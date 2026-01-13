Megszolgálják a guruló eurókat: a 444 az Európai Bizottságtól kapott pénzen hirdet állami összeomlást a hóeséssel kapcsolatban

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő új posztjában egy furcsa anomáliára hívta föl a figyelmet, amivel a 444 időjárással kapcsolatos, trükkös, állami összeomlást deliráló cikkére reagált. „Rafinált kis beavatkozási módszer ez. Egy korábbi brüsszeli döntés következményeként

a demokratikusan megválasztott politikai pártok nem tehetnek közzé hirdetéseket a Facebookon. Nem úgy a külföldről finanszírozott médiumok.

Nemrég derült ki, hogy a 444 újabb 120 milliós összegeket kapott az Európai Bizottságtól. A hozzájuk köthető Lakmusz is vaskos összegeket kap »tényellenőri« munkákért” – kezdi posztját Dömötör Csaba.