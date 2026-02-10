„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Döbbenetes fordulat: a németeknél betelt a pohár, radikális lépésekre készülnek a túlélésért.
A német szociális rendszer sürgősen reformokért kiált. Friedrich Merz 2025 nyarán kifejtette, hogy Németország gazdasági ereje már nem elegendő a mostani jóléti rendszer finanszírozásához – írta meg a WELT.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Így elképzelhető, hogy ha nem történik változás, a jelenlegi szociális rendszer feléli a gazdaság tartalékait.
A Forsa közvélemény-kutatása alapján a németek csaknem kétharmada úgy véli, hogy a szociális állam jelenlegi formájában nem fenntartható.
Ezt is ajánljuk a témában
Olyan vadászrepülőt ígértek, hogy a fal adja a másikat, erre jól felsültek; ezt ráadásul maga Macron bizalmasa árulta el.
A szociális állam reformjáról hónapok óta élénk vita zajlik, az Unió és az SPD soraiból folyamatosan érkeznek új javaslatok.
Az SPD követelése sok port kavart, miszerint a jövőben a bérleti és tőkejövedelmeket is rendszeresen be kellene vonni a kötelező egészség- és ápolásbiztosítás finanszírozásába. Míg a törvényes egészségbiztosítók és az Unió elutasítják, a szociális szervezetek támogatják ezt az elképzelést.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elképzelés nem titkolt célja, hogy akadályozzák Magyarország ellenállását Ukrajna uniós csatlakozásával szemben.
Verena Bentele, a VdK elnöke a Funke médiacsoport lapjainak azt nyilatkozta, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy egyesek komoly bevételeket érnek el részvénykereskedelemből vagy ingatlan-bérbeadásból, mégsem járulnak hozzá ezekből a társadalombiztosítás finanszírozásához. Hangsúlyozta, hogy a kisbefektetőket széles körű adómentes sávok kialakításával lehetne megóvni.
Nyitókép forrása: Mahmud HAMS / AFP