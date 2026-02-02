Váratlan szövetséget kötött Meloni, aminek Macron nem fog örülni

Európa két motorja egymásnak feszült: Macron féltékeny Berlin erejére, miközben Trump nevet a markába
A németek tárgyalnának Trumppal, míg Macron gazdasági megtorlásról szónokolt Grönland kapcsán.
A paktum átrajzolhatja az Európai Unió belső erőviszonyait.
Akadozik Európa hagyományos gazdasági motorja, a francia–német együttműködés: Emmanuel Macron mandátuma a végéhez közelít, Franciaország belpolitikailag és fiskálisan is ingatagabb képet mutat, mint az elmúlt években bármikor. Berlin ezért új, stabilabb partner után nézhet, amit most Rómában találhatott meg – adta hírül a Telegraph.
A lap elemzése szerint Giorgia Meloni és Friedrich Merz „partnerségi megállapodást” írt alá az olasz fővárosban, amelynek fókuszában
Ezt is ajánljuk a témában
A németek tárgyalnának Trumppal, míg Macron gazdasági megtorlásról szónokolt Grönland kapcsán.
Merz a találkozón úgy fogalmazott:
Olaszország és Németország közelebb áll egymáshoz, mint valaha.”
A lap egy uniós diplomatát idézve azt állítja:
Berlinnek „olyan partnerekre van szüksége, akikkel együtt tud dolgozni”, és jelenleg Párizs helyett inkább Róma tűnik stabilabbnak.
Olasz tisztviselők a megállapodást a Telegraph szerint egyenesen
új súlypontként” értelmezik az EU-n belül.
Ezt is ajánljuk a témában
Emmanuel Macron egykor bejelentkezett az EU vezetésére, és ő volt az első, aki csapatokat küldött volna Ukrajnába, de most úgy tűnik, az Ukrajnát csatlakoztatni akaró uniós hatalmak ellen fordul.
A cikk emlékeztet: Melonit három éve még sokan euroszkeptikus populistaként könyvelték el, kormányon azonban „pragmatistaként” mutatkozott be, és az egyik legbefolyásosabb európai vezetővé nőtte ki magát. A cikkben idézett diplomata szerint
Meloni fantasztikus: képes elhitetni a partnerével, hogy ő a legfontosabb ember a szobában.”
A lap ebből azt a következtetést vonja le, hogy a Merz–Meloni-duó „konzervatívabb irányba” tolná a kontinens politikai napirendjét, miközben Párizs befolyása tovább csökkenne.
A szerzők hosszabban időznek a szerepcsere narratíváján:
szerintük Franciaország kezd „az EU problémás tagállamának” tűnni, miközben Olaszország Meloni alatt igyekszik az ellenkező pozícióba kormányozni magát.
A lap idéz egy francia forrást is: Merz ugyan a hagyományt követve első útját Párizsba tette, de állítólag nehezen tudná megmagyarázni a német közvéleménynek,
miért lenne jó „közös adósságot vállalni” egy olyan partnerrel, aki „ötven éve nem tudja egyensúlyba hozni a költségvetését”.
Meloniról ugyanakkor azt állítják: „rendet tett” a számok között.
A cikk egyik fontos állítása, hogy
a Merz–Meloni-tengely nem francia típusú Amerika-ellenességet és a Donald Trumppal szembeni konfrontatív magatartást erőltetné.
Az elemzés Merz NATO-elkötelezettségét és transzatlanti reflexeit emeli ki, Melonit pedig „Trump-suttogóként” jellemzi, kapcsolatai között említve Elon Musk nevét is. A lap emlékeztetett, hogy Meloni egy korábbi, az Egyesült Államokhoz való viszonyt érintő vitában így gúnyolódott:
De mit jelent az, amikor azt mondják, hogy távolságot kell tartanunk Amerikától? Lépjünk ki a NATO-ból, vegyük el az amerikaiaktól a katonai támaszpontokat, ostromoljuk meg a McDonaldsokat? Geopolitikáról van szó (...) a nemzetek érdekei nem mindig egyeznek, de a geopolitika nem pletykaszintet jelent”
Ezt is ajánljuk a témában
Az olasz miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa egységesen beszéljen Oroszországgal a háborúról.
A Telegraph végkövetkeztetése óvatos:
Párizst „félre lehet tolni”, de „figyelmen kívül hagyni nem lehet”.
Ugyanakkor a lap azt sugallja, hogy a következő időszakban Merz és Meloni lesz az a páros, akire „érdemes figyelni”, miközben Macron politikai mozgástere a francia belpolitika és a 2027-es elnökválasztási ciklus vége felé szűkülhet.
Ezt is ajánljuk a témában
A katonai orvosok megkongatták a vészharangot.
***
Fotó: Andreas SOLARO / AFP