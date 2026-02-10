Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán sándor lövés támadás polgármester gázpisztoly

Hátborzongató: rálőttek a nagyteveli polgármesterre

2026. február 10. 12:33

A sérültet mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba.

2026. február 10. 12:33
null

Gázpisztollyal lőttek Orbán Sándor polgármesterre a nagyteveli polgármesteri hivatalban – írja az InfoPápa.

A lap úgy tudja, hogy egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször is rálőtt Orbán Sándor polgármesterre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

Értesüléseik szerint három lövésből kettő is eltalálta a település vezetőjét, és a fejét is találat érte.

A sérült polgármestert mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba, de nincs életveszélyes állapotban. A lap úgy tudja, a rendőrök elfogták a támadót.

Nyitókép:MTI/Donka Ferenc

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
2026. február 10. 15:44
gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször is rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Értesüléseik szerint három lövésből kettő is eltalálta a település vezetőjét, és a fejét is találat érte. Túl azon, hogy gázpisztoly közvetlen közelről is csak lőport vihet be az ektodermális (pl. a bőr) szövetek alá Szar idők jának az Orbánokra...
Válasz erre
0
0
Interista
2026. február 10. 15:43
Szemet szemért elv érvényesítése. Lelőni a fegyveres támadót.!!! Aztán ha túl élte, akkor bezárni úgy 30 évre.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. február 10. 15:41
@you-brought-2-too-many: a polgármester állt kapcsolatban a tiszával. a merénylő gondolom orbántól szeretett volna egy kitüntetést.
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2026. február 10. 14:51
A Tisza párt elkezdte a fegyveres harcot a Fidesz ellen. A tàmadó egy Tisza párti aktivista. Ide vezet a poloska uszítása.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!