Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
divat zoób kati nyúlszőr kalap ruha világ

A nagypapa gyönyörű, értékes nyúlszőr kalapjából vágtam karikákat – Zoób Kati a Mandinernek

2025. december 27. 15:11

A divattervező őszintén mesélt a kezdetekről, amikor még a nyúlszőr kalapból fűzött övet, a párizsi sikerekről, amelyek közepette rájött, hogy gyűlöli a pörgést, és arról, miért éppen Balatonfüreden találta meg az új otthonát és a divat jövőjét.

2025. december 27. 15:11
null
Szalai Laura
Szalai Laura

Zoób Kati 

1957-ben született Sümegen. Alkotóművész, divat- és jelmeztervező, a Katti Zoób divatmárka alapítója, a klasszikus szalonkultúra egyik utolsó képviselője. Értelmezésében az haute couture nemcsak a ruhakészítés legmagasabb szintje, hanem egy közös nyelv, kulturális üzenet, amelyben az alkotó a mestersége eszközei révén szól hozzá a világhoz. Bemutatói Sanghajtól Párizsig jelentős kulturális események. Divatlexikont ír, irodalmi divatszalont tart, és a márka harmincadik évfordulóján divatmúzeumot nyitott Balatonfüreden. A magyar kultúra követe, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje és a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés birtokosa.

A divatszalon kifejezés hallatán a múlt századi Párizs világa jelenik meg az ember előtt. Mitől más ma egy szalon, mint egy üzlet? 

A szalonkultúra a kezdetek óta velem van. Harminc éve, amikor az első szalonunkat megnyitottuk a Szent István körúton, emlékszem, szorongtam, nehogy bezárjon egy az enyémnél szűkebb világba, és csak a kiskosztüm jusson eszébe rólam valakinek… A divatszalon a gondolatvilágomban egy kulturális tér, ahol az öltözködés csak egy a sokféle áramlatból. Gyerekkorom óta érdekel, hogy az azonos korszakban működő irányzatokat megkeressem az öltözködésben, a lakberendezésben – vagy akár a lekvárfőzésben. (Nevet) A divat tehát sokkal tágabb fogalom számomra: egyidejűleg jelenti azt, amin ülünk, amit eszünk, ahogy beszélünk – ahogy élünk. A szalonban a divathoz kapcsolódó kézműves- és kreatívmunkákat végezzük, ami az építészettől a kulturális koncepció készítéséig sok mindenre vonatkozik. Színháznak, filmnek, operának dolgozunk, kulturális eseményeket szervezünk, arculattervezéssel foglalkozunk, sőt, elindítottuk az irodalmi divatszalonunkat is. Gondoljunk csak abba bele: a 20. század közepéig a divatlapok voltak azok az orgánumok, amelyek hozták a kortárs irodalmat. Kulturális térként tekintünk tehát a szalonra. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Menjünk vissza térben és időben a gyermekkora helyszínére. Hogyan emlékszik vissza a sümegi évekre? 

Nehéz, de nagyon boldog és gazdag gyerekkorunk volt. Az ötvenes évek végén születtem, akkoriban nem volt könnyű gyereket nevelni. Az édesanyám ráadásul hármunkról gondoskodott lényegében egyedül. Édesapám egy deklasszált férfi volt, aki elveszítette a tehetségének és a képességeinek megfelelő életpálya lehetőségét, afféle álmodozóként élt, ám sok-sok dráma után feladta, és elveszítettük. Édesanyám viszont, a rendkívül talpraesett falusi parasztlány valószínűleg az Antarktiszon is tudott volna búzát termeszteni, olyan hihetetlen életerővel bírt, és ösztönös bölcsességével, érzelmi és kulturális intelligenciájával beilleszkedett apámék úri világába. Képes volt megteremteni azt a csodát, amiben felnőttünk. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Silcon
2025. december 27. 17:55
Nemrég még a réten szaladt. Ma már nyúlszőr kalap.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!