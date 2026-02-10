Ft
Vége a jóléti álomnak: Németország összeomlás szélén, a lakosság kétharmada fellázadt

2026. február 10. 11:12

Döbbenetes fordulat: a németeknél betelt a pohár, radikális lépésekre készülnek a túlélésért.

2026. február 10. 11:12
null

A német szociális rendszer sürgősen reformokért kiált. Friedrich Merz 2025 nyarán kifejtette, hogy Németország gazdasági ereje már nem elegendő a mostani jóléti rendszer finanszírozásához – írta meg a WELT

Így elképzelhető, hogy ha nem történik változás, a jelenlegi szociális rendszer feléli a gazdaság tartalékait. 

A Forsa közvélemény-kutatása alapján a németek csaknem kétharmada úgy véli, hogy a szociális állam jelenlegi formájában nem fenntartható. 

A szociális állam reformjáról hónapok óta élénk vita zajlik, az Unió és az SPD soraiból folyamatosan érkeznek új javaslatok.

Az SPD követelése sok port kavart, miszerint a jövőben a bérleti és tőkejövedelmeket is rendszeresen be kellene vonni a kötelező egészség- és ápolásbiztosítás finanszírozásába. Míg a törvényes egészségbiztosítók és az Unió elutasítják, a szociális szervezetek támogatják ezt az elképzelést.

Verena Bentele, a VdK elnöke a Funke médiacsoport lapjainak azt nyilatkozta, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy egyesek komoly bevételeket érnek el részvénykereskedelemből vagy ingatlan-bérbeadásból, mégsem járulnak hozzá ezekből a társadalombiztosítás finanszírozásához. Hangsúlyozta, hogy a kisbefektetőket széles körű adómentes sávok kialakításával lehetne megóvni. 

Nyitókép forrása: Mahmud HAMS / AFP

 

Alte
2026. február 10. 12:30
Ez a lakosság kétharmada fellázadt amúgy mit jelent a németeknél? Balkézzel húzzák be az ikszet ugyanazokra a pártokra mint eddig? Mert azért volt pár választás 2015 óta aztán mégsem változott semmi.
Válasz erre
0
0
bakafant-28
2026. február 10. 12:22
Hagyjuk már ezt a hangzatos dumát.Hanzi,meg Birgit ugyanúgy leszavaz az SPD-re,vagy a CDU-ra! Nehogy " benáculjanak",inkább nyelik a szart..Menthetetlenek!
Válasz erre
0
0
kailniris
2026. február 10. 11:58
Mindeközben, egy lukács(levegő munkacsoport fedőnevű kommunista sejt) nevezetű, gondolom a német "sikertörténettől" felbuzdulva azt taglalja a prtfólión, hogy miért lenne jobb, ha 3x-4x annyit fizetnénk a gázért villanyért...
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 10. 11:54
Erről a németek is tudnak? 😂😂😂
Válasz erre
1
0
