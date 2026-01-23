Orbán Viktor Brüsszelből üzent az ukránoknak: Csak így lehet elhárítani „a Magyarország nevű akadályt” (VIDEÓ)

Pénteken egy újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook-oldalára. Ebben a miniszterelnök arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy miként értékeli az ukrán elnök Davos-ban tett kijelentéseit.

„Ehhez hozzá kell most már szoknunk. Tehát nem egyedi esetről van szó, kampány van”, 79 nap és választás. Majd azzal folytatta, „nem tetszik, de értjük a helyzetet.