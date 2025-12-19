Máris elkelt a következő Szoboszlai, a Manchester City lett a befutó

Miért ő a következő Szoboszlai?

Amikor a példaképéről kérdezték, senkit nem akarta megnevezni – a cikk írója ekkor vette elő Szoboszlai nevét. És amilyen szavakkal Sullivan magát jellemezte, lehet is alapja az összehasonlításnak.

Dinamikus labdarúgó vagyok, aki meg akarja változtatni a játékot. Egy olyan játékos vagyok, akiben nincs félelem”

– azért ez ismerős számunkra, valljuk be.

A középpályás 2024. július 17-én, 14 évesen mutatkozott be a tengerentúli bajnokságban, amivel azonnal minden idők legfiatalabb debütálójává vált. Értéke 16 évesen már 3.5 millió euró, és tinédzserként már 11 alkalommal léphetett pályára az MLS legutóbbi kiírásában. Első gólját és gólpasszát még üldözi, de a következő évadban minden bizonnyal ezekre is sor kerül.