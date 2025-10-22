Macron bukása: Európa vezéréből Brüsszel fekete báránya lett!

Persze mindez nem a vízió hiánya, hanem az óvatosság miatt alakulhatott így, fejti meg a lap. „Macron az utóbbi hónapokban óvatosabbá vált, vonakodott azoktól a javaslatoktól, amelyek negatív reakciót válthatnak ki Franciaországban, és szigorúbb lett azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket nem ő irányít. Franciaország ehelyett az energiáját a bürokrácia csökkentésére fordította”. Vagyis a háborúpárti nagypolitizálás helyett hazája érdekeivel kezdett foglalkozni.

Ukrajna csatlakozásának késleltetése fáj

Vagyis az elmúlt hetekben a francia vezető a migráció szigorúbb ellenőrzéséért és a bürokrácia csökkentéséért küzdött, miközben új szabályokért lobbizott, amelyek távol tartanák a gyermekeket a közösségi médiától, és a zöld célkitűzések tekintetében az autógyártókkal való kivételezést javasolt.

Az EU-diplomaták, akik a Politicónak név nélkül magyarázták a sérelmeiket, természetesen nem örültek ennek. „Macront felemésztették a belpolitikai problémák” – mondta egyikük, aki hiányolja az egykori „Európa-bajnokot”.