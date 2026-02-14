Hiány a teljességben – Maurer Dóra halálára

„a kortárs magyar művészet egyik legfontosabb, világszerte jegyzett ikonja, akinek művészete a rend és a szabadság különleges egységét hordozza”.

Szabad ember volt, akinek művészi autonómiáját sokszorosan nem bírta elviselni a kommunista rendszer, így nem is kaphatott diplomát a Képzőművészeti Főiskolán. Ahol – mint még több helyen – később évtizedeken át tanított nemzedékeket. Művészete a strukturális rendszerek, a geometria eltolódások analitikus vizsgálatára épül, grafikákon, fotókon, festményeken, kísérleti filmeken.

A magyar neoavantgárd világhírű képviselője, olyan kivételes tehetségek egykori mestere, mint Czeizel Balázs, Haász Katalin, Cserny Márton, Csörgő Attila, Szegedy-Maszák Zoltán, Jovánovics Tamás, és még sok tucat név felsorolható lenne itt.