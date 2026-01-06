Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább

Megint kifőztek valamit Von der Leyen boszorkánykonyhájában – célkeresztben Magyarország
Csaknem 10 milliárd euró sorsa a tét.
Az Európai Bizottság az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását.
A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével a megszűnő amerikai (USAID) NGO-finanszírozás helyére lépne, és az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását.
Rafael Pinto Borges szerint
ezek az NGO-k nem organikusan jöttek létre, hanem elit érdekeket szolgálnak ki, főként migrációt, klímapolitikát és szuverenitás-csökkentést támogató célokkal.
Magyarországot példaként említi arra, hogyan alkalmazta Brüsszel a jogállamisági eljárást „engedetlen” tagállamok ellen. A szerző szerint ez antidemokratikus folyamatokat erősít és tovább távolodik az európai polgárok érdekeitől.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.