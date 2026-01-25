Összenő, ami összetartozik: maga Soros György is szövetségese a Tisza külügyminiszter-jelöltjének (VIDEÓ)

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójának és a lapunk főszerkesztőjének Facebook-bejegyzés szerint a frissen a Tisza Párthoz került külügyi szakértő, Orbán Anita az RTL Klubnak adott interjújában cáfolta, hogy a Soros-hálózathoz köthető szervezetek tagja lenne.

Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint ilyen kapcsolatban állna Sorossal.