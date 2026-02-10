Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Gyorsan rá is térnek arra, hogy miként lehetne Magyarország kormányát megkerülni és vétójogát elvenni.
„A brüsszeli központú POLITICO kerek perec leírta, amit eddig minden nyugati politikai szereplő és diplomata csak sejtetett.
Az újság hasábjaiban az Ukrajna 2027-es csatlakozásáról szóló terveket olvashatjuk, amelyeknek szerves része lenne a csatlakozási folyamatok felgyorsítása annak ellenére is, hogy Ukrajna nem teljesíti a felvételhez szükséges előfeltételeket.
Természetesen emellett, mivel ehhez egyhangú döntésre van szükség, gyorsan rá is térnek arra, hogy miként lehetne Magyarország kormányát megkerülni és vétójogát elvenni.
Ami ma az európai politikában történik, az nem más, mint a polgárok akaratának a semmibe vétele és a brüsszeli politikai elit politikai machinációja a saját gazdasági érdekeinek érvényesítésére, kerüljön az bármibe is. Céljaik keresztülviteléhez pedig odáig is elmehetnek, hogy beavatkoznak a magyar választásokba.”
