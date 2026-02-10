Úgy megijedtek az ukrán terroristák az oroszoktól, hogy inkább saját magukkal végeztek

„Tűzcsapást mértünk az állásaikra, ugyanakkor az ukrán oldalról is érte őket támadás. Teljesen kilátástalan helyzetbe kerültek. A rádió lehallgatása során hallottuk, hogy előbb az egyik, majd a másik fegyveres végzett magával” – idézik a parancsnokot.

A szóban forgó egységek a Kleban–Bik víztározó térségében foglaltak állásokat, de az orosz csapatok előrenyomulása miatt visszavonulásra kényszerültek Konsztantyinovka irányába. A parancsnok szerint az Azov-alakulatokat később területvédelmi egységekkel váltották fel.