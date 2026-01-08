Szlovákiában feléledt, amitől Ursula von der Leyen rettegett: a lengyeleknek is üzentek

A közös álláspont szerint az energiaárak Európában nem lehetnek kétszer-háromszor magasabbak, mint más kontinenseken, és uniós szintű megoldásokra van szükség.

Fico továbbá kezdeményezte a Slavkov-hármak (Csehország, Szlovákia, Ausztria) mielőbbi találkozóját, elsősorban európai versenyképességi és energetikai kérdésekről – ismertette a Napunk.

Így lehelnének új életet a V4 közösségbe

A lap kiemelte, hogy a két politikus a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni a V4 közösségnek is. Mint ismert, Szlovákia nyáron veszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis pedig kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, a gyengülésének okaként pedig a lengyel–magyar ellentéteket említette.

Babis és Fico az egyeztetés sorn abban is egyetértettek, hogy Lengyelországot meg kell győzni az aktívabb részvételről, illetve arról, hogy a formáció ismét európai ügyekre fókuszáljon. Andrej Babis azzal is hangsúlyozta, hogy a V4-ek fontosságát és érdekérvényesítő erejét, hogy Ursula von der Leyen annak idején Párizs után rögtön e országokat látogatta meg – olvasható az összeállításban.