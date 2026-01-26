Kiszivárgott Macronék tervezete: egész európára kiterjedő háborúra készülnek

A franciák úgy gondolták, jó ötlet olyan drónt adni Ukrajnának, amivel elérik Moszkvát
Párizs azt kérte a kórházaktól: márciusig készüljenek fel arra, hogy az akár a kontinensünk egészére kiterjedő katonai konfliktusban miként tudnának helytállni.
Szintet lépett a brüsszeli elit által szított háborús őrület: Franciaországban már a várható tömeges emberveszteség mértékét kalkulálgatják – írja a Magyar Nemzet.
Egy francia egészségügyi szaklap arról számolt be a minap, hogy a kiszivárgott információk szerint Franciaország adná az egészségügyi hátországot egy olyan eszkalálódott háborúban, ahol 100–150 ezer sebesült katonával számolnak mindössze 180 nap alatt.
Párizs azt kérte a kórházaktól: márciusig készüljenek fel arra, hogy az akár a kontinensünk egészére kiterjedő katonai konfliktusban miként tudnának helytállni. A hírnek pillanatok alatt hatalmas visszhangja támadt, a szaklap beszámolója szerint a francia katonai orvosok máris kongatják a vészharangot, hogy egy európai háborúban a sebesülteket nem tudnák ellátni.
A szakemberek egyebek mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrán hadszíntéren nincs európai légi fölény, ezért nem lehet helikopterekkel percek alatt kimenekíteni a sebesülteket, mint ahogy Maliban, Afganisztánban vagy a Száhel-övezetben.
A konfliktuszónák kiterjedtek, az evakuálási idő végtelenül hosszú. Mire megérkezik az orvosi segítség, a sebesült rendszerint már kritikus állapotban van”
– figyelmeztettek.
Ilyen körülmények között legfeljebb „kármentésre” lenne lehetőség, ami vérzéscsillapítást, vagy a legtöbb esetben amputálást jelent. „Ilyen helyzetben nincs meg a műtő luxusa, nincs időnk megmenteni a végtagot”.
További problémaként említették a kapacitáshiányt, ugyanis jelenleg sincs elég orvos, ápoló, kórházi ágy és egyéb felszerelés.
Franciaország még a hazai betegek ellátáshoz sem rendelkezik elegendő orvossal, nemhogy súlyosan sérült európai katonák szakszerű kezeléséhez.
A katonai orvosok kitértek arra is: aki békeidőben helytáll orvosként – folyamatosan rendelkezésre álló informatikai és high-tech támogatással – nem biztos, hogy háborús időben is képes erre, különösképp a frontvonalon. Ehhez jön még, hogy futószalagon kellene akár számukra is sokkoló állapotokat – például kiterjedt égési sérüléseket, robbantásos sebeket – kezelniük, amelyekkel a praxisukban nem, vagy csak kivételes esetekben találkoztak – írja a lap. Mindezen túl a háborús közegben azzal is számolni kellene, hogy az egészségügyi infrastruktúrát kibertámadások érik, vaqgy ellátási nehézségek alakulnak ki például gyógyszerből, vérből vagy oxigénből.
Ezt még a folyamatos áramellátási problémák is tetéznék, nem is beszélve arról a káoszról, ami az informatikai rendszerek sérülésekor lenne várható, ha betegadatok tűnnek el, nem működnek a megszokott kommunikációs csatornák és lehetetlenné válik a betegek nyomon követése – teszik hozzá.
