02. 24.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar válogatott Szikora Melinda kézilabda

Itt a vége: visszavonul a magyar válogatott kapusa!

2026. február 24. 16:46

Az idény végén befejezi Szikora Melinda. A 42-szeres, olimpikon magyar válogatott kapus 37 évesen, Európa-liga-győztesként és BL-ezüstérmesként teszi le a lantot.

2026. február 24. 16:46
null

Saját közösségi oldalán jelentette be a kézilabdázó Szikora Melinda, hogy a szezon végén visszavonul. Érdekesség, a jelenleg a német bundesligás Borussia Dortmundban védő 37 éves veterán hálóőr éppen a minap adott interjút az NSO-nak, abban még idei terveiről beszélt, a visszavonulás nem került szóba. A 42-szeres, olimpiát is megjárt korábbi magyar válogatott Szikora Európa-liga-győztesként és Bajnokok Ligája-ezüstérmesként vonul vissza, a Ferencvárossal magyar bajnoki címet és kupát is nyert, ezt később a Bietigheim kapujában ismételte meg Németországban. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Búvár Kund
2026. február 24. 18:33
Ez igen!!!! Melinda a 42-szeres olimpikonságával, mindenképpen világcsúcstartó!!!! Gratulálok!
Válasz erre
0
0
etosha11
2026. február 24. 17:57
Sok sikert!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 24. 17:32
koszonjuk szepen !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!