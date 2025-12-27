A nagypapa gyönyörű, értékes nyúlszőr kalapjából vágtam karikákat – Zoób Kati a Mandinernek

Zoób Kati 1957-ben született Sümegen. Alkotóművész, divat- és jelmeztervező, a Katti Zoób divatmárka alapítója, a klasszikus szalonkultúra egyik utolsó képviselője. Értelmezésében az haute couture nemcsak a ruhakészítés legmagasabb szintje, hanem egy közös nyelv, kulturális üzenet, amelyben az alkotó a mestersége eszközei révén szól hozzá a világhoz. Bemutatói Sanghajtól Párizsig jelentős kulturális események. Divatlexikont ír, irodalmi divatszalont tart, és a márka harmincadik évfordulóján divatmúzeumot nyitott Balatonfüreden. A magyar kultúra követe, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje és a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés birtokosa.

A divatszalon kifejezés hallatán a múlt századi Párizs világa jelenik meg az ember előtt. Mitől más ma egy szalon, mint egy üzlet?

A szalonkultúra a kezdetek óta velem van. Harminc éve, amikor az első szalonunkat megnyitottuk a Szent István körúton, emlékszem, szorongtam, nehogy bezárjon egy az enyémnél szűkebb világba, és csak a kiskosztüm jusson eszébe rólam valakinek… A divatszalon a gondolatvilágomban egy kulturális tér, ahol az öltözködés csak egy a sokféle áramlatból. Gyerekkorom óta érdekel, hogy az azonos korszakban működő irányzatokat megkeressem az öltözködésben, a lakberendezésben – vagy akár a lekvárfőzésben. (Nevet) A divat tehát sokkal tágabb fogalom számomra: egyidejűleg jelenti azt, amin ülünk, amit eszünk, ahogy beszélünk – ahogy élünk. A szalonban a divathoz kapcsolódó kézműves- és kreatívmunkákat végezzük, ami az építészettől a kulturális koncepció készítéséig sok mindenre vonatkozik. Színháznak, filmnek, operának dolgozunk, kulturális eseményeket szervezünk, arculattervezéssel foglalkozunk, sőt, elindítottuk az irodalmi divatszalonunkat is. Gondoljunk csak abba bele: a 20. század közepéig a divatlapok voltak azok az orgánumok, amelyek hozták a kortárs irodalmat. Kulturális térként tekintünk tehát a szalonra.