G. Fodor Gábor Mesterterv közvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Mráz Ágoston Sámuel

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

2025. december 22. 19:21

Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.

2025. december 22. 19:21
null
Mandiner
Mandiner

Az idei esztendő második felére kifulladt a Tisza Párt. Lendülete ősszel megtört, népszerűsége megtorpant. Most megérkeztek a 2025-ös év utolsó közvélemény-kutatásai is. Az adatokat a Mestertervben néztük át, hogy kiderítsük: ki várhatja a „pole pozícióból” a 2026-os évet Magyarországon.

A Nézőpont Intézet adatait Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője prezentálta a legutóbbi adásban. Az elemző szerint

az idei év második felében a Tisza kiszivárgott adótervei befolyásolták a legjobban a népszerűségi adatokat.

Mráz úgy fogalmazott: Onnantól kezdve nem egy Orbán Viktorról szóló népszavazás a 26-os szavazás, hanem az alternatívák közötti választás. 

Az elemző emlékeztetett, hogy a nyilvánosságra került adóprogram egy részét tagadja, egy részét elismeri a Tisza Párt, de minden jel arra utal, hogy valami ilyesmire készülnek.

Az adatokból az is látszik, hogy a középen álló, bizonytalan szavazóréteget ez a terv elgondolkodtatta, és befolyásolta a pártpreferenciáját.

Az elemző kitért arra is, hogy a baloldali intézetek egyelőre egy "másik valóságban élnek", ahol elsöprő Tisza győzelemre számítanak. Mráz idesorolta Török Gábort is, aki nemrég még lehetséges Fidesz győzelemről beszélt, de azóta gyorsan "korrigálta" jóslatát.

Az adatok alapján Magyarországon továbbra is a Fidesz az esélyes (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

Szerinte azért igyekeznek a baloldali intézetek jobb színbe feltüntetni a Magyar Péter pártját, mert

a Tisza Párt elődleges árucikke a remény. Így próbálnak meg minden stratégiai hibát és belső feszültséget a szőnyeg alá söpörni.

Ehhez a reményhez kell szállítani a közvélemény-kutatási adatokat, és kell a várakozás menedzsmentet a maximumon tartani.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatti linken tudja megnézni.

Nyitókép: Youtube/képernyőfotó

 

tapir32
2025. december 22. 20:46
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
tapir32
2025. december 22. 20:46
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
states-2
2025. december 22. 20:27
A pszichopata és Tiszarja pont ott tart, ahol 4 éve Makizay, az eredmény is ugyanaz lesz, Orbán-kétharmad.
Ninini
2025. december 22. 19:38
Biztos pozíció a választás utáni reggelen van.
