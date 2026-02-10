A nap, amikor vérig sértődtek az ukránok: teljesen kibuktak Németország döntésén

A németek bevallották: szívük szerint hazaküldenék az ukrán menekülteket
A megkérdezettek több mint hatvan százaléka támogatná, hogy a munkaképes ukrán férfiak térjenek vissza Ukrajnába.
A német menekültügyi hivatal határozatlan ideig egyetlen új jelentkezést sem fogad el az integrációs tanfolyamokra, a népfőiskolai szövetség szerint ezzel főképp az ukrán fiatalokkal szúrtak ki.
Decembertől Németországban gyakorlatilag leállították a migránsok felvételét az új integrációs tanfolyamokra, amelyek keretében német nyelvoktatás folyik, a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal ugyanis ideiglenesen nem hagy jóvá egyetlen új jelentkezést sem – számolnak be a hírről az ukrán lapok.
A szövetségi belügyminisztérium arra hivatkozott, hogy az integrációs tanfolyamokra benyújtott kérelmek „belső ellenőrzésen mennek keresztül”, és egyelőre „nem lehet pontosan megmondani, mennyi ideig tart ez a folyamat, illetve mikor születik végleges döntés a részvétel engedélyezéséről.”
A Német Népfőiskolai Szövetség „drámainak” nevezte a döntést, álláspontja szerint ezt különösen élesen a fiatal ukránok érzik, akik minél hamarabb szeretnének munkát találni és beilleszkedni Németországban.
Eközben egy friss közvélemény-kutatás alapján a németek több mint 60 százaléka támogatná, ha a munkaképes ukrán férfi menekülteket hazaküldenék.
