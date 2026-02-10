A nap, amikor vérig sértődtek az ukránok: teljesen kibuktak Németország döntésén

Decembertől Németországban gyakorlatilag leállították a migránsok felvételét az új integrációs tanfolyamokra, amelyek keretében német nyelvoktatás folyik, a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal ugyanis ideiglenesen nem hagy jóvá egyetlen új jelentkezést sem – számolnak be a hírről az ukrán lapok.

A szövetségi belügyminisztérium arra hivatkozott, hogy az integrációs tanfolyamokra benyújtott kérelmek „belső ellenőrzésen mennek keresztül”, és egyelőre „nem lehet pontosan megmondani, mennyi ideig tart ez a folyamat, illetve mikor születik végleges döntés a részvétel engedélyezéséről.”