Szlovákiában feléledt, amitől Ursula von der Leyen rettegett: a lengyeleknek is üzentek

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Erős kritikákat kapott Pozsonyban az Unió energiapolitikája.
Pozsonyban baráti hangvételű megbeszélést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő, aki első hivatalos külföldi útját Szlovákiába tette – írta a Világgazdaság a Napunk tudósítására hivatkozva. A lap felidézte, hogy a két ország közötti viszony a korábbi Petr Fiala vezette cseh kormány idején romlott meg külpolitikai nézetkülönbségek – különösen Ukrajna támogatása – miatt, ami a közös kormányülések felfüggesztéséhez vezetett.
A portál beszámolója szerint a találkozón a felek bejelentették a közös kormányülések hagyományának újraindítását:
a következő konzultációt március végén Csehországban tartják, ahol memorandumot írnak alá az energetikai és közlekedési együttműködés erősítéséről.
A tudósításban kitértek arra is, hogy Babis dicsérte Fico államilag támogatott bérlakás-programját, és jelezte, hogy cseh miniszterek tanulmányozzák azt a szlovák lakáspolitika inspirációjaként. A két vezető politikus hangsúlyozta nemzeteik történelmi közelségét és a kölcsönös bizalmat, amit Babis szlovák gyökerei is erősítenek.
Központi téma volt köztük az energiabiztonság és az EU energiapolitikájának kritikája.
Mindketten kifogásolták
amelyek szerintük hatásvizsgálatok nélkül okoznak gazdasági károkat és versenyképességi hátrányt.
Robert Fico példaként említette a Slovalco alumíniumgyár 2022-es leállását a magas energiaárak miatt, amely az uniós termelés jelentős részét érintette. Javasolta az emissziós kötelezettségek négy-öt éves felfüggesztését az árak csökkentése érdekében. Babis egyetértett, és február közepéig levelet küld európai vezetőknek a szabályozások felülvizsgálatáért.
A közös álláspont szerint az energiaárak Európában nem lehetnek kétszer-háromszor magasabbak, mint más kontinenseken, és uniós szintű megoldásokra van szükség.
Fico továbbá kezdeményezte a Slavkov-hármak (Csehország, Szlovákia, Ausztria) mielőbbi találkozóját, elsősorban európai versenyképességi és energetikai kérdésekről – ismertette a Napunk.
A lap kiemelte, hogy a két politikus a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni a V4 közösségnek is. Mint ismert, Szlovákia nyáron veszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis pedig kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, a gyengülésének okaként pedig a lengyel–magyar ellentéteket említette.
Babis és Fico az egyeztetés sorn abban is egyetértettek, hogy Lengyelországot meg kell győzni az aktívabb részvételről, illetve arról, hogy a formáció ismét európai ügyekre fókuszáljon. Andrej Babis azzal is hangsúlyozta, hogy a V4-ek fontosságát és érdekérvényesítő erejét, hogy Ursula von der Leyen annak idején Párizs után rögtön e országokat látogatta meg – olvasható az összeállításban.
