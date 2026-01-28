Ft
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt szent istván thomas mann Magyar Péter nyugat kompország Fidesz

Orbán Anita a kárpátaljai magyarságot emlegeti – ez különösen is bájos tőle!

2026. január 28. 05:27

Hiszen csak furcsa-zűrös kapcsolataikon keresztül meg kéne üzennie Zelenszkijnek, hogy ne veresse agyon a besorozott magyarokat, és egy háború kellős közepén ne az legyen az egyik első gondolatuk, hogy ledöntik a Turul-szobrot Munkácson.

2026. január 28. 05:27
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

A párválasztás egyik dilemmája, hogy vajon melyik házasság a boldogabb: egy (talán alaptalanul) istenített bombanővel, aki nem szeret minket, vagy a kicsit egyszerűbb, háziasabb, emberibb, közelibb partnerrel, aki viszont szeret. Érdemes-e futni olyan szekér után, ami nem vesz fel, sőt rendszeresen leszólnak róla nekünk – vagy csatlakozzunk a hozzánk inkább illőkhöz?

Szent István egy idegen világba vitt minket, úgy tanítjuk, ez volt a túlélés záloga. Nincs kontrollcsoport, nem tudhatjuk, mi lett volna, ha nem így alakul.

Mindenesetre azóta a csodált, vágyott, szépséges Nyugat mindig ellenségként, idegenként nézett ránk. Megkaptuk Európát, a gyönyörű nőt, aki azonban gyűlöl minket ezer éve. A pozsonyi csata óta csak ártottak nekünk, gáncsoltak, betartottak, elárultak. Mi próbáltunk megfelelni, betagozódni, kikötni a nyugati parton, de nem értékelték.

Közben pedig elfelejtettük a keleti gyökereket.  

Európának volt közel ezer jó éve. (Nagyjából, mint a római birodalomnak. Kevesebb, mint Egyiptomnak, de valamivel több, mint az oszmánoknak vagy a pártusoknak.) Ázsiából érkező eleink arról a kontinensről jöttek, ahol nem csak a neolit forradalma zajlott le, de az első civilizációk kialakulása és valamennyi (közte mind a három nagy monoteista) világvallás létrejötte is oda kapcsolódik.

A magyar név a vérszerződés óta értelmezhető, de a X-XI. században egy hatalmas terület uralásával komoly államszervezési képességeiről, kiemelkedő katonai erejéről, szellemi-művészi teljesítményéről, teljesen egyedi és bonyolult szerkezetű nyelvéről tanúságot tevő népet bizonyára nem akkor ráztak le a fáról, és a múltja legalább olyan mélységesen mély kút, mint amibe Thomas Mann letekintett. 

Keleten – Japántól a türk világig – szeretnek és rokonként tartanak számon bennünket.

Ami a múltunkból igazán egyedi és szép, onnan ered (nyelv, tánc, zene, népművészet). Legendáink, meséink ehhez a világhoz, hunokhoz és Csodaszarvashoz, Nimródhoz és életfához kapcsolnak.

A talán túl hosszú bevezetőre azért volt szükség, mert Magyar Péter saját Orbánja (olyan mániákusan vágyott már egyre, hogy választása borítékolható volt), Anita, a külügyekre kiszemelt delikvens kijelentette, hogy vége a kompország imázsnak. 

„Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül a nyugati szövetségi rendszerben, az Európai Unióban és a NATO-ban van. Befejezzük a »kompország-politikát« és a szövetségeseinkkel való folyamatos konfrontációt. Magyarország külpolitikai elszigeteltsége veszélyezteti a gazdasági érdekérvényesítést”

tett hitet a Nyugat mellett.

Történetesen éppen a gazdasági érdekérvényesítésünk miatt „szigetelődünk el”, mert például nem akarunk lemondani az olcsó orosz energiáról, Ezzel szemben, ha behódolunk, elfogadjuk az érdekeinkkel ellentétes ukázokat, feladjuk a gazdasági érdekeinket, akkor nem leszünk elszigetelődve, legfeljebb kiszolgáltatva.

Anitának fontos még „a külhoni magyarság segítése és valódi képviselete”, ami – mint az köztudott a kettős állampolgárságot megadó, folyamatos pénzügyi segítséget nyújtó, kulturális együttműködéseket szorgalmazó, a határon túliakat egyenrangúnak tekintő, nekik szavazati jogot adó (és ezért megannyi méltatlan támadást elszenvedő) – mostani kormányról ugyebár nem mondható el.

A kárpátaljai magyarság védelmének említése pedig különösen bájos a Tisza politikusától,

hiszen csak furcsa-zűrös kapcsolataikon keresztül meg kéne üzenni Zelenszkijnek, hogy ne veresse agyon a besorozott magyarokat, és egy háború kellős közepén ne az legyen az egyik első gondolatuk, hogy ledöntik a Turul-szobrot Munkácson.

Anita a megromlott magyar-lengyel viszonyt is kijavítaná,

ehhez azonban inkább a lengyel kormányt váltsa le, mint a magyart, gyümölcsözőbb lenne mindjárt a visegrádi együttműködés is.

Nem biztos, hogy akár érzelmi, akár racionális alapon hajónkat most kellene minél jobban leláncolni a nyugati parton. Európa száz éve folyamatos hátrálásban van, s bár még zenélnek a süllyedő Titanicon – ahogy Rómában is ment a tivornya, amikor már germán vezérek törték át a limest mindenütt –, a tendencia nem ígér dicsőséges végkifejletet. Leginkább demográfiai okokból, de a szellemi vákuum sem szokott jót jelenteni.

Sem a gazdaságban, sem a pénzügyekben, sem az innovációban nem Európának áll a zászló. 

Talán a sport az egyetlen, ahol még megvan a fölény, bár a legnagyobb focisztárok elkezdtek Szaúd-Arábiába igazolni…

***

(Nyitókép: képernyőfotó)

***

 

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. január 28. 08:42
Gyurcsanyi alatt nem dontogettek Turul szobrot Orban alatt meg igen Nem kell ide szo...
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 28. 08:33
Szépen kijönnek a fényre, az idegen érdekeltségeiket hangoztatva. Hát csak tegyék, jó szolgálatot tesznek segítve a gyengébbek eligazodását is, meggyőzően bizonyítva, hogy semmi keresnivalójuk a hatalom környékén se.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. január 28. 08:29
Londonból nem aggódott.?Én meg robbantásos usa gáz miatt aggodok tönkre teszik a fóldet ,a levegöt meg a tucatnyi tankerek.Az unioban most nem zöldek a zóldek?Elszáradtak felsúltek?
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 28. 08:28
"hazafi-974 2026. január 28. 07:10 Marha répák..... Rátok már nem lehet mit mondani... Az meg van minden fideszesnek hogy pár évvel ezelőtt, még a fidesz jelölte Anitát a NATO élére?? Akkor jó voltneki. Ti meg itt fikázzátok na kapjatok a fejetekhez 🐑🐑🐑🐑-ák!" Folyton azon sírtok, hogy a fidesz senkit se enged labdába rúgni, a saját köreiken kívül. Most meg azzal akarsz babérokat szerezni, hogy azt a hazugságotokat leleplezed? Ennyire hülye is csak egy tiszaros proli lehet. Amúgy meg milyen hazafi vagy, idegen hatalom ügynökeinek drukkolva, Magyarország ellen? Hol van, melyik az, merre van a te hazád?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!