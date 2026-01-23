Ukrajna erőltetett EU-csatlakozása hosszú éveken keresztül fog komoly összegeket kivenni az adófizetők zsebéből

Százmilliárdok és EU-csatlakozás Ukrajnának 2027-ig: kiszivárgott Brüsszel újabb terve. Az Európai Bizottság legújabb tervezete szerint az unió magára vállalná Ukrajna mintegy 800 milliárd dollárra becsült újjáépítésének oroszlánrészét, miközben stratégiai prioritásként kezeli az ország mielőbbi felvételét a közös piacba.

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatta be a tagállamok vezetőinek Ukrajna újjáépítésének finanszírozásáról szóló tervét, amelyet a Politico pénteken hozott nyilvánosságra. A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel valóban vezető szerepet vállalna az Ukrajna helyreállításához szükséges 800 milliárd dollár előteremtésében, és minden eddiginél gyorsabban venné fel az országot az Európai Unióba annak érdekében, hogy a pénzek minél hatékonyabban célba érjenek.