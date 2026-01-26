Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rodeur 330 dróntámadás franciaország orosz-ukrán háború ukrajna

A franciák úgy gondolták, jó ötlet olyan drónt adni Ukrajnának, amivel elérik Moszkvát

2026. január 26. 11:49

A francia hadiipar új szintre lépett, és ezt Ukrajnában azonnal ki is próbálják. A Rodeur 330-as drón akár ötszáz kilométerre a front mögött is csapást tud mérni, ami már nemcsak haditechnikai kérdés, hanem politikai üzenet is.

2026. január 26. 11:49
null

Franciaország leszállította Ukrajnának az első Rodeur 330-as drónokat, amelyek képességei alapján nehéz nem feltenni a kérdést: tényleg jó ötlet volt-e ekkora hatótávolságú fegyvert beengedni a konfliktusba. A hírről az Euromaidan Press számolt be az AFP információi alapján.

A francia EOS Technologie által gyártott Rodeur 330-as nem egyszerű felderítőeszköz. A drón akár 500 kilométert is képes megtenni, öt órán át a levegőben marad, és teljesen automatikus módban hajt végre csapásokat. A fedélzetén négy kilogramm robbanóanyag fér el, ami elegendő ahhoz, hogy gyilkos csapást mérjen repülőterekre, védelmi infrastruktúrára, finomítókra vagy üzemanyagraktárakra – akár mélyen orosz területen is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A drón mint pajzs és kard

Jean-Marc Zuliani, az EOS Technologie vezérigazgatója az AFP-nek úgy fogalmazott, hogy a Rodeur Európában „pajzs”, Ukrajnában viszont „kard” lehet. A drón egyszerre alkalmas felderítésre és csapásmérésre, vagyis egyetlen platformban egyesíti azt, ami eddig külön eszközöket igényelt.

A rendszer összeszerelése mindössze három percet vesz igénybe, két kezelő elég hozzá, és katapultról indítható. 

Egyhetes kiképzés után már bevethető, a karbantartáshoz is elég további egy hét. A drón előre programozott útvonalakon repül, köröző mintákat hajt végre, majd önállóan vezeti rá magát a célpontra. Zuliani szerint az ukrán hadsereg „a világon egyedülálló tapasztalatot” szerzett a drónháborúban, és jelenleg inkább technológiára van szüksége, mint puszta eszközökre. 

Nyugati gyártók számára Ukrajna ideális terep a drónok éles körülmények közötti tesztelésére.

Mindeközben Oroszország naponta százszámra, olykor ezerszámra indít nagy hatótávolságú drónokat, gyakran ballisztikus és robotrepülőgépekkel együtt. Ezek a támadások telítik az ukrán légvédelmet, miközben a lelövésük milliós költségekkel jár. Nem véletlen, hogy Kijev egyre inkább az olcsóbb elfogó drónok felé fordul.

Tömegtermelésben gondolkodnak

Az EOS Technologie már megállapodást kötött egy meg nem nevezett nagy autógyártóval is. Zuliani szerint a partner 2030-ra akár tízezer, százezer vagy egymillió drón legyártására is képes lehet.

 Az autóipar gyors tömegtermelési képességeit most a hadiipar szolgálatába állítanák.

Az AFP emlékeztet: Ukrajnának havonta nagyjából húszezer drónra van szüksége. A francia Alta Ares nevű startup – amely szintén Ukrajnából nőtt ki – olyan szoftvereken dolgozik, amelyek jelentősen növelik a drónelfogás hatékonyságát. Mindez azonban nem változtat azon, hogy egy ötszáz kilométeres hatótávú francia drón már messze nem csak a frontvonalról szól.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X / French Aid to Ukraine

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. január 26. 12:43
80 km/h sebességgel döcög, a max. sebessége 120 km/h. És 200 ezer euróba kerül darabja. Mint egy használt Ferrari.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. január 26. 12:43
A vakolókból kéne már várat építeni...
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. január 26. 12:38
Moszkva mellett találnak francia dróndarabokat akkor biztosra vehetik, hogy másnap orosz mosógépbélést találnak a Louvre és az Eiffel torony helyén
Válasz erre
1
0
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2026. január 26. 12:36
Persze, hogy jó ötlet, putnyin személyesen kapja be a farkam hegyét :) Kellett neki háborúzni, Pusztuljon a férgese :D ..
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!