Máris elkelt a következő Szoboszlai, a Manchester City lett a befutó

Egész Liverpool Szoboszlai miatt aggódik: Slot elárulta, hogyan lehet kezdő a Tottenham ellen
Ettől függ, hogy pályára lép-e a magyar középpályás.
Cavan Sullivan elárulta, hogy 18 éves korától kezdve a Manchester City játékos lesz. A Transfermarkt oldala szerint az amerikai tehetség a következő Szoboszlai Dominik.
„Ismerkedjenek meg a következő Szoboszlai Dominikkel, akit már leigazolt a Manchester City” – ezzel a címmel jelent meg cikk a méltán híres Transfermarkt oldalán, amit öröm a magyar szemeknek olvasni. Az embernek még néha mindig szoknia kell a gondolatot, hogy van egy akkora világsztárunk, akihez a legnagyobb tehetségeket hasonlítják – és nem csak a magyar tehetségeket és nem magyar újságírók.
Ezt is ajánljuk a témában
Ettől függ, hogy pályára lép-e a magyar középpályás.
Ez az írás például egy amerikai srácról szól, a mindössze 16 éves Cavan Sullivanról, akit az egyik, ha nem a legnagyobb ígéretnek tartanak a tengerentúlon. Jelenleg még Gazdag Dániel korábbi klubjának, a Philadelphia Unionnak a játékosa, de a Transfermarkt megtudta, hogy Pep Guardiola klubjában, a Manchester Cityben folytatja – és ezt maga a játékos erősítette meg a portálnak.
„Igen, ez az igazság: amint betöltöm a tizennyolcat, csatlakozom a Manchester Cityhez. Nagyszerűek voltak hozzám, és már most erős kapcsolatot érzek a klubbal. Izgatottan várom a jövőt, de most az a prioritásom, hogy addig is az MLS egyik legjobb játékosa legyek!”
Amikor a példaképéről kérdezték, senkit nem akarta megnevezni – a cikk írója ekkor vette elő Szoboszlai nevét. És amilyen szavakkal Sullivan magát jellemezte, lehet is alapja az összehasonlításnak.
Dinamikus labdarúgó vagyok, aki meg akarja változtatni a játékot. Egy olyan játékos vagyok, akiben nincs félelem”
– azért ez ismerős számunkra, valljuk be.
A középpályás 2024. július 17-én, 14 évesen mutatkozott be a tengerentúli bajnokságban, amivel azonnal minden idők legfiatalabb debütálójává vált. Értéke 16 évesen már 3.5 millió euró, és tinédzserként már 11 alkalommal léphetett pályára az MLS legutóbbi kiírásában. Első gólját és gólpasszát még üldözi, de a következő évadban minden bizonnyal ezekre is sor kerül.
Nyitókép: Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP