Nemrég még „esélytelennek” nevezte Magyar Péter Ukrajna csatlakozását, erre kiderült, gazdái már 2027-ben benyomnák az unióba a háborúban álló országot

Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására: az öt lépésből három Magyarország semlegesítéséről szól – írta meg a Mandiner. Brüsszel leginkább abban bízik, hogy áprilisban leváltják az Orbán-kormányt, de a magyar vétó elvétele is terítéken van, csak félnek, hogy azzal a Fidesz kampányát erősítenék. Mint arról beszámoltunk: az Európai Unió egy eddig példátlan, öt lépésből álló tervet dolgoz ki, arra, hogy Ukrajna akár 2026–2027-ben részlegesen csatlakozzon az EU-hoz, még a teljes jogú csatlakozás előtt. Brüsszel célja ezzel az lenne, hogy Ukrajnát tartósan az európai politikai térhez kössék, és csökkentsék Oroszország befolyását, így reagálva az elhúzódó háborúra – írja keddi cikkében a Politico.

Nem lehet nem észrevenni, hogy az ukrán csatlakozás kívánt dátumát Kijev és európai támogatói folyamatosan igyekeznek előrébb és előrébb hozni. Tavaly tavaszig még a 2030-as céldátumot emlegették, márciusban Ursula von der Leyen már azt pedzegette,