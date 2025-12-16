Ft
G. Fodor Gábor Volodimir Zelesznkij Mesterterv Ursula von der Leyen Donald Trump Vlagyimir Putyin Mráz Ágoston Sámuel

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot

2025. december 16. 09:39

Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.

2025. december 16. 09:39
null
Mandiner
Mandiner

Folyamatosan közelednek az álláspontok az amerikai és az orosz vezetés részéről, mely egyre közelebb hozza a szomszédunkban zajló háború végét. Az Európai Unió ennek ellenére igyekszik lassítani a béketárgyalásokat, és nagyobb helyet is követel magának a tárgyalósztalnál. Zelenszkij is az Unióhoz fordult, hogy továbbra is maga mögött tudja Von der Leyenék támogatását. Terve bejött és a Washington Post nyilvánosságra hozta az uniós csúcson bemutatásra kerülő brüsszeli békefeltételeket. Hogy ezek milyen kihatással lesznek a békefolyamatokra, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Az amerikai napilap által megszellőztetett követelések között több olyan is van, amelyek biztos elutasításra kerülnek. Ilyen az ukrán uniós tagság, vagy az ukrán hadsereg létszámának meghatározása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron
Mesterterv
Trump és Putyin megállapodását áshatja alá a most kiszivárgott uniós feltételek (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Mráz Ágoston Sámuel is leszögezte, hogy ezeknek az elvárásoknak nincsen realitásuk. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a békefolyamatot próbálják akadályozni, és Zelenszkijnek is minden támogatást megadnak, hogy további időt nyerjen.

Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a küszöbön van ebben a kérdésben. És ebben Európának nem nagyon osztanak lapot. 

- fogalmazott Mráz.

G. Fodor Gábor az unió béketervét inkább egy casus belli-nek értékeli: egy ok arra, hogy Európa tovább folytathassa a háborút. A XXI. Század stratégiai igazgatója is kiemelte: egyértelmű, hogy ezt nem fogják elfogadni. Azt is aláhúzta, hogy a békefeltételek révén egy év múlva egy háború sújtotta ország része lenne az Európai Uniónak

Őrület...őrület. Ezt akarják!

- mondta G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Toby Melville  / AFP

 

