Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szalai zoltán orbán anita

Összenő, ami összetartozik: maga Soros György is szövetségese a Tisza külügyminiszter-jelöltjének (VIDEÓ)

2026. január 25. 10:01

Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.

2026. január 25. 10:01
null

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójának és a lapunk főszerkesztőjének Facebook-bejegyzés szerint a frissen a Tisza Párthoz került külügyi szakértő, Orbán Anita az RTL Klubnak adott interjújában cáfolta, hogy a Soros-hálózathoz köthető szervezetek tagja lenne. 

Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint ilyen kapcsolatban állna Sorossal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A külügyi szakértő azonban tagja az European Council on Foreign Relationsnek (ECFR) is, amelynek legutóbbi éves jelentése szerint a szervezet 8,7 millió eurós költségvetéséből több mint 4 millió eurót az Open Society Foundation biztosított, amely Soros Györgyhöz köthető.

Az ECFR vezetői között több, Soros György által alapított vagy támogatott szervezet képviselője található, maga Soros György és Alex Soros is tagjai az ECFR-nek.

Orbán Anita elmondása szerint Londonból azzal a céllal tért haza, hogy külügyminiszter legyen. Szalai Zoltán bejegyzésből kiderült az is, hogy Orbán Anita Magyarországot az Európai Unióban az Ursula von der Leyen által képviselt brüsszeli irányítású keret részeként kívánná erősíteni. Ezzel egyértelművé vállt, hogy a külügyminiszter-jelölt az erős nemzeti szövetségek helyett egy központosítottabb uniós irányítást szorgalmaz.

Nyitókép: Facebook / Orbán Anita

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. január 25. 12:56
Hajrà!Soros Vityát is segítette a pályája elején,és mekkora géniusz lett belőle.Magyar Pèter a következő.
Válasz erre
1
2
csapláros
2026. január 25. 12:38
..."Orbán Anita Magyarországot az Európai Unióban az Ursula von der Leyen által képviselt brüsszeli irányítású keret részeként kívánná erősíteni."... Vagyis a brüsszeli LIBERÁLNÁCIK liberálnyilas csicska kiszolgálója, aki az országot gatyára vetkőztető LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁT segíti bevezetni Magyarországon.
Válasz erre
2
0
Picnic Niki
•••
2026. január 25. 11:58 Szerkesztve
"valahol valaki és azután hirtelen külügyminiszter akar lenni." Szijjártó az anyatejjel szívta magába a diplomáciai ismereteket :D
Válasz erre
3
1
Toma78
2026. január 25. 11:56
Petike megint kukázott a Fidesz szemetes ládájából. De hát mit is várhat tőle az ember ő is onnan mászott ki a libernyák férgek hátán...Édes mindegy kik állnak mellé a bukása már eldőlt csak az a kérdés, hogy ezt méltósággal viseli és eltakarodik az országból vagy rákényszerít minket, hogy segítsünk neki még a féreg szektájának irányba állni....👋😬👎
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!