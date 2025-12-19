Szoboszlai Dominik nem bír leállni: harmadszor érdemelte ki Liverpoolban ezt a díjat

Máris elkelt a következő Szoboszlai, a Manchester City lett a befutó
Negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosát Liverpoolban – harmadszor nyerte el Szoboszlai Dominik a díjat. A Tottenham–Liverpool előtt is a magyar játékos lábai előtt hevernek a Vörösök szurkolói.
Ismét Szoboszlai Dominiket választották meg Liverpoolban a hónap legjobb játékosának. A magyar válogatott csapatkapitánya a Tottenham–Liverpool előtt már harmadszor vehette át a díjat, miután augusztusban és októberben is megkapta már.
A Liverpool hivatalos honlapja emlékeztet rá, hogy Szoboszlai a Vörösök mind a hat mérkőzését végigjátszotta novemberben, több poszton is megfordult, és közben gólt is szerzett és gólpasszt is osztott ki.
Alexis Mac Allister például az ő szabadrúgása után fejelt a Real Madrid kapujába a Bajnokok Ligájában, majd a PSV ellen már ő maga volt eredményes – ezzel a Liverpool történetének 500. gólját szerezte az európai kupasorozatokban.
A magyar játékos a Liverpoolfc.com szavazásán a szurkolók voksának több mint kétharmadát szerezte meg.
Szoboszlai egyébként szombaton a Brighton elleni bajnoki mérkőzésen megsérült, így még nem tudni biztosan, hogy pályára léphet-e a hétvégén a Tottenham ellen.
Nyitókép: Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP