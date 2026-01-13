Ft
Megszolgálják a guruló eurókat: a 444 az Európai Bizottságtól kapott pénzen hirdet állami összeomlást a hóeséssel kapcsolatban

2026. január 13. 06:36

Az Európai Bizottság 17 milliárd eurót költött NGO-k finanszírozására 2019 és 2023 között. Ebben a liberális médiumok benne sincsenek.

2026. január 13. 06:36
null

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő új posztjában egy furcsa anomáliára hívta föl a figyelmet, amivel a 444 időjárással kapcsolatos, trükkös, állami összeomlást deliráló cikkére reagált. „Rafinált kis beavatkozási módszer ez. Egy korábbi brüsszeli döntés következményeként 

a demokratikusan megválasztott politikai pártok nem tehetnek közzé hirdetéseket a Facebookon. Nem úgy a külföldről finanszírozott médiumok. 

Nemrég derült ki, hogy a 444 újabb 120 milliós összegeket kapott az Európai Bizottságtól. A hozzájuk köthető Lakmusz is vaskos összegeket kap »tényellenőri« munkákért” – kezdi posztját Dömötör Csaba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Hozzáteszi: „Szépen hasznosulnak is a guruló eurók. A 444 elszántan hirdet a Facebookon. Például azt, hogy nagy hóesés lesz Magyarországon, »a magyar állam teljes összeomlása« pedig »garantált«. A hideg még itt van, 

a hirdetési kampány szépen lefutott, de az állam csak nem omlott össze.”

Mint kiderült, a külföldről pénzelt 444 nem csak az „összeomló államról” tett közzé hirdetést. 

Hirdetik a Bajnai Gordon védelmében írt cikket is. 

Különös és váratlan találkozása ez a külföldi pénzeknek, a független újságírásnak és a kóbor véletleneknek.”

„Csak 2019 és 2023 között 

az Európai Bizottság 17 milliárd eurót költött NGO-k finanszírozására, köztük sok száz politikai aktivistacsoportra. 

Azóta ez az összeg csak növekedett. És a liberális médiumok ebben még csak benne sincsenek” – közölte Dömötör Csaba.

 

Nyitókép: Facebook

