Szoboszlai Dominik nem bír leállni: harmadszor érdemelte ki Liverpoolban ezt a díjat

Prevenció és edukáció, fókuszban a mentális egészség – Vizit Kőnig dokival

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a mentális egészség fontosságára hívják fel a figyelmet. Az ünnepi időszak túlzó elvárásai, a tökéletesség kényszere és a mindennapi nyomás komoly lelki terhet róhat ránk – a szakértők szerint azonban a jelen megélése, a segítségkérés és a tudatos odafigyelés lehet a kiút.