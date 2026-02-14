Hiány a teljességben – Maurer Dóra halálára

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
A kortárs magyar művészet egyik legfontosabb, világszerte jegyzett ikonja 89. évében hunyt el. Petri Lukács Ádám írása.
„A szépség nem az elemekben áll, hanem a részek harmonikus arányában, egyik ujjnak a másikhoz, az összes ujjnak a kéz többi részéhez való viszonyában” – írta alig 2100 éve a görög származású római orvos-filozófus, Galenos. Talán ismerték egymást Maurer Dórával. Nem tudhatni, meglehet: a művészet, a bölcselet örök.
A ma elhunyt Maurer Dóra – Baán Lászlót idézve –
„a kortárs magyar művészet egyik legfontosabb, világszerte jegyzett ikonja, akinek művészete a rend és a szabadság különleges egységét hordozza”.
Szabad ember volt, akinek művészi autonómiáját sokszorosan nem bírta elviselni a kommunista rendszer, így nem is kaphatott diplomát a Képzőművészeti Főiskolán. Ahol – mint még több helyen – később évtizedeken át tanított nemzedékeket. Művészete a strukturális rendszerek, a geometria eltolódások analitikus vizsgálatára épül, grafikákon, fotókon, festményeken, kísérleti filmeken.
A magyar neoavantgárd világhírű képviselője, olyan kivételes tehetségek egykori mestere, mint Czeizel Balázs, Haász Katalin, Cserny Márton, Csörgő Attila, Szegedy-Maszák Zoltán, Jovánovics Tamás, és még sok tucat név felsorolható lenne itt.
A covid előtti utolsó évben, 2019-ben a londoni Tate Modern életműtárlatot szentelt neki, amely hatalmas nemzetközi siker lett, az utolsó napokban alig lehetett beférni a Tate tágas termeibe, a nemzetközi méltatások „a mozgást és az időt megjelenítő” egyedülálló európai mestereként írtak róla.
Idős korában is átütő kisugárzása volt magas, szálegyenes, káprázatosan szép alakjának.
Itt látható képének címe: Mit lehet csinálni egy utcakővel? 1971-ben készült, és talán ma is érthetővé teszi, miként lehetséges az a képtelenség, hogy egy képzőművésztől rettegett a rendszer.
Petrányi Zsolt, művészettörténész szavaival búcsúzunk tőle:
„Maurer munkássága egyfajta szellemi iránytű, amely megmutatja, hogyan lehet a legszigorúbb logikai rendszerekből is tiszta esztétikai élményt teremteni.”
Nyitókép: Cseke Csilla/MTI