A V4 visszatér!

2025. november 17. 08:59

Most, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága. Mi készen állunk.

2025. november 17. 08:59
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„A V4 visszatér!

Karol Nawrocki lengyel elnök úgy fogalmazott: Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren. Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben.

Magyarországon Orbán Viktorral, Szlovákiában Fico miniszterelnökkel, Lengyelországban Nawrocki elnök megválasztásával és most Csehországban Babis elnök visszatérésével ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben és akik hisznek abban, hogy a nemzetállamok összefogásával több érhető el, mint a brüsszeli utasítások vakon követésével. A V4 már bizonyította erejét a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is. Most, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága. 

Mi készen állunk.”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

