Európa két motorja egymásnak feszült: Macron féltékeny Berlin erejére, miközben Trump nevet a markába

Botrány az EU-ban: Tusk szövetségese bosszút követel, és az Európai Bíróság elé rángatná hazánkat
A lengyel igazságügyi miniszter a Politicónak panaszkodott arról, hogy Magyarország menedékjogot adott Zbigniew Ziobrónak.
A németek tárgyalnának Trumppal, míg Macron gazdasági megtorlásról szónokolt Grönland kapcsán.
Friedrich Merz német kancellár ígéretet tett arra, hogy a következő napokban közös frontot alkot francia kollégájával, Emmanuel Macronnal, hogy áttörést érjenek el Trumpnál. De Merz által „közös álláspontnak” nevezett megegyezés kialakítása Macronnal nem lesz könnyű feladat. Mindkét félnek félre kell tennie a hónapok óta tartó ellenségeskedést – számolt be a Politico.
A francia diplomaták aggódnak Berlin egyre növekvő önbizalma miatt, amellyel Európa domináns szereplőjeként pozícionálja magát, míg a németeknek elegük van a franciákból a megrekedt közös harci repülőgép-program, az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni ellenállásuk és az orosz eszközök felhasználásával Ukrajnának nyújtandó támogatás finanszírozására vonatkozó, félretett terv miatt.
A francia és a német vezetők Trump-hoz való hozzáállása ellentétes. Macron azonnal megfogadta, hogy az EU kereskedelmi eszközeivel keményen visszavág Trumpnak. Merz, aki nyíltan atlantista, inkább azt a lehetőséget emelte ki, hogy az amerikai elnököt lebeszéljék a szélsőséges lépésről.
Merz hétfőn nyilvánosan elismerte, hogy Németország hangvétele jelentősen eltér Franciaországétól, amely „kicsit keményebben akart reagálni, mint mi”, mert Párizs kevésbé volt kitéve az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háborúnak.
A franciák számára az egyik bosszantó akadály a Berlinhez való egységes álláspont kialakításában az, hogy a német koalíciós kormány belsőleg megosztott a kérdésben. Míg Macron felveti az EU kereskedelmi „bazookájának” – az Anti-Coercion Instrumentnek – a Trump elleni megtorlás céljából történő felhasználásának lehetőségét, Németország álláspontja zavaros.
A különböző német politikusok különböző dolgokat mondanak”
– panaszkodott egy európai diplomata. „Ha hallgatjuk a német pénzügyminisztert, ő azt mondja, hogy meg kell tennünk” – tette hozzá, utalva Lars Klingbeil támogatására Macron megközelítésével kapcsolatban. Mások, köztük a német külügyminiszter, jóval kevésbé lelkesek, folytatta a diplomata.
Míg Merz bízik abban, hogy a héten sikeresen összehangolja álláspontját Macronnal a Trump által okozott válság kezelése érdekében, a Németország és Franciaország közötti kapcsolatokat sújtó nehézségek mélyebbek, és valószínűleg sokkal több időbe telik majd azok megoldása.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
