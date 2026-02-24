Itt a vége: visszavonul a magyar válogatott kapusa!

Saját közösségi oldalán jelentette be a kézilabdázó Szikora Melinda, hogy a szezon végén visszavonul. Érdekesség, a jelenleg a német bundesligás Borussia Dortmundban védő 37 éves veterán hálóőr éppen a minap adott interjút az NSO-nak, abban még idei terveiről beszélt, a visszavonulás nem került szóba. A 42-szeres, olimpiát is megjárt korábbi magyar válogatott Szikora Európa-liga-győztesként és Bajnokok Ligája-ezüstérmesként vonul vissza, a Ferencvárossal magyar bajnoki címet és kupát is nyert, ezt később a Bietigheim kapujában ismételte meg Németországban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt