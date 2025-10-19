Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország orosz-ukrán háború ukrán menekült Bild

A németek bevallották: szívük szerint hazaküldenék az ukrán menekülteket

2025. október 19. 19:45

A megkérdezettek több mint hatvan százaléka támogatná, hogy a munkaképes ukrán férfiak térjenek vissza Ukrajnába.

2025. október 19. 19:45
null

A németek több mint 60 százaléka támogatná, ha a munkaképes ukrán férfi menekülteket hazaküldenék – derült ki a német Bild által megosztott INSA-felmérésből.

A szombaton közzétett eredmények arra is rámutattak, 

a megkérdezettek 66 százaléka ellenzi, hogy az ukrán menekültek polgári juttatásban részesüljenek a német államtól. 

A polgári juttatás egy olyan támogatás Németországban, amelyet az alacsony jövedelműek vehetnek igénybe. A juttatásban részesülők közel fele külföldi állampolgár.

A 2022-es ukrajnai háború kirobbanása óta a legtöbb háborús menekültet Németország fogadta be, ám azóta az ukránoknak csupán egyharmada tudott munkát szerezni az országban.

Az ukrán Gazdaságstratégiai Központ februári felmérése szerint a külföldön élő ukránok mindössze 43 százaléka fog valaha visszatérni hazájába. Ez az arány korábban még 74 százalék volt.

Nyitókép: Welt

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. október 19. 21:53
"A polgári juttatás egy olyan támogatás Németországban, amelyet az alacsony jövedelműek vehetnek igénybe." Ezt azért kell ilyen szépen elmagyarázni, mert Magyarországon semmi ilyen nem létezik.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 19. 21:52
Na bezzeg a munkaképes zsidó, muzulmán, néger férfiak hazaküldését!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 19. 21:50
"A megkérdezettek több mint hatvan százaléka támogatná, hogy a munkaképes ukrán férfiak térjenek vissza Ukrajnába." A halálba.
Válasz erre
0
0
martens
2025. október 19. 20:30
Az ukránnal még mindig jobban jár, mint a szírrel és az afgánnal.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!