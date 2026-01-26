Kiszivárgott Macronék tervezete: egész európára kiterjedő háborúra készülnek

Szintet lépett a brüsszeli elit által szított háborús őrület: Franciaországban már a várható tömeges emberveszteség mértékét kalkulálgatják – írja a Magyar Nemzet.

Egy francia egészségügyi szaklap arról számolt be a minap, hogy a kiszivárgott információk szerint Franciaország adná az egészségügyi hátországot egy olyan eszkalálódott háborúban, ahol 100–150 ezer sebesült katonával számolnak mindössze 180 nap alatt.