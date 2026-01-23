Ft
Zelenszkij Ukrajna Davos Orbán Viktor

Előkerült a dokumentum Ukrajna jövőjéről és a példátlan finanszírozási tervről

2026. január 23. 16:19

Megjelent az a dokumentum, amiről Orbán Viktor magyar miniszterelnök is korábban beszélt, és amely Ukrajna jövőjét, valamint példátlan pénzügyi igényét rögzíti. A Politico által megszerzett irat alapján az Európai Unió és az Egyesült Államok Zelenszkij vezette Ukrajnának akár 800 milliárd dollárt is mozgósítana.

2026. január 23. 16:19
null

Nem politikai túlzás, nem kampányretorika volt: dokumentum van arról, amire Orbán Viktor Brüsszelben utalt. A Politico birtokába került irat alapján Zelenszkij és az ukrán vezetés mögött egy olyan terv áll, amely 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást mozgatna meg Ukrajna újjáépítésére és uniós pályára állítására.

A Politico beszámolója szerint a 18 oldalas dokumentum egy tízéves „jóléti tervet” vázol fel, amely Ukrajna háború utáni helyreállítását és felgyorsított európai uniós csatlakozását célozza. A dokumentumot az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal is megosztotta a csütörtöki vezetői csúcs előtt.

Zelenszkij és a brüsszeli pénzügyi terv

A dokumentum szerint az Európai Unió, az Egyesült Államok és nemzetközi pénzügyi intézmények – köztük a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank – tíz év alatt 500 milliárd dollárnyi köz- és magántőkét mozgósítanának Ukrajna számára. Ehhez társulna az Európai Bizottság elképzelése, amely 2028-tól, a következő hétéves költségvetési ciklusban további 100 milliárd eurót fordítana költségvetési támogatásra és beruházási garanciákra, amelyek 207 milliárd eurónyi befektetést hívnának le. A finanszírozási stratégia egészen 2040-ig tartana, és már az első száz napra részletes operatív tervet is tartalmaz. A dokumentum egyértelműen számol azzal is, hogy Ukrajna gyorsított pályán csatlakozhatna az Európai Unióhoz.

A Politico ugyanakkor hangsúlyozza: az egész terv egy olyan feltételezésre épül, amely jelenleg korántsem teljesül. A program alapja egy tűzszünet, amely nélkül az egész „jóléti projekt” súlyos kockázatokkal terhelt.

Erre maga a világ legnagyobb vagyonkezelője is figyelmeztetett. A BlackRock alelnöke, Philipp Hildebrand Davosban így fogalmazott:

Gondoljunk bele. Ha Ön egy nyugdíjalap, akkor felelősséggel tartozik az ügyfelei, a nyugdíjasai felé. Szinte lehetetlen egy háborús övezetbe befektetni.

Ebben a háttérben különösen élesnek hatnak Zelenszkij davosi kijelentései, amikor európai politikai ellenfeleit támadta. Az ukrán elnök így fogalmazott:

Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.

Majd hozzátette:

És, ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem szabad hagynunk, hogy az európai fővárosok kis-Moszkvákká váljanak.

Orbán Viktor válasza nem maradt el. A miniszterelnök Zelenszkijnek címezve így írt:

Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja.

Majd így folytatta:

Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút.

A számok mögött feszültség van

A Politico által ismertetett dokumentum világossá teszi: az Egyesült Államok nem pusztán donor szerepben gondolkodik, hanem stratégiai befektetőként jelenne meg Ukrajnában. 

A terv amerikai cégek és szakértelem közvetlen bevonásával számol, miközben Washington a magántőke mozgósításának egyik fő motorja lenne.

A dokumentum szerint az amerikai fél a háború lezárása után beruházna kritikus ásványkincsekbe, infrastruktúrába, energiába és technológiai projektekbe is. Ugyanakkor maga az anyag is elismeri: amíg a harcok folytatódnak, mindez inkább politikai szándék, mint gazdasági realitás. Hildebrand ezt így összegezte:

Nagyon nehéz elképzelni, hogy ez nagy léptékben megvalósuljon addig, amíg drónok és rakéták repülnek.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

