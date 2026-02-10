Ft
02. 10.
kedd
orosz-ukrán háború

Úgy megijedtek az ukrán terroristák az oroszoktól, hogy inkább saját magukkal végeztek

2026. február 10. 11:45

Nem várták meg, hogy elkapják őket.

2026. február 10. 11:45
null

Végzett magával két, a kvázi-terrorista Azov-csoporthoz tartozó ukrán fegyveres a Konsztantyinovka irányában zajló ütközetek közben, miután két oldalról is tűz alá kerültek – írja a Hirado.hu a RIA Novosztyira hivatkozva.

Beszámolók szerint az orosz erők tüzet nyitottak az állásokra, miközben az ukrán oldalon is tűz érte az Azov-tagokat.

„Tűzcsapást mértünk az állásaikra, ugyanakkor az ukrán oldalról is érte őket támadás. Teljesen kilátástalan helyzetbe kerültek. A rádió lehallgatása során hallottuk, hogy előbb az egyik, majd a másik fegyveres végzett magával” – idézik a parancsnokot.

A szóban forgó egységek a Kleban–Bik víztározó térségében foglaltak állásokat, de az orosz csapatok előrenyomulása miatt visszavonulásra kényszerültek Konsztantyinovka irányába. A parancsnok szerint az Azov-alakulatokat később területvédelmi egységekkel váltották fel.

Nyitókép: Illusztráció; fegyverek az ukrán fronton (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

 