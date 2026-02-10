Bevallották: sokkoló javaslat az asztalon – feltételek nélkül kapna tagságot Ukrajna, Brüsszelben elszabadult a pokol

– részletezte, majd elmondta, ez alapján újra kellene gondolni a csatlakozás módját, figyelembe véve, hogy az újonnan fennálló helyzet más megközelítést kíván, mint akkor kívánt, amikor a Bizottság meghatározta a csatlakozási feltételeket.

Az elképzelés nem titkolt célja, hogy akadályozzák Magyarország ellenállását Ukrajna uniós csatlakozásával szemben

– állítja a tisztviselő, aki hangsúlyozta, ez az eljárás nem csak Ukrajnára, de a többi csatlakozni kívánó országra is vonatkozna. Brüsszel abban reménykedik, hogy ezzel egy erős politikai üzenetet közvetíthet Kijev felé, és egy lépéssel közelebb kerülhet a teljes integrációhoz.

Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogad el másodrendű uniós tagságot, egy, Kijev álláspontját ismerő tisztviselő szerint egy olyan megoldásra – nem meglepő módon – nyitott, amely már a teljes jogú tagság előtt rögzíti az ország belépési útját az Európai Unióba.