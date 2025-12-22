Ft
12. 22.
hétfő
G. Fodor Gábor Mesterterv Brüsszel Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

2025. december 22. 13:07

A Lengyelországban bevált forgtkönyv mentén ültetnének miniszterelnököt a magyarok nyakába. Ráadásul a kiszemelt politikust az elemzők szerint finoman szólva is „sakkban tudják tartani”.

2025. december 22. 13:07
merz von der leyen
Mandiner
Mandiner

A brüsszeli elit szemében régóta szálka a patrióta magyar kormányzat.

Magyarország külön utas politikájától mindezek ellenére nem tágít: kiáll a béke mellett és nem támogatja a tömeges bevándorlást.

Lengyelországban azonban eredményt hozott egy újfajta brüsszeli stratégia: sikerült közvetett beavatkozás révén Tuskot a miniszterelnöki székbe juttatni, és megkezdődött a V4-ek szétdarabolása. Brüsszel hazánkban is hasonló forgatókönyvvel készül, a kiszemelt "vezetőt" is megtalálták, aki ráadásul a zsebükben is van. A helyzetet a Mestertervben értékeltük.

G. Fodor Gábor szerint Trump hivatalba lépésével még jobban felértékelődött Magyarország szerepe a nemzetközi politikában. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elmondta, hogy Orbán Viktor és a békepárti tábor megszerezte a legnagyobb szövetségest ügyéhez, míg a háborúpárti brüsszeli elit kicsúszik az orosz-ukrán háború rendezésének tárgyalóasztalától.

Az elemző szerint 2025-ben az egész év arról szólt, hogy hazánk hogyan próbál ellenállni az uniós háborús törekvéseinek, és ennek a nyomásnak az egyik eleme a belpolitikába való beavatkozás Magyar Péter révén. G. Fodor úgy fogalmazott:

Találtak maguknak egy figurát, akit sakkban tudnak tartani például a mentelmi jog kérdésével. Brüsszelnek van pártja Magyarországon, Magyar Péter pártja. Aki nem mondja el, hogy mit akar, mert akkor ugye megbuknának. Helyette Brüsszeltől tudjuk, hogy mi Magyar Péter programja.

 

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

 

orokkuruc-2
2025. december 22. 13:31
Node most már csak a vak nem látja, hogy MaPöti bizony kifulladt, max 10 %-a lesz. Nagy kérdés, hogy új bábot keresnek, vagy utána dobnak még 1 milliárdot a bábozók?
csulak
2025. december 22. 13:22
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
gullwing
2025. december 22. 13:22
Emlékszünk még anno hogy a nácik is ezt csinálták? A nyilas Szálasit a nyakunkra ültették.. Aztán jöttek a veresek és megkaptuk a komcsikat idegen segédlettel... Mindig ugyan aza nóta.....
pipa89
2025. december 22. 13:20
Ja, a téeszesekre a brüsszeliták szavaznak, a magyarok meg oda, ahová szoktak. 😎😋🤣
