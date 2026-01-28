Orbán Anita a kárpátaljai magyarságot emlegeti – ez különösen is bájos tőle!

A párválasztás egyik dilemmája, hogy vajon melyik házasság a boldogabb: egy (talán alaptalanul) istenített bombanővel, aki nem szeret minket, vagy a kicsit egyszerűbb, háziasabb, emberibb, közelibb partnerrel, aki viszont szeret. Érdemes-e futni olyan szekér után, ami nem vesz fel, sőt rendszeresen leszólnak róla nekünk – vagy csatlakozzunk a hozzánk inkább illőkhöz?

Szent István egy idegen világba vitt minket, úgy tanítjuk, ez volt a túlélés záloga. Nincs kontrollcsoport, nem tudhatjuk, mi lett volna, ha nem így alakul.

Mindenesetre azóta a csodált, vágyott, szépséges Nyugat mindig ellenségként, idegenként nézett ránk. Megkaptuk Európát, a gyönyörű nőt, aki azonban gyűlöl minket ezer éve. A pozsonyi csata óta csak ártottak nekünk, gáncsoltak, betartottak, elárultak. Mi próbáltunk megfelelni, betagozódni, kikötni a nyugati parton, de nem értékelték.