„Csak a szüleid otthon ne hagyjanak!” – így üdvözölték az NB II-ben a 13-szoros magyar válogatott játékost

13-szoros magyar válogatott labdarúgóval erősített az NB II listavezetője, a Budapest Honvéd csapata. Varga Kevin egy rövid debreceni kölcsönjátékot leszámítva tavaly nyáron tért vissza Magyarországra, egészen pontosan az NB I-es Nyíregyháza csapatába, hogy újjáépítse megrekedt pályafutását.

Varga Kevin felnőtt pályafutása Debrecenben kezdődött. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„Boldog vagyok Nyíregyházán, szeretnék sokat adni magamból, támadóként az egyik legjobb érzés gólt lőni és győztesen elhagyni a pályát. Ha ez sokszor megtörténik, akkor bármire lehet esélyem, de jelenleg még nincs realitása a válogatottnak” – mondta el akkor a Mandinernek a 29 éves szélső, akinek ősszel nem sikerült megvalósítania céljait.