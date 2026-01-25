Összenő, ami összetartozik: maga Soros György is szövetségese a Tisza külügyminiszter-jelöltjének (VIDEÓ)

Megpecsételődött a Tisza Párt sorsa: hivatalosan is letették a hűségesküt Von der Leyennek Magyar Péterék (VIDEÓ)
Már nem is tagadják.
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.
Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójának és a lapunk főszerkesztőjének Facebook-bejegyzés szerint a frissen a Tisza Párthoz került külügyi szakértő, Orbán Anita az RTL Klubnak adott interjújában cáfolta, hogy a Soros-hálózathoz köthető szervezetek tagja lenne.
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint ilyen kapcsolatban állna Sorossal.
A külügyi szakértő azonban tagja az European Council on Foreign Relationsnek (ECFR) is, amelynek legutóbbi éves jelentése szerint a szervezet 8,7 millió eurós költségvetéséből több mint 4 millió eurót az Open Society Foundation biztosított, amely Soros Györgyhöz köthető.
Az ECFR vezetői között több, Soros György által alapított vagy támogatott szervezet képviselője található, maga Soros György és Alex Soros is tagjai az ECFR-nek.
Orbán Anita elmondása szerint Londonból azzal a céllal tért haza, hogy külügyminiszter legyen. Szalai Zoltán bejegyzésből kiderült az is, hogy Orbán Anita Magyarországot az Európai Unióban az Ursula von der Leyen által képviselt brüsszeli irányítású keret részeként kívánná erősíteni. Ezzel egyértelművé vállt, hogy a külügyminiszter-jelölt az erős nemzeti szövetségek helyett egy központosítottabb uniós irányítást szorgalmaz.
