Itt a vége: visszavonul a magyar válogatott kapusa!

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Az idény végén befejezi Szikora Melinda. A 42-szeres, olimpikon magyar válogatott kapus 37 évesen, Európa-liga-győztesként és BL-ezüstérmesként teszi le a lantot.
Saját közösségi oldalán jelentette be a kézilabdázó Szikora Melinda, hogy a szezon végén visszavonul. Érdekesség, a jelenleg a német bundesligás Borussia Dortmundban védő 37 éves veterán hálóőr éppen a minap adott interjút az NSO-nak, abban még idei terveiről beszélt, a visszavonulás nem került szóba. A 42-szeres, olimpiát is megjárt korábbi magyar válogatott Szikora Európa-liga-győztesként és Bajnokok Ligája-ezüstérmesként vonul vissza, a Ferencvárossal magyar bajnoki címet és kupát is nyert, ezt később a Bietigheim kapujában ismételte meg Németországban.
