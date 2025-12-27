Erre a tragédiára nincsenek szavak: a futballedző három gyermekével együtt vesztette életét a balesetben

Szörnyű tragédiáról számolt be az egyik legnagyobb spanyol sportlap, a Marca internetes kiadása: a Valencia női B csapatának vezetőedzője, Fernando Martín egy hajóbalesetben életét vesztette három gyermekével együtt. Pénteken történt mindez Indonéziában, ahol a tréner egy turista hajókázáson vett részt a teljes családjával, de csak a felesége és a kislánya élte túl a hajóbalesetet.

A hajóbalesetben elhunyt Fernando Martín a Marca címlapján. Fotó: Marca

Vihar okozhatta a hajóbalesetet

A hajó az ország keleti részén, Komodo Nemzeti Park vizeiben, Padar-sziget közelében borult fel, majd süllyedt el. A helyi média beszámolói szerint a hajó fedélzetén 11 utas tartózkodott, amikor viharba került, meghibásodott, majd felborult. Hét embert mentettek ki a hatóságok, négyet nem találtak.