A törökök nem szeretnek rendesen fizetni, a románok alábecsültek – a magyar válogatott játékos a Mandinernek

Három forduló óta veretlen a Nyíregyháza a labdarúgó NB I-ben, ráadásul ebben a sorozatban két döntetlen után már nyerni is tudott a Zalaegerszeg ellen. A mérkőzés második félidejét végigjátszotta Varga Kevin is: a 13-szoros magyar válogatott szélső éveken keresztül légióskodott, ezért azt már előre lehetett tudni, hogy nagy erőssége lesz a Spartacusnak – ahogy azt is, ehhez időre lesz szükség, mivel előtte hónapokig nem volt csapata. A Mandiner a 29 éves játékossal beszélgetett.

A korábbi válogatott játékosnak volt mit ünnepelnie Nyíregyházán / Fotó: Nyíregyháza Spartacus

Hátrányból fordítva legyőzték a Zalaegerszeget, egy félidőt töltött a pályán, a harmadik gól előtt pedig remekül adta be a szögletet. Úgy alakul eddig minden Nyíregyházán, ahogy azt elképzelte?

Abszolút! Mindannyian türelmesek voltunk, mert a klubvezetéssel és a stábbal együtt tudtuk, hogy most egy nagyobb lemaradást kell behoznom. Szezon közben nehéz a fizikai lemaradást bepótolni, miután hétvégente meccsek vannak, és készen kell arra állni, hogy bármikor, akár csak percekre is segíteni tudjam a csapatot. Így kevés lehetőség volt különmunkára. Az elején elvégeztem egy minialapozást, utána már készenlétben kellett lennem. Azt mindenesetre elmondhatom, hogy gond nélkül ment a negyvenöt perc.

Mennyi volt fontos, hogy már a válogatott szünet előtt meglegyen a második győzelmük?

Nagyon! Főleg azután, hogy a Kazincbarcika sikerével egy pillanatra az utolsó helyen találtuk magunkat, amiről jól tudjuk, nem reális. Az játékoskeret sokat változott a nyáron, újak érkezett, és idő kellett amíg összeállt a csapat. Velem együtt többen később csatlakoztak a kerethez, így nem tudtunk részt venni az edzőtábornak abban a szakaszában, amikor jobban el lehet sajátítani a filozófiát és megalapozni az erőnlétet. Ezért az eredmények kicsit később jönnek. De fontos volt egy közvetlen rivális ellen nyerni, pláne egy ilyen szép fordítás után. Látszott, hogy jól reagált a társaság a bekapott gólra, nem estünk pánikba, az elképzelt taktikát könyörtelenül alkalmaztuk és kihasználtuk a második félidőben.