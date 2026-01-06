Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább

ezek az NGO-k nem organikusan jöttek létre, hanem elit érdekeket szolgálnak ki, főként migrációt, klímapolitikát és szuverenitás-csökkentést támogató célokkal.

Magyarországot példaként említi arra, hogyan alkalmazta Brüsszel a jogállamisági eljárást „engedetlen” tagállamok ellen. A szerző szerint ez antidemokratikus folyamatokat erősít és tovább távolodik az európai polgárok érdekeitől.