BRÉKING: Összeomlott a magyar állam, és már csak Magyar Péter mentheti meg!

Európa egyik leggazdagabb országában, ahol a Rotterdam és Amszterdam közötti 77 kilométeres útra a jegyár 20 eurónál kezdődik (ami 7735 forint, bő ötször annyi, mint egy összehasonlítható, teljes árú MÁV-jegy). Megmakacsolta magát ugyanis az a számítógépes rendszer, amellyel a munkaerőt beosztják – a vasúttársaság szóvivője szerint az efféle leállás nem szokott különösebb fennakadásokkal járni, a havazás idején azonban ellehetetlenítette a szervezést. Igen ám, de azóta eltelt másfél hét, azt az informatikai hibát már rég megoldották, tavaszias 9-10 fok honol – a menetrend helyreállását azonban csak mára ígérik; vasárnap az 5 fokban még a vonatok negyede nem járt. A fagyos napokon ugyanis egymást érték a meghibásodások, a szerelvényeket pedig el se tudták juttatni a járműjavítóba, mivel a váltók fele működésképtelenné vált; így körülbelül 700 vonat esett ki a forgalomból.

Közben a KLM fürkészeket és portyázókat indított Németországba jégtelenítő folyadékért, a légitársaság készletei ugyanis január elején kimerültek.

S mi erre Hollandia-szerte a magyarázat? Hogy ennyire téli idő ritkán fordul elő, az infrastruktúrát erre felkészíteni, váltókat fűteni és megfelelő gépparkot fenntartani pedig drága mulatság – a több milliárd eurós beruházás tehát aránytalan lenne ahhoz képest, hogy hiánya évente hány napig okoz komoly fennakadást. „Fejezd be a panaszkodást, úgy csinálsz, mintha itt lenne a világvége” –így figyelmeztették a hollandok a Redditen az elégedetlenkedőket, majd vonatközlekedés híján a hóban-fagyban biciklire pattantak. Amiből semmiképp nem azt a következtetést kell levonni, hogy a MÁV sem fejlesztendő, és hogy tűrjön csak az utas mindent, mint a birka – de

ha csak ennyi konstruktivitás szorulna a magyar Redditbe, és csak feleennyi szívós kitartás az örök hőzöngőkbe, talán máris eggyel közelebb jutnánk a holland életérzéshez.

Németországban szintén remek módszert választottak arra, hogy a téli időjárás miatt ne romoljék a késési statisztika: az ország északi részén leállították, majd napokig korlátozták a távolsági vonatközlekedést. Ami el sem indul, az nem késik, tiszta sor. (Igaz, a jegyárak visszatérítésénél akadt valami technikai probléma, de már dolgoznak a hiba javításán, és az érintetteket e-mailben vagy postai úton(!) értesíteni fogják.) A vasúttársaság rámutatott: hiába fűtik a váltókat, azok a vonatokról odakerülő jeges törmelékkel eltömődnek –