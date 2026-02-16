Besokalltak Kazincbarcikán, még a kivégzés is szóba került

„Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért” – nem akármilyen öngólt hoztak össze az NB I-ben
A félidőben kapust cserélt a Kazincbarcika.
Kuttor Attila nem is próbálta szépíteni csapata jelenlegi helyzetét. Az újonc Kazincbarcika már tíz pontra a bennmaradástól: a szurkolók már azt is megkérdőjelezik, egyáltalán van-e értelme az élvonalbeli szereplésnek.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Kazincbarcika a minap nagyon simán bukta el a Nyíregyháza elleni NB I-es kiesési rangadót, ezzel gyakorlatilag reménytelen helyzetbe hozta magát a bennmaradásért folytatott harcban. A borsodiak ugyanis a 4–0-s vereséggel már tíz pontnyi távolságra vannak a vonaltól, innen nagyobbfajta csoda lenne, ha valahogy mégis kivívnák az élvonalban maradást. Ami pedig különösen frusztráló lehet: a barcikaiak vesztét rendre olyan elkerülhető egyéni hibák okozzák, mint amilyen a vasárnapi, nyitó öngól is volt.
Ahhoz képest ugyanis, hogy egy sorsdöntőnek ígérkező, „hatpontos” összecsapásról volt szó, a kazincbarcikai kapus, Gyollai Dániel már a 8. percben összehozott egy Benny Hill-showba illő öngólt, a csapat innentől megindult a lejtőn, és meg sem állt a négy kapott gólig. A 12 évnyi légióskodást követően nyáron Észak-Írországból hazatért Gyollait a félidőben le is kapta edzője, Kuttor Attila, aki a vereséget követően sem fogta vissza magát: az M4 Sportnak elmondta, üzenetértékű volt a kapus szünetbeli lecserélése.
„A csapat 80-90 százaléka teszi a dolgát, szívét-lelkét kiteszi a pályára, pariban tudunk lenni, még úgy is, hogy nem nekünk kedvezett a pálya és az ellenfél stílusa.
Sajnos nem tudok mást mondani, kivégezzük saját magunkat, mindig van valaki, aki kivégzi a csapatot. (...) A csere a napi formának és a tendenciának is szólt. Az elmúlt 22 mérkőzésből 15 ennek a jegyében telt, és ez már egy kicsit sok, nekem is és a csapatnak is.
Csúszik-mászik mindenki, de fel kell nőni a feladathoz, mert ez így kevés. Mondom még egyszer, ez nem a csapat 80 százalékára vonatkozik”
– mondta elkeseredetten Kuttor Attila, hozzátéve, nemcsak hátul, de elöl is komoly problémáik vannak. A „hazai” meccseit változatanul albérletben, csak most már Mezőkövesd helyett Miskolcon lejátszó Kazincbarcika közösségi felületeit olvasgatva mindenesetre az látszik, hogy a szurkolók jó előre beletörődtek az elkerülhetetlennek tűnő kiesésbe. Az egyik legtöbb kedvelést kapott Facebook-hozzászólás pedig kimondottan elgondolkodtató:
„Nincs gond. El lehet majd mondani, hogy volt NB I-es is a klub a története során. Tavaly a szezon vége felé egyszer egyszer vitáztam lelkes Vegyész-szurkolókkal, hogy
van-e szüksége a Barcikának az élvonalra, vagy az élvonalnak egy Barcikára. Ami biztos, hogy ez a szereplés semmilyen formában nem szolgálta a magyar labdarúgás fejlődését. Sem futball, sem néző, de még egy felfedezett futballistát sem adott az NB I-es szereplés.
Még csak azt sem mondhatják el, hogy állva haltak meg...”
Nyitókép: MTI/Vajda János