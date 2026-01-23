Előkerült a dokumentum Ukrajna jövőjéről és a példátlan finanszírozási tervről

Nem politikai túlzás, nem kampányretorika volt: dokumentum van arról, amire Orbán Viktor Brüsszelben utalt. A Politico birtokába került irat alapján Zelenszkij és az ukrán vezetés mögött egy olyan terv áll, amely 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást mozgatna meg Ukrajna újjáépítésére és uniós pályára állítására.

A Politico beszámolója szerint a 18 oldalas dokumentum egy tízéves „jóléti tervet” vázol fel, amely Ukrajna háború utáni helyreállítását és felgyorsított európai uniós csatlakozását célozza. A dokumentumot az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal is megosztotta a csütörtöki vezetői csúcs előtt.