Vége a jóléti álomnak: Németország összeomlás szélén, a lakosság kétharmada fellázadt

A szociális állam reformjáról hónapok óta élénk vita zajlik, az Unió és az SPD soraiból folyamatosan érkeznek új javaslatok.

Az SPD követelése sok port kavart, miszerint a jövőben a bérleti és tőkejövedelmeket is rendszeresen be kellene vonni a kötelező egészség- és ápolásbiztosítás finanszírozásába. Míg a törvényes egészségbiztosítók és az Unió elutasítják, a szociális szervezetek támogatják ezt az elképzelést.