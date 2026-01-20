Európa két motorja egymásnak feszült: Macron féltékeny Berlin erejére, miközben Trump nevet a markába

Friedrich Merz német kancellár ígéretet tett arra, hogy a következő napokban közös frontot alkot francia kollégájával, Emmanuel Macronnal, hogy áttörést érjenek el Trumpnál. De Merz által „közös álláspontnak” nevezett megegyezés kialakítása Macronnal nem lesz könnyű feladat. Mindkét félnek félre kell tennie a hónapok óta tartó ellenségeskedést – számolt be a Politico.

A francia diplomaták aggódnak Berlin egyre növekvő önbizalma miatt, amellyel Európa domináns szereplőjeként pozícionálja magát, míg a németeknek elegük van a franciákból a megrekedt közös harci repülőgép-program, az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni ellenállásuk és az orosz eszközök felhasználásával Ukrajnának nyújtandó támogatás finanszírozására vonatkozó, félretett terv miatt.