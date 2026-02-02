Ft
együttműködés Németország Giorgia Meloni Emmanuel Macron Franciaország Friedrich Merz Olaszország Európai Unió

Váratlan szövetséget kötött Meloni, aminek Macron nem fog örülni

2026. február 02. 17:27

A paktum átrajzolhatja az Európai Unió belső erőviszonyait.

2026. február 02. 17:27
null

Akadozik Európa hagyományos gazdasági motorja, a francia–német együttműködés: Emmanuel Macron mandátuma a végéhez közelít, Franciaország belpolitikailag és fiskálisan is ingatagabb képet mutat, mint az elmúlt években bármikor. Berlin ezért új, stabilabb partner után nézhet, amit most Rómában találhatott meg – adta hírül a Telegraph.

Újjáalakul a Berlin–Róma-tengely?

A lap elemzése szerint Giorgia Meloni és Friedrich Merz „partnerségi megállapodást” írt alá az olasz fővárosban, amelynek fókuszában

  • a biztonságpolitika és az európai védelmi ipar erősítése,
  • a migráció elleni szigorúbb fellépés,
  • a brüsszeli „túlszabályozás” megfékezése és
  • a kereskedelem élénkítése áll.

Merz a találkozón úgy fogalmazott:

Olaszország és Németország közelebb áll egymáshoz, mint valaha.”

A lap egy uniós diplomatát idézve azt állítja:

Berlinnek „olyan partnerekre van szüksége, akikkel együtt tud dolgozni”, és jelenleg Párizs helyett inkább Róma tűnik stabilabbnak.

Olasz tisztviselők a megállapodást a Telegraph szerint egyenesen

új súlypontként” értelmezik az EU-n belül.

Miért épp Meloni?

A cikk emlékeztet: Melonit három éve még sokan euroszkeptikus populistaként könyvelték el, kormányon azonban „pragmatistaként” mutatkozott be, és az egyik legbefolyásosabb európai vezetővé nőtte ki magát. A cikkben idézett diplomata szerint

Meloni fantasztikus: képes elhitetni a partnerével, hogy ő a legfontosabb ember a szobában.”

A lap ebből azt a következtetést vonja le, hogy a Merz–Meloni-duó „konzervatívabb irányba” tolná a kontinens politikai napirendjét, miközben Párizs befolyása tovább csökkenne.

Franciaország „az új Olaszország”?

A szerzők hosszabban időznek a szerepcsere narratíváján:

  • az adósság,
  • a politikai bizonytalanság és
  • a reformviták miatt

szerintük Franciaország kezd „az EU problémás tagállamának” tűnni, miközben Olaszország Meloni alatt igyekszik az ellenkező pozícióba kormányozni magát.

A lap idéz egy francia forrást is: Merz ugyan a hagyományt követve első útját Párizsba tette, de állítólag nehezen tudná megmagyarázni a német közvéleménynek,

miért lenne jó „közös adósságot vállalni” egy olyan partnerrel, aki „ötven éve nem tudja egyensúlyba hozni a költségvetését”.

Meloniról ugyanakkor azt állítják: „rendet tett” a számok között.

A külpolitika-faktor: közelebb Washingtonhoz

A cikk egyik fontos állítása, hogy

a Merz–Meloni-tengely nem francia típusú Amerika-ellenességet és a Donald Trumppal szembeni konfrontatív magatartást erőltetné.

Az elemzés Merz NATO-elkötelezettségét és transzatlanti reflexeit emeli ki, Melonit pedig „Trump-suttogóként” jellemzi, kapcsolatai között említve Elon Musk nevét is. A lap emlékeztetett, hogy Meloni egy korábbi, az Egyesült Államokhoz való viszonyt érintő vitában így gúnyolódott:

De mit jelent az, amikor azt mondják, hogy távolságot kell tartanunk Amerikától? Lépjünk ki a NATO-ból, vegyük el az amerikaiaktól a katonai támaszpontokat, ostromoljuk meg a McDonaldsokat? Geopolitikáról van szó (...) a nemzetek érdekei nem mindig egyeznek, de a geopolitika nem pletykaszintet jelent”

Macron tényleg kiszorul?

A Telegraph végkövetkeztetése óvatos:

Párizst „félre lehet tolni”, de „figyelmen kívül hagyni nem lehet”.

Ugyanakkor a lap azt sugallja, hogy a következő időszakban Merz és Meloni lesz az a páros, akire „érdemes figyelni”, miközben Macron politikai mozgástere a francia belpolitika és a 2027-es elnökválasztási ciklus vége felé szűkülhet.

***

Fotó: Andreas SOLARO / AFP

 

