Macron bukása: Európa vezéréből Brüsszel fekete báránya lett!

Persze mindez nem a vízió hiánya, hanem az óvatosság miatt alakulhatott így, fejti meg a lap. „Macron az utóbbi hónapokban óvatosabbá vált, vonakodott azoktól a javaslatoktól, amelyek negatív reakciót válthatnak ki Franciaországban, és szigorúbb lett azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket nem ő irányít. Franciaország ehelyett az energiáját a bürokrácia csökkentésére fordította”. Vagyis a háborúpárti nagypolitizálás helyett hazája érdekeivel kezdett foglalkozni.
Ukrajna csatlakozásának késleltetése fáj
Vagyis az elmúlt hetekben a francia vezető a migráció szigorúbb ellenőrzéséért és a bürokrácia csökkentéséért küzdött, miközben új szabályokért lobbizott, amelyek távol tartanák a gyermekeket a közösségi médiától, és a zöld célkitűzések tekintetében az autógyártókkal való kivételezést javasolt.
Az EU-diplomaták, akik a Politicónak név nélkül magyarázták a sérelmeiket, természetesen nem örültek ennek. „Macront felemésztették a belpolitikai problémák” – mondta egyikük, aki hiányolja az egykori „Európa-bajnokot”.
A lap aztán felsorolja Macron Európa-párti tirádáit 2017-től kezdve, amikor külföldi partnerektől független EU-ról szónokolt, s akit akkor az Európai Bizottság nem hallgatott elég figyelemmel; ellentétben ma éppen ez a fajta szuverenitás az egyik zászlósprojekt Európában, csak éppen Macron hátrált már ki az egészből.