Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
A Lengyelországban bevált forgtkönyv mentén ültetnének miniszterelnököt a magyarok nyakába. Ráadásul a kiszemelt politikust az elemzők szerint finoman szólva is „sakkban tudják tartani”.
A brüsszeli elit szemében régóta szálka a patrióta magyar kormányzat.
Magyarország külön utas politikájától mindezek ellenére nem tágít: kiáll a béke mellett és nem támogatja a tömeges bevándorlást.
Lengyelországban azonban eredményt hozott egy újfajta brüsszeli stratégia: sikerült közvetett beavatkozás révén Tuskot a miniszterelnöki székbe juttatni, és megkezdődött a V4-ek szétdarabolása. Brüsszel hazánkban is hasonló forgatókönyvvel készül, a kiszemelt "vezetőt" is megtalálták, aki ráadásul a zsebükben is van. A helyzetet a Mestertervben értékeltük.
G. Fodor Gábor szerint Trump hivatalba lépésével még jobban felértékelődött Magyarország szerepe a nemzetközi politikában. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elmondta, hogy Orbán Viktor és a békepárti tábor megszerezte a legnagyobb szövetségest ügyéhez, míg a háborúpárti brüsszeli elit kicsúszik az orosz-ukrán háború rendezésének tárgyalóasztalától.
Az elemző szerint 2025-ben az egész év arról szólt, hogy hazánk hogyan próbál ellenállni az uniós háborús törekvéseinek, és ennek a nyomásnak az egyik eleme a belpolitikába való beavatkozás Magyar Péter révén. G. Fodor úgy fogalmazott:
Találtak maguknak egy figurát, akit sakkban tudnak tartani például a mentelmi jog kérdésével. Brüsszelnek van pártja Magyarországon, Magyar Péter pártja. Aki nem mondja el, hogy mit akar, mert akkor ugye megbuknának. Helyette Brüsszeltől tudjuk, hogy mi Magyar Péter programja.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.
