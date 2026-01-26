A franciák úgy gondolták, jó ötlet olyan drónt adni Ukrajnának, amivel elérik Moszkvát

Zelenszkij foghatja a fejét: nem vált be a német csodafegyver
A német cég drónjai problémákba ütköztek a frontvonal közelében végrehajtott tesztelések során.
A francia hadiipar új szintre lépett, és ezt Ukrajnában azonnal ki is próbálják. A Rodeur 330-as drón akár ötszáz kilométerre a front mögött is csapást tud mérni, ami már nemcsak haditechnikai kérdés, hanem politikai üzenet is.
Franciaország leszállította Ukrajnának az első Rodeur 330-as drónokat, amelyek képességei alapján nehéz nem feltenni a kérdést: tényleg jó ötlet volt-e ekkora hatótávolságú fegyvert beengedni a konfliktusba. A hírről az Euromaidan Press számolt be az AFP információi alapján.
A francia EOS Technologie által gyártott Rodeur 330-as nem egyszerű felderítőeszköz. A drón akár 500 kilométert is képes megtenni, öt órán át a levegőben marad, és teljesen automatikus módban hajt végre csapásokat. A fedélzetén négy kilogramm robbanóanyag fér el, ami elegendő ahhoz, hogy gyilkos csapást mérjen repülőterekre, védelmi infrastruktúrára, finomítókra vagy üzemanyagraktárakra – akár mélyen orosz területen is.
Jean-Marc Zuliani, az EOS Technologie vezérigazgatója az AFP-nek úgy fogalmazott, hogy a Rodeur Európában „pajzs”, Ukrajnában viszont „kard” lehet. A drón egyszerre alkalmas felderítésre és csapásmérésre, vagyis egyetlen platformban egyesíti azt, ami eddig külön eszközöket igényelt.
A rendszer összeszerelése mindössze három percet vesz igénybe, két kezelő elég hozzá, és katapultról indítható.
Egyhetes kiképzés után már bevethető, a karbantartáshoz is elég további egy hét. A drón előre programozott útvonalakon repül, köröző mintákat hajt végre, majd önállóan vezeti rá magát a célpontra. Zuliani szerint az ukrán hadsereg „a világon egyedülálló tapasztalatot” szerzett a drónháborúban, és jelenleg inkább technológiára van szüksége, mint puszta eszközökre.
Nyugati gyártók számára Ukrajna ideális terep a drónok éles körülmények közötti tesztelésére.
Mindeközben Oroszország naponta százszámra, olykor ezerszámra indít nagy hatótávolságú drónokat, gyakran ballisztikus és robotrepülőgépekkel együtt. Ezek a támadások telítik az ukrán légvédelmet, miközben a lelövésük milliós költségekkel jár. Nem véletlen, hogy Kijev egyre inkább az olcsóbb elfogó drónok felé fordul.
Az EOS Technologie már megállapodást kötött egy meg nem nevezett nagy autógyártóval is. Zuliani szerint a partner 2030-ra akár tízezer, százezer vagy egymillió drón legyártására is képes lehet.
Az autóipar gyors tömegtermelési képességeit most a hadiipar szolgálatába állítanák.
Az AFP emlékeztet: Ukrajnának havonta nagyjából húszezer drónra van szüksége. A francia Alta Ares nevű startup – amely szintén Ukrajnából nőtt ki – olyan szoftvereken dolgozik, amelyek jelentősen növelik a drónelfogás hatékonyságát. Mindez azonban nem változtat azon, hogy egy ötszáz kilométeres hatótávú francia drón már messze nem csak a frontvonalról szól.
Ezt is ajánljuk a témában
A német cég drónjai problémákba ütköztek a frontvonal közelében végrehajtott tesztelések során.
Nyitókép: X / French Aid to Ukraine