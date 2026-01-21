Itt a hidegzuhany: Magyarországnak kell megmentenie Románia gázellátását

Nagy Ervin sunyi bántalmazóként viselkedett – és lábbal tiporta a Tisza „etikai kódexét” is
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt.
Mindeközben a magyar ellenzéki újságíró: bezzeg a román gáztárolók töltöttebbek!
„Kedd reggelre ötven százalék alá esik a hazai gáztározók töltöttsége” – hirdette hétfőn öles betűkkel a Magyar Hang; a borzongani vágyók pedig továbbolvasván azt is megtudhatták: a környező országok közül „egyedül Horvátország áll rosszabbul”, hisz Lengyelországban például még közel 73 százalékos a töltöttség, a románoknál is majdnem 60, Bulgáriában meg 62.
Már sóhajthat is nagyot a közönség, hogy na tessék, megint szinte sereghajtó ez a lúzer ország, vál-lal-ha-tat-lan.
De azért arra az esetre, ha valaki még nem vált teljesen depresszióssá, a szerző a biztonság kedvéért hozzáfűzi: „Az európai csúcstartók a portugálok 84,05 százalékkal, és náluk nő (!) a betárazott készlet, akárcsak a spanyoloknál. Jól állnak a svédek is (81,58%), ahol a készletek több mint négyötöde rendelkezésre áll”.
Olyan kis kerek egésznek tűnik a történet, ki fogna gyanút? A gáztárolók terén jártas szakemberek kivételével vajon kiben merülne fel, hogy a szerző nem egészen bontja ki az igazság minden részletét?
Hisz olyan precízen mondja, számokkal és százalékjelekkel, ezen mi fennakadnivaló lehet?
Megvilágítanám egy nyolc általánost sem igénylő matekpéldával. Vajon ki örülhet jobban: a kis Bence-e, akinek egykilós csokijából már csak szűk 50 százalék áll rendelkezésére, vagy Matyika, aki a 30 grammos csokiszeletének nem kevesebb mint 80 százaléka felett diszponál?
Szerzőnk ugyanis mindössze ezt a tényezőt felejtette ki lamentálásából. Hogy a gáztárolók mérete és kapacitása országonként más és más
– az például pazarul hangzik, hogy a lengyeleknél még majdnem háromnegyedes a töltöttség, csakhogy ez konkrétan 26 terawattóra mennyiséget jelent, míg a magyar tárolókban lévő mennyiség 33-34 terawattóra. Miközben ugye Magyarország kisebb is, meg délebbre is fekszik, eggyel magasabb átlaghőmérsékletekkel. Irigyeljük hát lengyel barátainkat az eltárolt gázukért? Romániában szűk 20 terawattóra az aktuálisan készleten lévő mennyiség, Bulgáriában 4 (négy) – igaz, utóbbiak eleve harmadannyi gázt fogyasztanak egy évben, mint a magyarok, de így is, fogyasztásarányosan is két és félszer „rosszabbul” állnak.
Ebből sikerült a Magyar Hangnak kiolvasnia és szétkürtölnie, hogy mindegyiküknél gyatrább a helyzetünk,
ezzel az EU-szerte hatodik legnagyobb, Hegyeshalomtól keletre pedig a legnagyobb tárolókapacitással (csak a németek, az olaszok, a hollandok, a franciák és az osztrákok képesek mennyiségileg többet spájzolni).
Különösen szürreális azonban az „európai csúcstartókra” vonatkozó passzus.
Ami a portugálokat illeti, kicsiny tárolójuk a mostani 84 százalékos töltöttségével az éves fogyasztásuk 7 százalékát fedezné, úgy, hogy éghajlati okokból eleve kevesebb mint feleannyi gázt használnak, mint a magyarok– ezzel szemben a lesajnált itthoni gáztárolókban jelenleg az éves szükséglet bő 35 százalékának megfelelő gáz pihen (már ha a gáz szokott pihenni).
Eközben a portugáliai házak közel egyharmadában semmiféle fűtés nincsen, egy apró kályha nem sok, annyi se,
noha egyébként számos vidéken nem ritka a kellemetlen hideg; ennek megfelelően az emberek 29 százaléka nem is képes melegen tartani otthonát. Ilyen ez az európai gázbajnok, a maga szuperteli tárolójával.
De Svédország esetében sem minősült volna szélsőséges információtöbbletnek, ha megtudjuk: amellett, hogy még Portugáliához képest is kevés gázt használnak (helyette jellemzően biomasszával fűtenek), a szinte még csurig lévő, ám arányait tekintve gyűszűnyi gáztárolójukban mindösszesen 0,07 terawattóra gázmennyiség figyel, ami a vonatkozó ügyes adatbázis szerint az eleve alacsony éves gázfogyasztásuk 0,6 százalékát teszi ki.
Ez a Svédország lett elénk állítva uniós csúcstartóként – miközben ott van Lettország, a maga 37 százalékos töltöttségű monstre tárolóival,
amelyekben az éves fogyasztásuk 98,98 százalékát kitevő mennyiséget raktároznak. Szovjet örökségként, feltehetően a környező országok számára is: kilenc uniós ország ugyanis egyáltalán nem rendelkezik gáztárolási kapacitással (köztük a két másik balti állam és Finnország se, például), helyette más országokkal kötnek szolidaritási megállapodásokat – ahogy Magyarországon is előfordul bértárolás.
Mindeközben pedig erdélyi portálok épp arról cikkeznek: a mostani kemény hidegek idején Románia gázellátása döntően Magyarországtól függ.
„Onnan érkezett az a plusz gázmennyiség, amely nélkül Románia és a Moldovai Köztársaság ellátását nem lehetett volna biztosítani” – mondja egy román szakember, elmagyarázva, hogy ez úgy volt lehetséges, hogy „Magyarország leállította a Törökországból Magyarország felé irányuló, Románián áthaladó gáztranzitot, és megkezdte a saját tárolóiban lévő gáz exportját Romániába”. Merthogy jelenleg Magyarország az az importirány, ahonnan ez megoldható: „Ez nem politika. Ez az infrastruktúra, valamint a gáz fizikai és kereskedelmi áramlása”.
Ha ezt egy román szakember tisztán látja és január 17-én az erdélyi sajtó lehozza, igazán sajnálatos, hogy január 19-én este a Magyar Hang erdélyi származású lapigazgatója egy kósza említést sem tesz erről,
miközben a Magyarországon tárolt gázmennyiség csökkenése kapcsán a bezzegromániai tárolókkal példálózik.
De ha a Magyar Hang című „polgári hetilap” olvasói az efféle árnyalatok és összefüggések bemutatása helyett igenis a megtévesztő félinformációkon alapuló paráztatásra vágynak, akkor feltétlenül jelezzék.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Hollandia hóban biciklizik, a német Zöldek sózzák a járdát és izzítják a szénerőműveket – mi ilyenkor a biztos választás?
(Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Ezt is ajánljuk a témában
Kormányváltást akar, merthogy elviselhetetlen az állandó hergelés és átpolitizáltság – majd révülten imádja a karácsonyfája alá tolt pártpropagandát. Seregszemle a szeretet ünnepe után. Francesca Rivafinoli írása.
***