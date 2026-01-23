Orbán Viktor Brüsszelből üzent az ukránoknak: Csak így lehet elhárítani „a Magyarország nevű akadályt” (VIDEÓ)

Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
„Tudomásul kell venni, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, de megküzdünk ezzel is” – jelentette ki a miniszterelnök.
Pénteken egy újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook-oldalára. Ebben a miniszterelnök arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy miként értékeli az ukrán elnök Davos-ban tett kijelentéseit.
„Ehhez hozzá kell most már szoknunk. Tehát nem egyedi esetről van szó, kampány van”, 79 nap és választás. Majd azzal folytatta, „nem tetszik, de értjük a helyzetet.
Orbán kiemelte,
a választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van.
Hiszen ez a dokumentum, amiről beszéltem, leírja, hogy '27-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz”. Nemcsak 800 milliárdról beszél meg 700-ról, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is – tette hozzá.
A kormányfő a dokumentum kapcsán kijelentette, hogy Magyarország mindezt ellenzi. Ezt követően elhangzott, hogy
a következő 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.”
Orbán Viktor a tájékoztatón arra is kitért, hogy „egyetlen módon lehet a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarat kormány van Magyarországon. S ezen dolgoznak.”
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a DK és a Tisza Párt be akarja Ukrajnát az Unióba engedni, ezért
tudomásul kell venni, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy kormányváltás legyen”
– szögezte le.
Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de majd megküzdünk ezzel is – zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
