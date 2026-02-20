Tudatos háztartás: milyen mosógép éri meg hosszú távon? (X)

A mosógépvásárlás hosszú évekre meghatározza a mindennapi házimunka élményét, és persze a rezsiköltségeket is. Átgondolt választással nemcsak időt és pénzt takaríthatsz meg, hanem a környezetet is kímélheted. Cikkünkben abban segítünk, hogy közelebb vigyünk a technikai jellemzőkhöz és az energiahatékonysági szabályokhoz, így biztosabb döntést hozhatsz a következő mosógép kiválasztáskor. Mutatjuk, hogyan érdemes gondolkodni!

Új energiacímkék – miért számít ez?

A háztartási gépek energiahatékonysági címkéit 2021-ben átalakították: a korábban ismert „pluszos” skálát egyszerű, A-tól G-ig terjedő rendszer váltotta fel. A keresztek tehát megszűntek, így ma egy mosógép legjobb energiahatékonysági osztálya az A, a legkevésbé hatékonyé pedig a G. Ez a változás a döntéshozók szerint segít jobban összehasonlítani az egyes modelleket. Az új címke egységes mérési módszert használ, már nem az éves fogyasztást, hanem a száz mosási ciklusra vetített értékeket is feltünteti, így reálisabb képet ad a tényleges energia- és vízfogyasztásról. A QR-kód pedig lehetőséget ad arra, hogy a vásárló részletes adatokat is elérjen az adott mosógép energiafelhasználásáról és műszaki jellemzőiről, ami talán a leghasznosabb információ a tudatos döntéshozóknak.