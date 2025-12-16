Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot

Folyamatosan közelednek az álláspontok az amerikai és az orosz vezetés részéről, mely egyre közelebb hozza a szomszédunkban zajló háború végét. Az Európai Unió ennek ellenére igyekszik lassítani a béketárgyalásokat, és nagyobb helyet is követel magának a tárgyalósztalnál. Zelenszkij is az Unióhoz fordult, hogy továbbra is maga mögött tudja Von der Leyenék támogatását. Terve bejött és a Washington Post nyilvánosságra hozta az uniós csúcson bemutatásra kerülő brüsszeli békefeltételeket. Hogy ezek milyen kihatással lesznek a békefolyamatokra, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Az amerikai napilap által megszellőztetett követelések között több olyan is van, amelyek biztos elutasításra kerülnek. Ilyen az ukrán uniós tagság, vagy az ukrán hadsereg létszámának meghatározása.