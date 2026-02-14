Megdöbbentő fordulat: békaméreggel ölték meg Alekszej Navalnijt

Elhunyt Alekszej Navalnij
Egy séta után rosszul érezte magát, és szinte azonnal elvesztette az eszméletét.
Ezt több európai ország közös vizsgálata hozta ki.
Megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivistát, ez okozta két évvel ezelőtti halálát – derült ki Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság közös vizsgálata során.
Az öt kormány szakemberei közösen elemezte ki a Navalnij holttestéről vett mintákat. Együttesen megállapították, hogy a politikus szervezetében kimutatható volt az epibatidin nevű toxin, ami egyértelműen a dél-amerikai nyílméregbékákra vezethető vissza és nem fordul elő a természetben Oroszországban.
Alekszej Navalnij 2024. február 16-án lett rosszul a 3. számú büntetőtelepen a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, séta közben, majd nem sokkal később elhunyt.
A hivatalos orosz verzió szerint természetesen halált halt az őrizetes.
A mostani vizsgálat szerint kizárható, hogy a méreg véletlenül került Navalnij szervezetébe, az orosz vezetésnek mind a motivációja és a lehetősége is megvolt arra, hogy megmérgezze ellenlábasát. A fejleményeket Julija Navalnij, a politikus özvegye ismertette szombaton a müncheni biztonsági konferencián – írja a Politico.
A brit kormány is kiadott egy közleményt az ügyben, amelyben brutálisnak és barbár cselekedetnek minősítették az esetet. Felhívták a figyelmet, hogy Oroszország ezzel megszeghette a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet előírásait, akiket szintén tájékoztattak a fejleményekről. Oroszország egyelőre nem reagált a hírekre.
