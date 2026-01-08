Ft
Szlovákiában feléledt, amitől Ursula von der Leyen rettegett: a lengyeleknek is üzentek

2026. január 08. 23:09

Erős kritikákat kapott Pozsonyban az Unió energiapolitikája.

2026. január 08. 23:09
null

Pozsonyban baráti hangvételű megbeszélést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő, aki első hivatalos külföldi útját Szlovákiába tette – írta a Világgazdaság a Napunk tudósítására hivatkozva. A lap felidézte, hogy a két ország közötti viszony a korábbi Petr Fiala vezette cseh kormány idején romlott meg külpolitikai nézetkülönbségek – különösen Ukrajna támogatása – miatt, ami a közös kormányülések felfüggesztéséhez vezetett.

A portál beszámolója szerint a találkozón a felek bejelentették a közös kormányülések hagyományának újraindítását: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a következő konzultációt március végén Csehországban tartják, ahol memorandumot írnak alá az energetikai és közlekedési együttműködés erősítéséről.

 A tudósításban kitértek arra is, hogy Babis dicsérte Fico államilag támogatott bérlakás-programját, és jelezte, hogy cseh miniszterek tanulmányozzák azt a szlovák lakáspolitika inspirációjaként. A két vezető politikus hangsúlyozta nemzeteik történelmi közelségét és a kölcsönös bizalmat, amit Babis szlovák gyökerei is erősítenek. 

Erős kritikákat kapott az Unió energiapolitikája

Központi téma volt köztük az energiabiztonság és az EU energiapolitikájának kritikája. 

Mindketten kifogásolták 

  • az orosz gázimport tilalmát, 
  • a Green Deal következményeit 
  • és az emissziós kereskedelmi rendszert (ETS), 

amelyek szerintük hatásvizsgálatok nélkül okoznak gazdasági károkat és versenyképességi hátrányt. 

Robert Fico példaként említette a Slovalco alumíniumgyár 2022-es leállását a magas energiaárak miatt, amely az uniós termelés jelentős részét érintette. Javasolta az emissziós kötelezettségek négy-öt éves felfüggesztését az árak csökkentése érdekében. Babis egyetértett, és február közepéig levelet küld európai vezetőknek a szabályozások felülvizsgálatáért.

A közös álláspont szerint az energiaárak Európában nem lehetnek kétszer-háromszor magasabbak, mint más kontinenseken, és uniós szintű megoldásokra van szükség.

 Fico továbbá kezdeményezte a Slavkov-hármak (Csehország, Szlovákia, Ausztria) mielőbbi találkozóját, elsősorban európai versenyképességi és energetikai kérdésekről – ismertette a Napunk.

Így lehelnének új életet a V4 közösségbe

A lap kiemelte, hogy a két politikus a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni a V4 közösségnek is. Mint ismert, Szlovákia nyáron veszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis pedig kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, a gyengülésének okaként pedig a lengyel–magyar ellentéteket említette.

Babis és Fico az egyeztetés sorn abban is egyetértettek, hogy Lengyelországot meg kell győzni az aktívabb részvételről, illetve arról, hogy a formáció ismét európai ügyekre fókuszáljon. Andrej Babis azzal is hangsúlyozta, hogy a V4-ek fontosságát és érdekérvényesítő erejét, hogy Ursula von der Leyen annak idején Párizs után rögtön e országokat látogatta meg – olvasható az összeállításban.

Nyitókép: Robert Fico Facebook-oldala

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A V4 visszatér!

Most, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága. Mi készen állunk.

 

polárüveg
2026. január 09. 00:28
A nem globalista, nem nemzetközi pénzügyi körök érdekében, hanem a saját népük érdekében dolgozó politikusok számára már bizonyított, hogy más a pozíciójuk összefogva. A közép-európai népek sorsa nem is lehet más: csak az összefogás. Ne feledjük, hogy a Magyar Királyságot szétdarabolását eldöntő erők pont azért végeztek szétdarabolást, hogy ne legyen összefogottság se királyság eszméje, se országok együttműködés eszméje alapján, mert akkor nem működik a már ókorban kikotyogott birodalmi hatalmi módszer: az "oszd meg és uralkodj (rajta)! Azért verték szét a V4-et, és támadják a V3-at - pl. a Benes-dekrétum büntetőjogi felmelegítésével - hogy ne jöjjön létre az összefogás. És ugyanezért adták be a lengyeleknek a hamis mérget, az Európa vezető hatalmává való emelkedést. Ami hatalmi erő a V4-el ha nem is ilyen szinten, de automatikusan előjön. Főleg, ha Orbán Viktor egyedi képességeit erre beforgatják. A szétverőket reakciókkal semlegesíteni kell.
0
0
survivor
2026. január 09. 00:18
Szóval: Ausztria,,- Cseszko- tótok- polyakok- magyarok. Mintha 🤣🤣🤣🤣ez lett volna mar.. OMM...😱
0
0
survivor
2026. január 09. 00:14
Csak rajönnek, hogy kar volt szétválni.
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 08. 23:32
"Babis dicsérte Fico államilag támogatott bérlakás-programját, és jelezte, hogy cseh miniszterek tanulmányozzák azt a szlovák lakáspolitika inspirációjaként" szarban ezt se tanulmanyozza, meg a romanokat se Habar mar a romanok is lehagytak Magyarorszagot !
0
1
