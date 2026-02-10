Ft
Ukrajna EU-csatlakozása brüsszel európai unió magyarország ukrajna

Bevallották: sokkoló javaslat az asztalon – feltételek nélkül kapna tagságot Ukrajna, Brüsszelben elszabadult a pokol

2026. február 10. 09:57

Az elképzelés nem titkolt célja, hogy akadályozzák Magyarország ellenállását Ukrajna uniós csatlakozásával szemben.

2026. február 10. 09:57
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Brüsszelben egy ötlépéses tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy Ukrajna már 2027-ra tagja lehessen az Európai Unióban. A terv része egy úgynevezett fordított bővítési koncepció, amelynek lényege, hogy Ukrajna már azelőtt tag lehet, hogy teljesítené a csatlakozáshoz szükséges összes feltételt. Ezzel lényegében az egész csatlakozási folyamatot gyökeresen megreformálnák – írja a Politico.

Egy, az erről szóló tárgyalások tartalmát jól ismerő uniós diplomata a következőképp ismertette a koncepciót a lappal:

„Ez a folyamat egyfajta újrakalibrálása lenne. Az új tagállamok először csatlakoznak, majd fokozatosan kapják meg az új jogokat és kötelezettségeket”

 – részletezte, majd elmondta, ez alapján újra kellene gondolni a csatlakozás módját, figyelembe véve, hogy az újonnan fennálló helyzet más megközelítést kíván, mint akkor kívánt, amikor a Bizottság meghatározta a csatlakozási feltételeket.

Az elképzelés nem titkolt célja, hogy akadályozzák Magyarország ellenállását Ukrajna uniós csatlakozásával szemben 

– állítja a tisztviselő, aki hangsúlyozta, ez az eljárás nem csak Ukrajnára, de a többi csatlakozni kívánó országra is vonatkozna. Brüsszel abban reménykedik, hogy ezzel egy erős politikai üzenetet közvetíthet Kijev felé, és egy lépéssel közelebb kerülhet a teljes integrációhoz.

Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogad el másodrendű uniós tagságot, egy, Kijev álláspontját ismerő tisztviselő szerint egy olyan megoldásra – nem meglepő módon – nyitott, amely már a teljes jogú tagság előtt rögzíti az ország belépési útját az Európai Unióba.

Ugyanakkor ennek az elképzelésnek bőven akadnak ellenzői az uniós tagállamok körében. 

Egy másik uniós tisztviselő szerint ugyanis „elvi alapon nem lehet kétféle tagállami kategóriáról beszélni”, mert ez nemcsak a csatlakozni kívánó országokkal, de magával az európai projekttel szemben sem lenne igazságos.

Egy vezető diplomata szerint Németország kifejezetten ellenzi a többszintű uniós tagság gondolatát, és attól tart, hogy azoknak az országoknak, amelyek felkészültségük előtt csatlakoznának a blokkhoz, olyan ígéreteket tennének, amelyeket Brüsszel később nem tudna teljesíteni.

Ez a koncepció egy ideje terítéken van Brüsszelben, ám olyan szintű reformokat kéne emiatt végrehajtani az unió működésében és a csatlakozási eljárásban, hogy még Ukrajna legelhivatottabb támogatói is vonakodva állnak hozzá.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Reszelő Aladár
2026. február 10. 12:23
Tehát kitalálták, hogy ugyan semmiben sem kompatibilis, azért legyen tag, aztán majd hozomra teljesít pár kritériumot. Ha nem, akkor is marad tag. Ez amúgy részben korrelál Dr Miniszterelnök többrétegű Unió gondoltatával, úgyhogy nem ártana tisztázni, hogy pontosan mit is jelent ez a "tagság' dolog. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy legszívesebben ellenünkben vernék végig a folyamatot, mert akkor a vétó kérdést is rendezni lehetne egyszer és mindenkorra.
masikhozzaszolo
2026. február 10. 11:28 Szerkesztve
Zelenszkij többet van Brüsszelben mint Péter. Péter pár eurót nem tud hazahozni, ígérete ellenére, már 2 éve, Zselé meg irányítja az Uniót irányító Ursulát és Webert, és vissza nem térítendő támogatáskén 1500 milliárd dollárt intéz magának. Nem tökmindegy, hogy tag e vagy sem? És nem kell náluk görbülni a Zselé banánjának, lehet akármilyen a tyúkketrec, a malaccal se játszanak, olyan kólával öntözik a kukoricát, amilyennel akarják. A szermaradványokat kiosztják a katonáknak. A Szabin nők elrablása jut eszembe. És a szomorú eset miatt sírtak. Abból lettek a Szabin cseppek. De egy szabin nő kiszabadult. Tomán Szabina. Ő most szabin van. Nem tom mán, most hol.
Silcon
2026. február 10. 11:10
"fordított bővítési koncepció" Értem, az EU csatlakozik Ukrajnához :) Az EU költségvetés részben már úgyis ott van.
ördöngös pepecselés
2026. február 10. 11:07
azok akik felvásárolták Ukrajnát kilóra, az EU vezetőit is megvették.
