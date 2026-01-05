Megint kifőztek valamit Von der Leyen boszorkánykonyhájában – célkeresztben Magyarország

Az Európai Unió 8,6 milliárd eurót tervez elkülöníteni 2028–2034 között olyan civil szervezetek és aktivista hálózatok támogatására, amelyek a brüsszeli bizottság ideológiai irányvonalát követik – hívja fel a figyelmet a La Gaceta de la Iberosfera.

A tervek szerint a létrejövő AgoraEU program központosítaná a támogatásokat, amely – a cikk szerint – főként kormánykritikus szervezeteket segítene, valamint erősítené a szuverenista erők előretörésével szembeni védekezést.

Magyarország példáján keresztül említik: Orbán Viktor miniszterelnök kormánya már megtapasztalta, milyen következményekkel jár Brüsszel kihívása. A cikk kritikus hangnemben bírálja az uniós döntéshozókat, akik szerintük inkább ideológiai célokra költenek válsághelyzetben is, mintsem a polgárok jólétére fordítanák az erőforrásokat.