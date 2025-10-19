A németek bevallották: szívük szerint hazaküldenék az ukrán menekülteket

Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
A megkérdezettek több mint hatvan százaléka támogatná, hogy a munkaképes ukrán férfiak térjenek vissza Ukrajnába.
A németek több mint 60 százaléka támogatná, ha a munkaképes ukrán férfi menekülteket hazaküldenék – derült ki a német Bild által megosztott INSA-felmérésből.
A szombaton közzétett eredmények arra is rámutattak,
a megkérdezettek 66 százaléka ellenzi, hogy az ukrán menekültek polgári juttatásban részesüljenek a német államtól.
A polgári juttatás egy olyan támogatás Németországban, amelyet az alacsony jövedelműek vehetnek igénybe. A juttatásban részesülők közel fele külföldi állampolgár.
A 2022-es ukrajnai háború kirobbanása óta a legtöbb háborús menekültet Németország fogadta be, ám azóta az ukránoknak csupán egyharmada tudott munkát szerezni az országban.
Az ukrán Gazdaságstratégiai Központ februári felmérése szerint a külföldön élő ukránok mindössze 43 százaléka fog valaha visszatérni hazájába. Ez az arány korábban még 74 százalék volt.
