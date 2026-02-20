Ft
következő mosógép fizz ruha energia program mosógép

Tudatos háztartás: milyen mosógép éri meg hosszú távon? (X)

2026. február 20. 10:39

A tudatos vásárló nemcsak az ár és teljesítmény arányát figyeli, hanem az energia- és vízfogyasztási adatokat, a programok rugalmasságát és a fenntarthatóságot is.

2026. február 20. 10:39
null

A mosógépvásárlás hosszú évekre meghatározza a mindennapi házimunka élményét, és persze a rezsiköltségeket is. Átgondolt választással nemcsak időt és pénzt takaríthatsz meg, hanem a környezetet is kímélheted. Cikkünkben abban segítünk, hogy közelebb vigyünk a technikai jellemzőkhöz és az energiahatékonysági szabályokhoz, így biztosabb döntést hozhatsz a következő mosógép kiválasztáskor. Mutatjuk, hogyan érdemes gondolkodni!

Új energiacímkék – miért számít ez?

A háztartási gépek energiahatékonysági címkéit 2021-ben átalakították: a korábban ismert „pluszos” skálát egyszerű, A-tól G-ig terjedő rendszer váltotta fel. A keresztek tehát megszűntek, így ma egy mosógép legjobb energiahatékonysági osztálya az A, a legkevésbé hatékonyé pedig a G. Ez a változás a döntéshozók szerint segít jobban összehasonlítani az egyes modelleket. Az új címke egységes mérési módszert használ, már nem az éves fogyasztást, hanem a száz mosási ciklusra vetített értékeket is feltünteti, így reálisabb képet ad a tényleges energia- és vízfogyasztásról. A QR-kód pedig lehetőséget ad arra, hogy a vásárló részletes adatokat is elérjen az adott mosógép energiafelhasználásáról és műszaki jellemzőiről, ami talán a leghasznosabb információ a tudatos döntéshozóknak.

Kapacitás és teljesítmény

Egy mosógép alapvető műszaki jellemzői közül a kapacitás az egyik legfontosabb. Tudni kell, hány kilogramm ruhát képes egyszerre kezelni a szerkezet. A nagyobb kapacitás előnyt jelent nagyobb családok vagy gyakori mosások esetén, míg a kisebb készülékek ideálisak lehetnek egyedülállóknak vagy pároknak egy kisebb lakásban. A modern mosógépek sokféle programot ismernek. Ezek közül az „Eco 40-60” az EU szabványos mérésének az alapja, ez az érték szerepel az energiacímkén is. Jellemzően alacsonyabb hőmérsékleten, kevesebb vízzel és energiával végzi el a mosást, így nem veszélyezteti a ruhák tisztaságát. A centrifugálási sebesség a zajszint és a vízfogyasztás is rendkívül fontos tényezők. A magasabb centrifugálási sebesség gyorsabban eltávolítja a vizet a ruhákból, így rövidebb száradási időt biztosít.

Hogyan érzékeli a terhelést a géped?

Az automatikus terhelésérzékelés úgy optimalizálja a víz- és energiamennyiséget, hogy az mindig pontosan megfeleljen a betöltött ruha mennyiségének. Ez egyszerre csökkenti a felesleges fogyasztást és kíméli is a ruhákat. A digitális kijelzőn található számos program lehetővé teszi speciális ciklusok kiválasztását a finom textilek, sport- vagy gyermekruhák esetén, így minden anyag biztosan megfelelő kezelésben részesül. A megbízható motorok hosszú évekig csendes és hatékony működést biztosítanak, miközben minimális karbantartást igényelnek.

A tudatos vásárló nemcsak az ár és teljesítmény arányát figyeli, hanem az energia- és vízfogyasztási adatokat, a programok rugalmasságát és a fenntarthatóságot is. A helyes döntés olyan mosógép kiválasztása, amely összhangban áll a háztartásod igényeivel és a napi rutinokkal, közben pedig segít csökkenteni a környezetre gyakorolt terhelést és persze a rezsiköltségeket is. A technológia fejlődése folyamatos, ezért érdemes tájékozódni a fizz.hu oldalán az újdonságokról, hogy a következő mosógép valóban hosszú távon is megtérülő és hasznos beruházás legyen.



Fotó: SAUL LOEB / AFP

