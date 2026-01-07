Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ursula von der leyen Brüsszel magyarország eu európai bizottság orbán viktor

Brüsszelben nem állnak le: Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal

2026. január 07. 10:22

A publicista szerint az Európai Bizottság elnöke Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt.

2026. január 07. 10:22
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen elnök vezetésével, politikai eszközzé alakította a jogállamisági mechanizmust.

Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt

– mutat rá Adrian Przybylak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor kormánya példátlanul szigorú büntetést kapott, miközben hasonló vagy súlyosabb korrupciós ügyek – például Romániában vagy Bulgáriában – politikailag lojális országok esetében következmények nélkül maradnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Yoan Valat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. január 07. 12:20
Ahol a joghalál, ott jog-jogging futkosó van a futkosóra ítéltnek.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 07. 12:03
Ha a "magyar" galíciáner EP-képviselők, Cseh, Dobrev, Donáth és tsaik. nem hergelték volna bele az EP-t, nem foglalkoztak volna Magyarországgal.
Válasz erre
4
0
templar62
2026. január 07. 11:58
Még 95 nap , és megnyugszanak a balfaszok .
Válasz erre
1
0
massivement5
2026. január 07. 11:56
Vicces, amikor a moszkovita magyarka nem akar kilépni az EU-ból, de szurkol, és azon van, hogy essen szélt az EU. Utána meg meg vannak sértődve, ha moszkovita szabotőrként és tolvajként tekintenek rájuk és ilyen elbánásban is részesülnek. Át kell lépni a magyarkán.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!