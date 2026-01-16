BRÉKING: Összeomlott a magyar állam, és már csak Magyar Péter mentheti meg!

nahát, a MÁV ugyanezzel indokolta a váltóhibákat, miközben igyekezett minden vonalon fenntartani a közlekedést. Mégis kapta a röhögő fejecskéket, hogy tessék, már megint csak az ócska magyarázkodás megy, a vonat meg késik.
Most hétfőn, amikor a németországi vonatok nagy része újra elindult, az időjárás pedig normalizálódott, a hamburgi főpályaudvaron a vonatok 68 százaléka késett 5 percnél többet, az átlagos késés pedig 26 perc volt – bezzeg szombaton, amikor a vonatok fele nem járt, harmadennyi késést regisztráltak. Melyik nappal jártak jobban a németek? Azzal-e, amikor nem indult a vonatuk, de nézhették, hogy másoké szinte pontosan érkezett, vagy azzal, amikor el tudtak utazni, cserébe majdnem félórás átlagkéséssel kellett számolni? Részemről az utóbbi opcióra és ezzel a magyarországi eljárásmódra szavaznék – biztosabb választás ez kvázi, mint késésmentesen hoppon maradni (különösen, mivel egyébként a statisztikák szerint a legnagyobb havazás idején a MÁV vonatainak 63 százaléka késett, ami jobbnak tűnik a havazásmentes hamburgi aránynál). Ha pedig az ellenzék vezére lennék, akkor a domainnevekkel fotózkodás és a pléhbögrével házalás helyett
nagyjából mostanra időzítettem volna az állomások infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó konkrét, mérhető, teljesíthető, reális és határidőhöz kötött ütemtervünk közzétételét;
a nép rendszeresen tömegközlekedő gyermekeként tudván, hogy számos állomáson feleolyan hosszúnak tűnne a télvíz idején olykor elkerülhetetlen (igen, Bezzeg-Lengyelországban is tapasztalható) késés, ha volna mindenhol megfelelő beálló, pad, illetve mosdó. Persze ha nincs efféle előremutató ütemterv, akkor kétségkívül marad a domainnévvel bohóckodás.
De térjünk vissza még egy pillanatra Hamburghoz. A tartomány szoci-zöld vezetése a téli időjárásra tekintettel feloldotta a járdák sózásának tilalmát: január 21-éig szabad a vásár, az illetékes zöld szenátor ugyanakkor kérte, hogy mindenki tartson mértéket. Szinte logikus: tavasztól őszig a hagyományos szórósó tabu, mihelyt azonban síkossá válnak az utak, „kivételesen” rohanhat mindenki a nátrium-kloridért (lásd még: hétfőtől péntekig homeoffice-ban védem a bolygót a közlekedési eredetű kibocsátásoktól, péntek este azonban repülőre szállok, hiszen a fapados akció egyfajta vis maior). Ugyanezen Németország az elmúlt hónapban a rendelkezésére álló villamos energia 45 százalékát szénből és gázból állította elő –