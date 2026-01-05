Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapest Honvéd Nyíregyháza Varga Kevin

„Csak a szüleid otthon ne hagyjanak!” – így üdvözölték az NB II-ben a 13-szoros magyar válogatott játékost

2026. január 05. 12:50

Az élvonal kiesőjelöltjétől a másodosztály éllovasához igazolt a korábbi válogatott labdarúgó. Varga Kevinnek Nyíregyházán nem jöttek be a számításai, a Budapest Honvéd csapatában nagyobb szerencsével járhat.

2026. január 05. 12:50
null

13-szoros magyar válogatott labdarúgóval erősített az NB II listavezetője, a Budapest Honvéd csapata. Varga Kevin egy rövid debreceni kölcsönjátékot leszámítva tavaly nyáron tért vissza Magyarországra, egészen pontosan az NB I-es Nyíregyháza csapatába, hogy újjáépítse megrekedt pályafutását.

VARGA Kevin
Varga Kevin felnőtt pályafutása Debrecenben kezdődött. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„Boldog vagyok Nyíregyházán, szeretnék sokat adni magamból, támadóként az egyik legjobb érzés gólt lőni és győztesen elhagyni a pályát. Ha ez sokszor megtörténik, akkor bármire lehet esélyem, de jelenleg még nincs realitása a válogatottnak”mondta el akkor a Mandinernek a 29 éves szélső, akinek ősszel nem sikerült megvalósítania céljait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az első mérkőzésén ugyanis, amikor kezdő lehetett a Szpariban, már a 10. percben kiállították második sárga lappal, ezek után még kétszer lépett pályára. 6 bajnoki meccsen összesen 155 percet játszott, gólt és gólpasszt sem jegyzett a bennmaradásért küzdő Spartacusban.

Most még egyet hátrébb lépett, hiszen az élvonalból a másodosztályba igazolt – igaz, könnyen lehet, hogy egy kieső csapatból egy feljutóba, vagyis számára még jól is elsülhet a váltás.

Ezt várják Varga Kevintől a Honvéd-szurkolók

A kispesti klub közösségi oldalán Varga egy rövid videóval jelentkezett, a Honvéd-szurkolók pedig természetesen kommentekben véleményt nyilvánítottak. Sokan örülnek a szélső érkezésének, mások nem annyira – szemezgettünk a legérdekesebb hozzászólásokból.

„Nem rossz igazolás de fel kell építenie magát...Nyíregyházán 155 percet játszott az nem sok...Hajrá Kevin!” – véli az egyikük.

„Gyerünk, Kevin, a sok károgónak mutasd meg!” – kapta a biztatás egy másiktól.

Másodosztályban jó lesz, önbizalmat szerez, jövőre az első osztályban is megmutathatja újra!”

 – olvashattuk az optimista hozzászólást.

„Azon kívül, hogy gyors, nem annyira ügyes, párharcokban is gyenge, az NB2-ben sok az ütközés. Én nem hoztam volna ide” – fejtette ki véleményét egy fanatikus.

„Ahogy néztem, nem nagyon siratták a srácot a nyírségiek. Konkrétan sajnálnak minket. Kíváncsi leszek” – írja egy kispesti.

„Érezted hogy baj lesz Nyíregyen??? A honvéd meg feljut??? Ügyes” – talált magyarázatot a klubváltásra egy szurkoló.

A végére hagytuk a legviccesebbet: egy szimpatizáns nem feledkezett meg arról, hogy Varga névrokona a karácsonyi klasszikus filmsorozat, a Reszkessetek betőrök főszereplőjének.

Csak a szüleid otthon ne hagyjanak!”

A listavezető Honvéd a Videoton elleni rangadóval kezdi meg február elején az NB II tavaszi szezonját.

Nyitókép: Budapest Honvéd

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!