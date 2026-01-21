Itt a hidegzuhany: Magyarországnak kell megmentenie Románia gázellátását

„Kedd reggelre ötven százalék alá esik a hazai gáztározók töltöttsége” – hirdette hétfőn öles betűkkel a Magyar Hang; a borzongani vágyók pedig továbbolvasván azt is megtudhatták: a környező országok közül „egyedül Horvátország áll rosszabbul”, hisz Lengyelországban például még közel 73 százalékos a töltöttség, a románoknál is majdnem 60, Bulgáriában meg 62.

Már sóhajthat is nagyot a közönség, hogy na tessék, megint szinte sereghajtó ez a lúzer ország, vál-lal-ha-tat-lan.

De azért arra az esetre, ha valaki még nem vált teljesen depresszióssá, a szerző a biztonság kedvéért hozzáfűzi: „Az európai csúcstartók a portugálok 84,05 százalékkal, és náluk nő (!) a betárazott készlet, akárcsak a spanyoloknál. Jól állnak a svédek is (81,58%), ahol a készletek több mint négyötöde rendelkezésre áll”.