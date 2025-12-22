Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
2025. december 22. 19:21
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Az idei esztendő második felére kifulladt a Tisza Párt. Lendülete ősszel megtört, népszerűsége megtorpant. Most megérkeztek a 2025-ös év utolsó közvélemény-kutatásai is. Az adatokat a Mestertervben néztük át, hogy kiderítsük: ki várhatja a „pole pozícióból” a 2026-os évet Magyarországon.
A Nézőpont Intézet adatait Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője prezentálta a legutóbbi adásban. Az elemző szerint
az idei év második felében a Tisza kiszivárgott adótervei befolyásolták a legjobban a népszerűségi adatokat.
Mráz úgy fogalmazott: Onnantól kezdve nem egy Orbán Viktorról szóló népszavazás a 26-os szavazás, hanem az alternatívák közötti választás.
Az elemző emlékeztetett, hogy a nyilvánosságra került adóprogram egy részét tagadja, egy részét elismeri a Tisza Párt, de minden jel arra utal, hogy valami ilyesmire készülnek.
Az elemző kitért arra is, hogy a baloldali intézetek egyelőre egy "másik valóságban élnek", ahol elsöprő Tisza győzelemre számítanak. Mráz idesorolta Török Gábort is, aki nemrég még lehetséges Fidesz győzelemről beszélt, de azóta gyorsan "korrigálta" jóslatát.
Szerinte azért igyekeznek a baloldali intézetek jobb színbe feltüntetni a Magyar Péter pártját, mert
a Tisza Párt elődleges árucikke a remény. Így próbálnak meg minden stratégiai hibát és belső feszültséget a szőnyeg alá söpörni.
Ehhez a reményhez kell szállítani a közvélemény-kutatási adatokat, és kell a várakozás menedzsmentet a maximumon tartani.