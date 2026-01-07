Brüsszelben nem állnak le: Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal

Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább
Az Európai Bizottság hatalmas források sorsáról döntött.
A publicista szerint az Európai Bizottság elnöke Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt.
A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen elnök vezetésével, politikai eszközzé alakította a jogállamisági mechanizmust.
Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt
– mutat rá Adrian Przybylak.
A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor kormánya példátlanul szigorú büntetést kapott, miközben hasonló vagy súlyosabb korrupciós ügyek – például Romániában vagy Bulgáriában – politikailag lojális országok esetében következmények nélkül maradnak.
Nyitókép: AFP/Yoan Valat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.