltsa le, mint a magyart, gyümölcsözőbb lenne mindjárt a visegrádi együttműködés is.
Nem biztos, hogy akár érzelmi, akár racionális alapon hajónkat most kellene minél jobban leláncolni a nyugati parton. Európa száz éve folyamatos hátrálásban van, s bár még zenélnek a süllyedő Titanicon – ahogy Rómában is ment a tivornya, amikor már germán vezérek törték át a limest mindenütt –, a tendencia nem ígér dicsőséges végkifejletet. Leginkább demográfiai okokból, de a szellemi vákuum sem szokott jót jelenteni.
Sem a gazdaságban, sem a pénzügyekben, sem az innovációban nem Európának áll a zászló.
Talán a sport az egyetlen, ahol még megvan a fölény, bár a legnagyobb focisztárok elkezdtek Szaúd-Arábiába igazolni…
Mindeközben a magyar ellenzéki újságíró: bezzeg a román gáztárolók töltöttebbek! Francesca Rivafinoli írása.
„Sose volt még ilyen drágaság, mint idén" – állítja a TISZA; „barátságosabb összegből kijön a bevásárlás, mint tavaly" – írja ugyanakkor a HVG. Kinek van igaza? Francesca Rivafinoli írása.
Dobogós hely reáljövedelem-növekedésben, uniós középmezőny az igazságszolgáltatás függetlenségében, toronymagas győzelem a légi közlekedési bizniszben. Francesca Rivafinoli írása.
