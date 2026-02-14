Megdöbbentő fordulat: békaméreggel ölték meg Alekszej Navalnijt

A mostani vizsgálat szerint kizárható, hogy a méreg véletlenül került Navalnij szervezetébe, az orosz vezetésnek mind a motivációja és a lehetősége is megvolt arra, hogy megmérgezze ellenlábasát. A fejleményeket Julija Navalnij, a politikus özvegye ismertette szombaton a müncheni biztonsági konferencián – írja a Politico.

A brit kormány is kiadott egy közleményt az ügyben, amelyben brutálisnak és barbár cselekedetnek minősítették az esetet. Felhívták a figyelmet, hogy Oroszország ezzel megszeghette a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet előírásait, akiket szintén tájékoztattak a fejleményekről. Oroszország egyelőre nem reagált a hírekre.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP