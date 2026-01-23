Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
BlackRock Brüsszel Ukrajna EU-tagság Európai Bizottság

Ukrajna erőltetett EU-csatlakozása hosszú éveken keresztül fog komoly összegeket kivenni az adófizetők zsebéből

2026. január 23. 21:32

Kiszivárgott az Európai Bizottság új terve, amely alapjaiban rajzolná át az unió pénzügyi és politikai jövőjét. A dokumentum szerint Ukrajna nemcsak példátlan nagyságrendű forrásokra számíthatna, hanem Brüsszel már 2027-ig gyorsított ütemben készítené elő az ország uniós csatlakozását és közös piaci integrációját.

2026. január 23. 21:32
null

Százmilliárdok és EU-csatlakozás Ukrajnának 2027-ig: kiszivárgott Brüsszel újabb terve. Az Európai Bizottság legújabb tervezete szerint az unió magára vállalná Ukrajna mintegy 800 milliárd dollárra becsült újjáépítésének oroszlánrészét, miközben stratégiai prioritásként kezeli az ország mielőbbi felvételét a közös piacba.

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatta be a tagállamok vezetőinek Ukrajna újjáépítésének finanszírozásáról szóló tervét, amelyet a Politico pénteken hozott nyilvánosságra. A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel valóban vezető szerepet vállalna az Ukrajna helyreállításához szükséges 800 milliárd dollár előteremtésében, és minden eddiginél gyorsabban venné fel az országot az Európai Unióba annak érdekében, hogy a pénzek minél hatékonyabban célba érjenek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Bizottság úgynevezett „Jóléti Kerete” egy tízéves menetrendet vázol fel Ukrajna helyreállítására. A terv meghatározza a háború lezárását követő első száz nap feladatait, valamint a következő évtized végéig elérendő célokat is, amelyeket a „Vízió Ukrajnának 2040” gyűjtőnév alatt valósítanának meg. A dokumentum három fő pillérre épül:

  • a befektetések mobilizálása – külföldi magántőke és állami támogatások bevonásával, 
  • az EU-integráció felgyorsítása, beleértve az akár két éven belüli EU-csatlakozást, 
  • valamint „hiteles” biztonsági garanciák nyújtása. 

A dokumentum szerint e garanciák nélkül nem lehet megteremteni a szükséges gazdasági alapokat. Bár a terv hangsúlyosan a magánbefektetők bevonására épít, maga a dokumentum is elismeri, hogy a legnagyobb teher elsősorban az adófizetőkre hárulna. A kezdeti szakaszban ugyanis jelentős uniós és tagállami támogatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a magántőke egyáltalán meginduljon. 

Ha Ukrajna nem tud elegendő magántőkét vonzani, az szükségszerűen azt jelenti, hogy nagyobb arányban lesz szükség állami tőkére.

Ez pedig azt jelenti, hogy az európai adófizetők pénze válna az egész konstrukció biztos alapjává. A Bizottság számításai szerint a Jóléti Keret mintegy 500 milliárd dollárt biztosítana tíz év alatt, amely Ukrajna költségvetési hiányát és legalapvetőbb lakhatási, valamint újjáépítési igényeit fedezné. A dokumentum ugyanakkor azt is rögzíti, hogy ez az összeg nem lesz elegendő:

további befektetőkre lenne szükség ahhoz, hogy elérjék a 800 milliárd dolláros célt, miközben a védelmi és biztonsági kiadások külön „további pénzügyi támogatást igényelnek”.

A Bizottság ebből az összegből 116 milliárd dollárt, vagyis 100 milliárd eurót vállalna a 2028–2034-es uniós költségvetésből, nagyrészt vissza nem térítendő támogatásként. A dokumentum ezt „egy Marshall-tervhez hasonló megközelítésnek” nevezi, és a tagállamokat is minél nagyobb részvételre ösztönzi.

Az Európai Bizottság terve szerint Ukrajna uniós integrációja és újjáépítése tartós pénzügyi kötelezettségeket jelenthet az adófizetőknek.
Az Európai Bizottság terve szerint Ukrajna uniós integrációja és újjáépítése tartós pénzügyi kötelezettségeket jelenthet az adófizetőknek.
Forrás: Fabrice COFFRINI / AFP

Ukrajna EU-csatlakozása már 2027-ben cél

A pénzügyi vállalások mellett a terv másik kulcseleme Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása. A dokumentum több ponton rögzíti, hogy az uniós költségvetési támogatások olyan reformok végrehajtásához lennének kötve, amelyek az EU-hoz való gyors csatlakozást célozzák, rögzítve a reformprogramot 2027-ig.

A cél az, hogy Ukrajna egy-két éven belül készen álljon a csatlakozásra, annak ellenére, hogy a dokumentum maga is elismeri: az ország jelenleg messze áll a demokratikus, jogállamisági és korrupcióellenes elvárásoktól. 

A dokumentum arra is utal, hogy 2028-tól, az EU következő hosszú távú költségvetési ciklusában már tagállamként számolnának Ukrajnával. Talán még súlyosabb elem, hogy a teljes jogú EU-tagság előtt gyorsított ütemben integrálnák Ukrajnát az unió közös piacába. A dokumentum ezt rövidtávú stratégiai prioritásként írja le, amelynek eszköze egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás lenne.

Ez gyakorlatilag már tagállami jogokkal ruházná fel Ukrajnát a közös piacon, vagyis az ukrán importáruk az európai termékekkel azonos feltételek mellett versenyeznének. 

A terv szerint ez különösen súlyosan érintené az európai – köztük a magyar – mezőgazdaságot. A dokumentum kiemeli, hogy Ukrajna több termék esetében világelső termelőkapacitással rendelkezik, miközben jelentős befektetésekre lenne szükség az exportkapacitás növeléséhez.

Mindent a globális nagytőkének

A terv lényegében Ukrajna közel teljes privatizációját vetíti előre. Több mint háromezer ukrán vállalat jelentős részét külföldi befektetőknek adnák át, köztük a világ legnagyobb magántőke-kezelőinek, 

mint a Blackrock és a Vanguard, valamint nyugati állami tőkealapoknak.

A folyamatot egy újonnan létrehozott munkacsoport felügyelné, amely koordinálná az állami támogatások és befektetői források felhasználását. Bár a dokumentum szerint az ukrán kormánynak „kulcsszerepe lenne”, a munkacsoport irányítását egyetlen kézbe adnák egy „Jóléti Tanácsadó” révén, akit a tervezet csupán „globális pénzügyi vezetőként” jelöl meg.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. január 24. 04:29
Az EU-maffiának kész főnyeremény az uki csatlakozás, végestelen pénzeket lehet elsíbolni, ráadásul egy kész, bármire hajlandó hadsereg is a kezükbe kerülne. Az élelmiszeren keresztül is uralni tudják ezt a 360 millió embert, akik közül , a jelek szerint csak mi nem szeretnénk ezt. Hihetetlen, hogy a többi ország birka népe ennyire képtlen, hogy ezt felfogja!
Válasz erre
0
0
Dorset Naga
2026. január 24. 02:41
Ki a fasznak kell egy ilyen náci szarfészek? Olcsóbb lenne, ha Putyin Munkácsig megszállná az egész kócerájt.
Válasz erre
0
0
h040183
2026. január 24. 01:07
Tovébbra se értem: minek nekik a tagság, ha így is megkapják az EU összes pénzét, kötelezettség nélkül?!?
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. január 23. 23:53
Z. "csalodtamafideszben 2026. január 23. 23:29 Orbán kormányzása mennyi pénzt vesz ki a magyarok zsebéből? Mennyi uniós forrástól esünk el a primitív plakátok miatt? " Válasz erre 👆 Ízisz csalodtamafideszben 2026. január 23. 23:50 Z. Az uniós pénzeket ellopták tőlünk Brüsszelben!!!, a Gyermekvédelmi törvényünk és a migránsok nem beengedése miatt, te nyomorult hazaáruló kurva!!! Odaadták a náci ukrajnának!!! Mi köze bármilyen plakátnak is az ellopott pénzükhöz???🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😏❗
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!