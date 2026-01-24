Ft
01. 25.
vasárnap
Bajnai Gordon Tisza Párt orbán anita Ursula von der Leyen Magyar Péter

Megpecsételődött a Tisza Párt sorsa: hivatalosan is letették a hűségesküt Von der Leyennek Magyar Péterék (VIDEÓ)

2026. január 24. 19:38

Már nem is tagadják.

2026. január 24. 19:38
null

Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba – írja a Magyar Nemzet.

„Orbán Anita már az első interjújában kiállt a brüsszeli vezetők mellett.

Szerinte ők nem háborúpártiak”

– hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

 

bagoly-29
2026. január 24. 22:39
Nyílván, ilyen feladatra csak egy hülye némbert találhattak! A diplomácia alapból nem való nőknek, nem is igen vannak ilyen poziciókban normális országokban.
nyugalom
2026. január 24. 21:05
Magyarok ellen a magyar nevü aruló poloska es bandaja!
tapir32
2026. január 24. 21:04
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
