Megpecsételődött a Tisza Párt sorsa: hivatalosan is letették a hűségesküt Von der Leyennek Magyar Péterék (VIDEÓ)

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
Már nem is tagadják.
Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba – írja a Magyar Nemzet.
„Orbán Anita már az első interjújában kiállt a brüsszeli vezetők mellett.
Szerinte ők nem háborúpártiak”
– hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán.
