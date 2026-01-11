Nem finomkodott: Robert Fico egyetlen mondata földindulást okozhat az EU-ban

Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét le kell váltani posztjáról – számolt be róla a Kárpáthír a Sputnik tudósítása alapján. A politikus a TA3 hírtelevíziónak nyilatkozva bírálta az unió vezetését, amely szerinte képtelen saját megoldásokkal előállni.

Fico szerint, hogy az Európai Unió túlságosan passzív szerepet tölt be a nemzetközi politikában.