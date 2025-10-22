Ft
Európa Ukrajna Brüsszel Emmanuel Macron

Macron bukása: Európa vezéréből Brüsszel fekete báránya lett!

2025. október 22. 10:18

Emmanuel Macron egykor bejelentkezett az EU vezetésére, és ő volt az első, aki csapatokat küldött volna Ukrajnába, de most úgy tűnik, az Ukrajnát csatlakoztatni akaró uniós hatalmak ellen fordul. Macron egyre nagyobb bajban van.

2025. október 22. 10:18
null

Emmanuel Macron francia elnök egy régi vágya volt, hogy az Angela Merkel leköszönése kissé szétzilált állapotban lévő Németország helyére lépve Európa elsőszámú hatalmává váljon. Mindennek kapcsán hangzatos ígéretekben részéről sosem volt hiány, ahogy az is egyértelmű volt, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása óta igyekezett a lefegyverzett Németország helyett katonai hatalomként is a háború mellett kardoskodni – emlékezetes, ő dobta be az európai csapatok telepítésének ötletét is elsőként Ukrajnába.

MACRON, Emmanuel
Egyre nagyobb bajban van Macron

Most azonban Emmanuel Macron elhúzódó belpolitikai válsággal néz szembe, már-már bohózatba illő helyzetekkel a saját miniszterelnök-jelöltjeivel, és az elkötelezettsége sem a régi a nagy háborús célok mellett – természetesen a brüsszeli Politico utóbbit veti a szemére legújabb cikkében.

Macron szembefordul Brüsszellel

A lap szerint Macron „a kontinens ötletgazdájaként betöltött hírnevét már rég elvesztette”, így Európa már nem tud rá támaszkodni, amikor egy Trump-Putyin megegyezés megtorpedózásáról vagy a „szélsőjobb” leküzdéséről van szó.

Sőt, az öröksége megőrzéséért folytatott küzdelemben Macron lényegében akadállyá vált.

A lap példákat is sorol: 

  • Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke által javasolt „drónfal” – Macron szerint irreális.
  • António Costa, az Európai Tanács elnöke megszüntette volna az egyhangú szavazás követelményét az új EU-tagok csatlakozása kapcsán – Franciaország nem adja fel saját vétójogát. Apró megjegyzés: ebben akár taktikai szövetségesei is lehetne a magyar kormánynak, ha esetleg egy békepárti fordulatot venne az elnök.
  • S a klíma- és emberi jogi célok szempontjaiból is lejjebb adott.

Persze mindez nem a vízió hiánya, hanem az óvatosság miatt alakulhatott így, fejti meg a lap. „Macron az utóbbi hónapokban óvatosabbá vált, vonakodott azoktól a javaslatoktól, amelyek negatív reakciót válthatnak ki Franciaországban, és szigorúbb lett azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket nem ő irányít. Franciaország ehelyett az energiáját a bürokrácia csökkentésére fordította”. Vagyis a háborúpárti nagypolitizálás helyett hazája érdekeivel kezdett foglalkozni.

Ukrajna csatlakozásának késleltetése fáj

Vagyis az elmúlt hetekben a francia vezető a migráció szigorúbb ellenőrzéséért és a bürokrácia csökkentéséért küzdött, miközben új szabályokért lobbizott, amelyek távol tartanák a gyermekeket a közösségi médiától, és a zöld célkitűzések tekintetében az autógyártókkal való kivételezést javasolt.

Az EU-diplomaták, akik a Politicónak név nélkül magyarázták a sérelmeiket, természetesen nem örültek ennek. „Macront felemésztették a belpolitikai problémák” – mondta egyikük, aki hiányolja az egykori „Európa-bajnokot”.

A lap aztán felsorolja Macron Európa-párti tirádáit 2017-től kezdve, amikor külföldi partnerektől független EU-ról szónokolt, s akit akkor az Európai Bizottság nem hallgatott elég figyelemmel; ellentétben ma éppen ez a fajta szuverenitás az egyik zászlósprojekt Európában, csak éppen Macron hátrált már ki az egészből.

A Politico felemlegeti, hogy régen Macron volt az igazi EU-bővítéspárti, 2022-ben az Európai Politikai Közösséget (EPK) egyfajta váróteremként indította el az EU-tagokká válni vágyók számára, egy évvel később pedig ígéretet tett arra, hogy a „lehető leggyorsabban” bevonja a csatlakozni kívánó országokat a blokkba.

A legnagyobb döbbenetet azonban az okozta, hogy az elnök döntése nyomán Franciaország ellenezte Costa javaslatát, „amely Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétójogának megszüntetését irányozta elő a csatlakozási folyamat egyes részeire vonatkozóan”. Ezt Macron Renew-os képviselőcsoportjának egyik vezetője is nagyon kellemetlennek tartotta.

Így hát most azzal mentegetik az elnököt, hogy az azért igyekszik elkerülni a népszerűtlen (magyarán: drága) lépéseket, hogy ne adjon táptalajt „az euroszkeptikusoknak és Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülésének”, hiszen az agráróriás Ukrajna felvételének réme a francia gazdákat is az utcára vinné – Le Penék mellett.

Nyitókép forrása: Jure Makovec / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. október 22. 11:48
Macron úr Isten kegyelméből megúszta az párizsi olimpia alatti nagy bajokat. Pedig azt az olimpiát vétkesen ellopatta egy pártnak álcázott ügynökcsapattal Budapesttől. Megtette, mert megtehette. Hát azért ez nem lesz ennyire egyszerű, mert mindennek következménye van. Amit felróttak a nagy táblára, és azt a feketelevest nem hozták ki a neki akkor, amikor kellett volna, az nem jelenti azt, hogy ne kellene kikanalaznia azt, amit saját maga és csapata már lefőzött. Itt az idő, jó étvágyat!
Válasz erre
0
0
tavirozsa2
2025. október 22. 11:41
☺️ Tehát ide oda csapong, most még még nekiáll belpolitikával is foglalkozni...ez hallatlan...☺️ Ezek a bábuk leszerepeltek, a nemzetközi térben komolytalanok, de legalább Sarkozy böriben van, LePen pedig eltiltva a választásokon való indulástól...majd az IMF segít!!!😉😂
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 22. 11:41
„Még Orbán Viktorhoz képest is sokkoló, amit a zánkai harcos-képzésen előadott. Nem egy politikus, nem egy maffiafőnök, hanem egy elborult szektavezér látomásait és megéléseit hallottuk." Hat, en mar csak egy popcornt kerek
Válasz erre
0
1
pesti051
•••
2025. október 22. 11:29 Szerkesztve
Az Európai Uniót a Bizottság és az Európai Parlament teszi tönkre, veri szét... Az elmebeteg birodalomépítéssel tönkreteszik a nemzetállamokat, és egy szétvert, szétzüllött társaságból akarják a csodás európai birodalmat létrehozni... Fordítva talán még ment is volna, ha minden nemzetállam kellően erős marad, akkor a közös érdekek mentén lehetett volna egy jó együttműködést összehozni... a legatyásodott nemzetállamok érdeke az lesz, hogy a xart, ha egy mód van rá áttolják a másik nyomorultra. Sajnos az elmebeteg világegváltókkal még csak vitatkozni sem lehet, és nincs is értelme. Nem tehetünk mást, körömszakadtáig védeni a nemzeti érdekeket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.