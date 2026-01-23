Ft
kormány tisza párt brüsszel európai unió akadály ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor Brüsszelből üzent az ukránoknak: Csak így lehet elhárítani „a Magyarország nevű akadályt” (VIDEÓ)

2026. január 23. 12:47

„Tudomásul kell venni, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, de megküzdünk ezzel is” – jelentette ki a miniszterelnök.

2026. január 23. 12:47
null

Pénteken egy újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook-oldalára. Ebben a miniszterelnök arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy miként értékeli az ukrán elnök Davos-ban tett kijelentéseit.

„Ehhez hozzá kell most már szoknunk. Tehát nem egyedi esetről van szó, kampány van”, 79 nap és választás. Majd azzal folytatta, „nem tetszik, de értjük a helyzetet. 

Orbán kiemelte, 

a választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. 

Hiszen ez a dokumentum, amiről beszéltem, leírja, hogy '27-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz”. Nemcsak 800 milliárdról beszél meg 700-ról, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is – tette hozzá.

A kormányfő a dokumentum kapcsán kijelentette, hogy Magyarország mindezt ellenzi. Ezt követően elhangzott, hogy

a következő 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.”

Csak így lehet elhárítani „a Magyarország nevű akadályt”

Orbán Viktor a tájékoztatón arra is kitért, hogy „egyetlen módon lehet a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarat kormány van Magyarországon. S ezen dolgoznak.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a DK és a Tisza Párt be akarja Ukrajnát az Unióba engedni, ezért 

tudomásul kell venni, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy kormányváltás legyen”

– szögezte le.

Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de majd megküzdünk ezzel is – zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Treeoflife
2026. január 23. 17:26
"Orbán Viktor a tájékoztatón arra is kitért, hogy „egyetlen módon lehet a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarat kormány van Magyarországon. S ezen dolgoznak.” Nyilván, minden eszközt meg fognak mozgatni azért, hogy megtörjenek bennünket, és az érdekeik szerinti kormány kerüljön Magyarországon hatalomra. Ehhez minden segítséget megadnak nekik Brüsszelben is, mivel nekik is az az érdeke, hogy Orbán Viktort eltakarítsák. Megtalálták ehhez a "segéderőt" a sz..rospetiben, meg a "lamantin"ban. A többi tébláboló egyéb ellenzéki politikai hulladék körülöttük meg csak hab a tortán - tekintettel arra, a lakosságnak minél rosszabb, nekik annál jobb. Nagyon észnél kell lennünk, mivel nagy árat fizethetünk, ha rosszul döntünk.
Nagyhuba1
2026. január 23. 17:10
Villanyt elzárni,határt lezárni csak a kárpátaljai Magyarokat beengedni,semmi közünk a háborúkhoz.
johnny
2026. január 23. 16:47
elcapo-2 na most szedd elő legjobb szöveg értelmezési tudásod és használd: Szijjártó Péter a videóban kifejtette: a három balti ország, továbbá Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Szlovénia elnöke azt kezdeményezte, hogy Ukrajna minél előbb kapjon tagjelölti státuszt az EU-tól, és mielőbb kezdődjenek megbeszélések a csatlakozásáról. A magyar emberek nem akarnak háborút, ezért Magyarország minden olyan segítséget megad Ukrajnának, amely elősegíti a békét - mondta, kiemelve: Magyarország ezért támogatja ezt a kezdeményezést, és sürgeti a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre az indítványt...
VeressZoltán
2026. január 23. 15:39
Antipátia. Nálam a románok már csak a másodikok.
