Besokalltak Kazincbarcikán, még a kivégzés is szóba került

„A csapat 80-90 százaléka teszi a dolgát, szívét-lelkét kiteszi a pályára, pariban tudunk lenni, még úgy is, hogy nem nekünk kedvezett a pálya és az ellenfél stílusa.

Sajnos nem tudok mást mondani, kivégezzük saját magunkat, mindig van valaki, aki kivégzi a csapatot. (...) A csere a napi formának és a tendenciának is szólt. Az elmúlt 22 mérkőzésből 15 ennek a jegyében telt, és ez már egy kicsit sok, nekem is és a csapatnak is.

Csúszik-mászik mindenki, de fel kell nőni a feladathoz, mert ez így kevés. Mondom még egyszer, ez nem a csapat 80 százalékára vonatkozik”