A németek bevallották: szívük szerint hazaküldenék az ukrán menekülteket

A németek több mint 60 százaléka támogatná, ha a munkaképes ukrán férfi menekülteket hazaküldenék – derült ki a német Bild által megosztott INSA-felmérésből.

A szombaton közzétett eredmények arra is rámutattak,

a megkérdezettek 66 százaléka ellenzi, hogy az ukrán menekültek polgári juttatásban részesüljenek a német államtól.

A polgári juttatás egy olyan támogatás Németországban, amelyet az alacsony jövedelműek vehetnek igénybe. A juttatásban részesülők közel fele külföldi állampolgár.

A 2022-es ukrajnai háború kirobbanása óta a legtöbb háborús menekültet Németország fogadta be, ám azóta az ukránoknak csupán egyharmada tudott munkát szerezni az országban.