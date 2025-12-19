Ft
Manchester City Pep Guardiola Szoboszlai Dominik

Máris elkelt a következő Szoboszlai, a Manchester City lett a befutó

2025. december 19. 13:54

Cavan Sullivan elárulta, hogy 18 éves korától kezdve a Manchester City játékos lesz. A Transfermarkt oldala szerint az amerikai tehetség a következő Szoboszlai Dominik.

2025. december 19. 13:54
null

„Ismerkedjenek meg a következő Szoboszlai Dominikkel, akit már leigazolt a Manchester City” – ezzel a címmel jelent meg cikk a méltán híres Transfermarkt oldalán, amit öröm a magyar szemeknek olvasni. Az embernek még néha mindig szoknia kell a gondolatot, hogy van egy akkora világsztárunk, akihez a legnagyobb tehetségeket hasonlítják – és nem csak a magyar tehetségeket és nem magyar újságírók.

Szoboszlai
A következő Szoboszlai Dominik, Cavan Sullivan az U17-es világbajnokságon is résztvett. Fotó: Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Igen, ez az igazság: amint betöltöm a tizennyolcat, csatlakozom a Manchester Cityhez. Nagyszerűek voltak hozzám, és már most erős kapcsolatot érzek a klubbal. Izgatottan várom a jövőt, de most az a prioritásom, hogy addig is az MLS egyik legjobb játékosa legyek!”

Miért ő a következő Szoboszlai?

Amikor a példaképéről kérdezték, senkit nem akarta megnevezni – a cikk írója ekkor vette elő Szoboszlai nevét. És amilyen szavakkal Sullivan magát jellemezte, lehet is alapja az összehasonlításnak.

Dinamikus labdarúgó vagyok, aki meg akarja változtatni a játékot. Egy olyan játékos vagyok, akiben nincs félelem”

 – azért ez ismerős számunkra, valljuk be.

A középpályás 2024. július 17-én, 14 évesen mutatkozott be a tengerentúli bajnokságban, amivel azonnal minden idők legfiatalabb debütálójává vált. Értéke 16 évesen már 3.5 millió euró, és tinédzserként már 11 alkalommal léphetett pályára az MLS legutóbbi kiírásában. Első gólját és gólpasszát még üldözi, de a következő évadban minden bizonnyal ezekre is sor kerül.

Nyitókép: Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP

