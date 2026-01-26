A franciák úgy gondolták, jó ötlet olyan drónt adni Ukrajnának, amivel elérik Moszkvát

Franciaország leszállította Ukrajnának az első Rodeur 330-as drónokat, amelyek képességei alapján nehéz nem feltenni a kérdést: tényleg jó ötlet volt-e ekkora hatótávolságú fegyvert beengedni a konfliktusba. A hírről az Euromaidan Press számolt be az AFP információi alapján.

A francia EOS Technologie által gyártott Rodeur 330-as nem egyszerű felderítőeszköz. A drón akár 500 kilométert is képes megtenni, öt órán át a levegőben marad, és teljesen automatikus módban hajt végre csapásokat. A fedélzetén négy kilogramm robbanóanyag fér el, ami elegendő ahhoz, hogy gyilkos csapást mérjen repülőterekre, védelmi infrastruktúrára, finomítókra vagy üzemanyagraktárakra – akár mélyen orosz területen is.