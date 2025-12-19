Ft
válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik nem bír leállni: harmadszor érdemelte ki Liverpoolban ezt a díjat

2025. december 19. 15:01

Negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosát Liverpoolban – harmadszor nyerte el Szoboszlai Dominik a díjat. A Tottenham–Liverpool előtt is a magyar játékos lábai előtt hevernek a Vörösök szurkolói.

2025. december 19. 15:01
null

Ismét Szoboszlai Dominiket választották meg Liverpoolban a hónap legjobb játékosának. A magyar válogatott csapatkapitánya a Tottenham–Liverpool előtt már harmadszor vehette át a díjat, miután augusztusban és októberben is megkapta már.

Tottenham–Liverpool
A Tottenham–Liverpool előtt is Szoboszlait díjazták. Fotó: Paul ELLIS / AFP

A Liverpool hivatalos honlapja emlékeztet rá, hogy Szoboszlai a Vörösök mind a hat mérkőzését végigjátszotta novemberben, több poszton is megfordult, és közben gólt is szerzett és gólpasszt is osztott ki.

Alexis Mac Allister például az ő szabadrúgása után fejelt a Real Madrid kapujába a Bajnokok Ligájában, majd a PSV ellen már ő maga volt eredményes – ezzel a Liverpool történetének 500. gólját szerezte az európai kupasorozatokban. 

A magyar játékos a Liverpoolfc.com szavazásán a szurkolók voksának több mint kétharmadát szerezte meg.

Tottenham–Liverpool: vajon játszik Szoboszlai?

Szoboszlai egyébként szombaton a Brighton elleni bajnoki mérkőzésen megsérült, így még nem tudni biztosan, hogy pályára léphet-e a hétvégén a Tottenham ellen.

Nyitókép: Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

