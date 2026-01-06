Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ursula von der leyen brussels signal brüsszel magyarország európai bizottság

Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább

2026. január 06. 09:15

Az Európai Bizottság az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását.

2026. január 06. 09:15
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével a megszűnő amerikai (USAID) NGO-finanszírozás helyére lépne, és az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását.

Rafael Pinto Borges szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

ezek az NGO-k nem organikusan jöttek létre, hanem elit érdekeket szolgálnak ki, főként migrációt, klímapolitikát és szuverenitás-csökkentést támogató célokkal.

Magyarországot példaként említi arra, hogyan alkalmazta Brüsszel a jogállamisági eljárást „engedetlen” tagállamok ellen. A szerző szerint ez antidemokratikus folyamatokat erősít és tovább távolodik az európai polgárok érdekeitől.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2026. január 06. 10:24
Mondjuk ki egyenesen: von der Pfeizer gazdái a PÉNZMAFFIA, a SOROS-NGO és a PÉNZMAFFIA AMERIKAI ÜGYNÖKLERAKATA egy, a demokratikusan választott nemzetállami hatalmakon átnyúló Világállamot építene. Egy olyan totalitárius hatalmat, amit a szupertőkés pénzmaffia irányít a bolygó lakosságának feje felett. Ja, meg a Lópici Gáspárét! Azt!
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. január 06. 10:13
A brussels signal egy mindenki altal leszart szeljobb pinceblog, kb. faszpajtasok szinvonalon Igy amit ir maximum kuriozum
Válasz erre
0
1
gullwing
2026. január 06. 09:44
Kilépni mielőtt ez a szar a fejünkre omlik...
Válasz erre
5
0
zrx8
2026. január 06. 09:43
@Héja: "Ursula Weber Mancinál elfogadtatóbbnak tűnt. De nem. Ezek egyformák." Brüsszemita vezető csak a múltjával zsarolható emberből lehet.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!