„Csak a szüleid otthon ne hagyjanak!” – így üdvözölték az NB II-ben a 13-szoros magyar válogatott játékost

A törökök nem szeretnek rendesen fizetni, a románok alábecsültek – a magyar válogatott játékos a Mandinernek
„Messze még a vége.”
Az élvonal kiesőjelöltjétől a másodosztály éllovasához igazolt a korábbi válogatott labdarúgó. Varga Kevinnek Nyíregyházán nem jöttek be a számításai, a Budapest Honvéd csapatában nagyobb szerencsével járhat.
13-szoros magyar válogatott labdarúgóval erősített az NB II listavezetője, a Budapest Honvéd csapata. Varga Kevin egy rövid debreceni kölcsönjátékot leszámítva tavaly nyáron tért vissza Magyarországra, egészen pontosan az NB I-es Nyíregyháza csapatába, hogy újjáépítse megrekedt pályafutását.
„Boldog vagyok Nyíregyházán, szeretnék sokat adni magamból, támadóként az egyik legjobb érzés gólt lőni és győztesen elhagyni a pályát. Ha ez sokszor megtörténik, akkor bármire lehet esélyem, de jelenleg még nincs realitása a válogatottnak” – mondta el akkor a Mandinernek a 29 éves szélső, akinek ősszel nem sikerült megvalósítania céljait.
Az első mérkőzésén ugyanis, amikor kezdő lehetett a Szpariban, már a 10. percben kiállították második sárga lappal, ezek után még kétszer lépett pályára. 6 bajnoki meccsen összesen 155 percet játszott, gólt és gólpasszt sem jegyzett a bennmaradásért küzdő Spartacusban.
Most még egyet hátrébb lépett, hiszen az élvonalból a másodosztályba igazolt – igaz, könnyen lehet, hogy egy kieső csapatból egy feljutóba, vagyis számára még jól is elsülhet a váltás.
A kispesti klub közösségi oldalán Varga egy rövid videóval jelentkezett, a Honvéd-szurkolók pedig természetesen kommentekben véleményt nyilvánítottak. Sokan örülnek a szélső érkezésének, mások nem annyira – szemezgettünk a legérdekesebb hozzászólásokból.
„Nem rossz igazolás de fel kell építenie magát...Nyíregyházán 155 percet játszott az nem sok...Hajrá Kevin!” – véli az egyikük.
„Gyerünk, Kevin, a sok károgónak mutasd meg!” – kapta a biztatás egy másiktól.
Másodosztályban jó lesz, önbizalmat szerez, jövőre az első osztályban is megmutathatja újra!”
– olvashattuk az optimista hozzászólást.
„Azon kívül, hogy gyors, nem annyira ügyes, párharcokban is gyenge, az NB2-ben sok az ütközés. Én nem hoztam volna ide” – fejtette ki véleményét egy fanatikus.
„Ahogy néztem, nem nagyon siratták a srácot a nyírségiek. Konkrétan sajnálnak minket. Kíváncsi leszek” – írja egy kispesti.
„Érezted hogy baj lesz Nyíregyen??? A honvéd meg feljut??? Ügyes” – talált magyarázatot a klubváltásra egy szurkoló.
A végére hagytuk a legviccesebbet: egy szimpatizáns nem feledkezett meg arról, hogy Varga névrokona a karácsonyi klasszikus filmsorozat, a Reszkessetek betőrök főszereplőjének.
Csak a szüleid otthon ne hagyjanak!”
A listavezető Honvéd a Videoton elleni rangadóval kezdi meg február elején az NB II tavaszi szezonját.
Nyitókép: Budapest Honvéd