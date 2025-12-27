Erre a tragédiára nincsenek szavak: a futballedző három gyermekével együtt vesztette életét a balesetben

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A Valencia női B futballcsapatának vezetőedzője, Fernando Martín és három gyermeke életét vesztette Indonéziában. A szörnyű családi tragédiát egy hajóbaleset okozta.
Szörnyű tragédiáról számolt be az egyik legnagyobb spanyol sportlap, a Marca internetes kiadása: a Valencia női B csapatának vezetőedzője, Fernando Martín egy hajóbalesetben életét vesztette három gyermekével együtt. Pénteken történt mindez Indonéziában, ahol a tréner egy turista hajókázáson vett részt a teljes családjával, de csak a felesége és a kislánya élte túl a hajóbalesetet.
A hajó az ország keleti részén, Komodo Nemzeti Park vizeiben, Padar-sziget közelében borult fel, majd süllyedt el. A helyi média beszámolói szerint a hajó fedélzetén 11 utas tartózkodott, amikor viharba került, meghibásodott, majd felborult. Hét embert mentettek ki a hatóságok, négyet nem találtak.
Bár az eltűnteket még keresik, időközben a Valencia klubcsapata hivatalos közösségi oldalán a helyi hatóságokra hivatkozva bejelentette: a 44 éves edző és három gyermeke is életét vesztette.
A Valencia CF mély megrendülését fejezte ki Fernando Martín, a Valencia CF női B csapatának edzője és három gyermeke tragikus indonéziai hajóbalesetben bekövetkezett halála miatt, amit a helyi hatóságok is megerősítettek.”
