Nemrég még „esélytelennek” nevezte Magyar Péter Ukrajna csatlakozását, erre kiderült, gazdái már 2027-ben benyomnák az unióba a háborúban álló országot

2026. február 10. 11:54

Gyorsított eljárás: Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.

2026. február 10. 11:54
Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására: az öt lépésből három Magyarország semlegesítéséről szól – írta meg a Mandiner. Brüsszel leginkább abban bízik, hogy áprilisban leváltják az Orbán-kormányt, de a magyar vétó elvétele is terítéken van, csak félnek, hogy azzal a Fidesz kampányát erősítenék. Mint arról beszámoltunk: az Európai Unió egy eddig példátlan, öt lépésből álló tervet dolgoz ki, arra, hogy Ukrajna akár 2026–2027-ben részlegesen csatlakozzon az EU-hoz, még a teljes jogú csatlakozás előtt. Brüsszel célja ezzel az lenne, hogy Ukrajnát tartósan az európai politikai térhez kössék, és csökkentsék Oroszország befolyását, így reagálva az elhúzódó háborúra – írja keddi cikkében a Politico.

Nem lehet nem észrevenni, hogy az ukrán csatlakozás kívánt dátumát Kijev és európai támogatói folyamatosan igyekeznek előrébb és előrébb hozni. Tavaly tavaszig még a 2030-as céldátumot emlegették, márciusban Ursula von der Leyen már azt pedzegette, 

„talán 2030 előtt is megtörténhet”

, decemberben pedig EU-s tisztviselők már Washingtonban mutogatták azt a béketervet, amiben 2027-es dátum szerepelt; ezen felbátorodva január 27-én bejelentette Zelenszkij, hogy ők márpedig 

jövőre csatlakozni akarnak. 

Mindez szembemegy nem csak az EU bővítésének megszokott ütemével és rendjével, de a magyar álláspont szerint számos ponton sérti hazánk érdekeit, többek között a romokban lévő ország újjáépítésének óriási terhével és azzal, hogy szegény tagállamként Ukrajna kaphatná az eddig Közép-Európába irányított kohéziós források és agrártámogatások jelentős részét.

Magyar Péter Ukrajna csatlakozása kapcsán azt írta közösségi oldalán még tavaly márciusban, hogy 

„mindenki tudja, hogy Ukrajna egy háború sújtotta ország, és esélytelen, hogy a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen, ahogy Törökország sem lesz soha tagállam”.

A Tisza Párt vezetője júniusban egy közösségi médiás bejegyzésében próbálta elhitetni, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, miközben pártja és ő maga hónapokon át ennek ellenkezőjét hirdette. Magyar Péter posztjára akkor szinte azonnal reagált a Fidesz parlamenti képviselője Hidvéghi Balázs, aki arra hívta fel az ukrán pártiságát megtagadni próbáló Magyar Péter kijelentésével kapcsolatban a figyelmet, hogy a félrevezető szavakkal szemben a valóság az, hogy amikor a Tisza Párt bejelentette az Ukrajna uniós tagfelvételének a támogatását előíró álnépszavazásának az eredményét akkor egyúttal, azt is megígérte, hogy ez az eredmény, azaz Ukrajna tagfelvételének a támogatása a hatalomra kerülése esetén a kormányprogramja lesz.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

kalmanok
2026. február 10. 12:27
Felmérés: negyedszer egymás után lett az EU legkorruptabb országa Magyarország
kalmanok
2026. február 10. 12:22
Pedig a magyarok 95%-a, azaz 1,6 millió ember azt konzultálta 14,7 milliárd forintból, hogy nem. ennyit ér a birkák szava.
Hangillat
2026. február 10. 12:17
Naponta jön elő valami önmagának is ellentmondó mondókával a weberi propagandagép;egyszrű, mint az ék.
nuevoreynuevaley
2026. február 10. 12:12
Magyar Peter gazdai Orban gazdai is. Raadasul, naluk van a penzunk. Ez nem nez ki tul jol... Maradjunk abban hogy Ukrajna messze all az EU csatlakozastol, de Magyarorszag nem tett semmit azert, hogy Ukrajna ne legyen EU tagjelolt Pedig Orban akkor is vetot igert, meg nemzeti konzultaciot tartott
