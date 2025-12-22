Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Az elemző szerint 2025-ben az egész év arról szólt, hogy hazánk hogyan próbál ellenállni az uniós háborús törekvéseinek, és ennek a nyomásnak az egyik eleme a belpolitikába való beavatkozás Magyar Péter révén. G. Fodor úgy fogalmazott:

Találtak maguknak egy figurát, akit sakkban tudnak tartani például a mentelmi jog kérdésével. Brüsszelnek van pártja Magyarországon, Magyar Péter pártja. Aki nem mondja el, hogy mit akar, mert akkor ugye megbuknának. Helyette Brüsszeltől tudjuk, hogy mi Magyar Péter programja.

