Természetesen emellett, mivel ehhez egyhangú döntésre van szükség, gyorsan rá is térnek arra, hogy miként lehetne Magyarország kormányát megkerülni és vétójogát elvenni.

Ami ma az európai politikában történik, az nem más, mint a polgárok akaratának a semmibe vétele és a brüsszeli politikai elit politikai machinációja a saját gazdasági érdekeinek érvényesítésére, kerüljön az bármibe is. Céljaik keresztülviteléhez pedig odáig is elmehetnek, hogy beavatkoznak a magyar választásokba.”