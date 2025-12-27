Súlyos betegségéről vallott – élet és halál között lebegett a 28-szoros magyar válogatott labdarúgó

– nyilatkozta a zaol.hu-nak a ZTE 67 éves ikonja.

A cikk szerint Péter nagyon nem is tudja, mi történt. Augusztus végén fájt a csípője, amibe 25 éve protézist kapott. Nem bírt járni, belázasodott, majd kórházba került, de nem nagyon tudták eldönteni, melyik osztályon a helye.

„Már nagyon rosszul voltam, aztán hat hétig ki sem kerültem. Ez volt szeptemberben, akadt, hogy félrebeszéltem. Találtak egy tályogot a csigolyámon, hogy ne legyen egyszerű a dolog. Nincs mit szépíteni rajta: ott feküdtem bepelenkázva, hiszen nem tudtam lábra állni. A vérmérgezésre kapott kezeléseknek hála elkezdett javulni az állapotom, közben elvittek Pécsre, hogy a tályogot eltávolítsák, de végül úgy döntött a konzílium, hogy nem nyúlnak hozzá. Egy csomó antibiotikumot nyomtak belém, így a tályog is lassan egyre kisebb lett és pont a napokban kaptam egy levelet, hogy eltűnt és az eredményeim is rendben vannak. Már a helyzethez képest.

Tizenkét kilót fogytam, amikor lábra tudtam állni és belenéztem a tükörbe, nem viccelek, mintha egy koncentrációs táborban készült kép nézett volna vissza rám...

Most hét kilót már visszaszedtem, de van még mit. Nagyon sokat köszönhetek az egerszegi orvosoknak és az ápolóknak, olyannyira, hogy amikor Pécsre kerültem és kérdezték, hogy esetleg ott folytassák a kezelésem, azonnal rávágtam: nem, otthon, Zalaegerszegen akarom folytatni!. Na és nagyon sokat köszönhetek Liának, az élettársamnak, aki mindvégig mellettem volt” – idézi Pétert a megyei lap.