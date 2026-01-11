Vlagyimir Putyin fékezhetetlen rakétával üzent Európának, hiába: a Nyugat szakértői az erőben gyengeséget látnak
A szlovák államfő nem kegyelmezett Franciaországnak és az Egyesült Államoknak sem.
Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét le kell váltani posztjáról – számolt be róla a Kárpáthír a Sputnik tudósítása alapján. A politikus a TA3 hírtelevíziónak nyilatkozva bírálta az unió vezetését, amely szerinte képtelen saját megoldásokkal előállni.
Fico szerint, hogy az Európai Unió túlságosan passzív szerepet tölt be a nemzetközi politikában.
Most először mondom ki hangosan: le kell váltanunk az EU külügyi főképviselőjét, Kallas asszonyt”
– fogalmazott Fico a forrás szerint.
A szlovák kormányfő állítása alapján: a blokk jelenlegi vezetése
semmit nem tud felkínálni, csak az Oroszország iránti gyűlöletet”.
Hozzátette, hogy az EU nem képes megállapodni a kollektív védelem kérdéseiben anélkül, hogy ne az Egyesült Államokra tekintene.
A miniszterelnök kitért még az Egyesült Királyság és Franciaország szerepére is. Fico élesen kritizálta a két nyugati hatalmat, mert bejelentették, hogy katonákat küldenének Ukrajnába. Az államfő szerint ezzel a lépéssel csupán fegyveres konfliktusba próbálják provokálni Oroszországot.
