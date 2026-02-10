Hátborzongató: rálőttek a nagyteveli polgármesterre

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
A sérültet mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba.
Gázpisztollyal lőttek Orbán Sándor polgármesterre a nagyteveli polgármesteri hivatalban – írja az InfoPápa.
A lap úgy tudja, hogy egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször is rálőtt Orbán Sándor polgármesterre.
Értesüléseik szerint három lövésből kettő is eltalálta a település vezetőjét, és a fejét is találat érte.
A sérült polgármestert mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba, de nincs életveszélyes állapotban. A lap úgy tudja, a rendőrök elfogták a támadót.
Nyitókép:MTI/Donka Ferenc