Választások Ukrajna Politico vétójog

Odáig is elmehetnek, hogy beavatkoznak a magyar választásokba

2026. február 10. 10:15

Gyorsan rá is térnek arra, hogy miként lehetne Magyarország kormányát megkerülni és vétójogát elvenni.

2026. február 10. 10:15
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„A brüsszeli központú POLITICO kerek perec leírta, amit eddig minden nyugati politikai szereplő és diplomata csak sejtetett.

Az újság hasábjaiban az Ukrajna 2027-es csatlakozásáról szóló terveket olvashatjuk, amelyeknek szerves része lenne a csatlakozási folyamatok felgyorsítása annak ellenére is, hogy Ukrajna nem teljesíti a felvételhez szükséges előfeltételeket.

Természetesen emellett, mivel ehhez egyhangú döntésre van szükség, gyorsan rá is térnek arra, hogy miként lehetne Magyarország kormányát megkerülni és vétójogát elvenni.

Ami ma az európai politikában történik, az nem más, mint a polgárok akaratának a semmibe vétele és a brüsszeli politikai elit politikai machinációja a saját gazdasági érdekeinek érvényesítésére, kerüljön az bármibe is. Céljaik keresztülviteléhez pedig odáig is elmehetnek, hogy beavatkoznak a magyar választásokba.”

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!