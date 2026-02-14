Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
alekszej navalnij közös vizsgálat orosz halál

Megdöbbentő fordulat: békaméreggel ölték meg Alekszej Navalnijt

2026. február 14. 17:08

Ezt több európai ország közös vizsgálata hozta ki.

2026. február 14. 17:08
null

Megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivistát, ez okozta két évvel ezelőtti halálát – derült ki Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság közös vizsgálata során. 

Az öt kormány szakemberei közösen elemezte ki a Navalnij holttestéről vett mintákat. Együttesen megállapították, hogy a politikus szervezetében kimutatható volt az epibatidin nevű toxin, ami egyértelműen a dél-amerikai nyílméregbékákra vezethető vissza és nem fordul elő a természetben Oroszországban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Alekszej Navalnij 2024. február 16-án lett rosszul a 3. számú büntetőtelepen a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, séta közben, majd nem sokkal később elhunyt. 

A hivatalos orosz verzió szerint természetesen halált halt az őrizetes. 

Ezt is ajánljuk a témában

A mostani vizsgálat szerint kizárható, hogy a méreg véletlenül került Navalnij szervezetébe, az orosz vezetésnek mind a motivációja és a lehetősége is megvolt arra, hogy megmérgezze ellenlábasát. A fejleményeket Julija Navalnij, a politikus özvegye ismertette szombaton a müncheni biztonsági konferencián – írja a Politico

A brit kormány is kiadott egy közleményt az ügyben, amelyben brutálisnak és barbár cselekedetnek minősítették az esetet. Felhívták a figyelmet, hogy Oroszország ezzel megszeghette a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet előírásait, akiket szintén tájékoztattak a fejleményekről. Oroszország egyelőre nem reagált a hírekre. 

 

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zolotarjov-2
2026. február 14. 17:48
A dagadt már tenyészti a békákat a zebrák mellett.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. február 14. 17:48
Az ürgebőrt hiányolom.
Válasz erre
0
0
aaabbbccc
2026. február 14. 17:45
de eddig meg abban voltak biztosak, hogy Novicsok -ot hasznaltak a ruszkik
Válasz erre
0
0
Felix
2026. február 14. 17:38
Békaméreg, jahh, olyan Poirot-os ra sikerült az emíhatos legújabb fedő-sztorija, egzotikus délamerikai békeméreg (lehet hogy még Madurotól vagy a néhai Fideltől), persze az oroszoknak pont erre volt szükségük, máshogy nem tudták volna félreállítani. Ott sem voltak, de két év után végülis csak sikerült kideríteniük, és milyen érdekes, hogy az európai háborús uszítók közös vizsgálata alapján. A Man (és persze a szolgálatok) helyében nagyon résen lennék, mert az utóbbi történések alapján a megbízói őbelőle is könnyen mártírt csinálhatnak, ha úgy alakul, hogy ráfoghassák a Fideszre. Valószínűleg ott van a polcon egy ilyen forgatókönyv is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!