Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij béke washington donald trump ukrajna

Kiszivárgott: ezt a határidőt szabhatta meg Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárására

2026. február 24. 18:03

Miközben a frontokon továbbra is zajlanak a harcok, Washingtonban már a naptárt nézhetik.

2026. február 24. 18:03
null

Az Egyesült Államok kormánya július 4-ig lezárná az orosz–ukrán háborút – számolt be róla a Bloomberg az invázió negyedik évfordulóján. A lap értesüléseit a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta, és a Kreml sem reagált a felvetett dátumra, ám a hír már önmagában is komoly geopolitikai üzenetet hordoz.

A kijelölt időpont nem véletlen: július 4-én az Egyesült Államok a függetlenség 250. évfordulóját ünnepli. Egy ilyen szimbolikus napon tető alá hozott békemegállapodás történelmi jelentőségű diplomáciai siker lenne Washington számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Közben Volodimir Zelenszkij az CNN-nek adott interjúban sürgette, hogy az Európai Unió jelöljön ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására. Az ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump hozzáállását, miközben hangsúlyozta: Kijevnek több megállapodást is el kellene fogadnia – békekötést Oroszországgal, együttműködési kereteket az Egyesült Államokkal és Európával, valamint biztonsági garanciákat rögzítő dokumentumokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bloomberg szerint korábban is voltak utalások arra, hogy Washington nyár elejéig lezárná a harcokat, ám konkrét dátum most hangzott el először. Ha valóban létezik ilyen céldátum, az azt jelzi: 

az amerikai vezetés felgyorsítaná a diplomáciai folyamatokat, még akkor is, ha a frontvonalakon továbbra sincs áttörés.

A kérdés már csak az: lehet-e politikai határidőre békét kötni egy olyan konfliktusban, amely négy éve őrli fel Európa biztonságát és gazdaságát? Július 4. nemcsak ünnep lehet – hanem vízválasztó is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 24. 18:33
Amig az EU finanszirozza ezt a haborut, addig haboru lesz, ha Trump tenyleg meg akarja allitani ezt a haborut, akkor NE adjon el fegyvereket, es zarja le a starlinket es a katonai muholdak informaciot a zukranoktol, akkor vege lesz hamar. De maskepp menni fog tovabb a haborusdi
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 24. 18:30
+24 óra.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. február 24. 18:27
Az új időpont a békére az amcsi függetlenség napja. Ufó beavatkozással?
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. február 24. 18:22 Szerkesztve
Z. Békéről pofáznak az ukránok és háborúra készülnek!!! Európai katonákkal!!! Trump szarakodása, világháborúhoz fog vezetni, ha nem állítja le őket!!! 💯👎🤬❗ Ha kilépne a NATO-ból, nem lenne ekkorra mellénye ruténak, zelenszkinek meg a hajlandó koalíciónak!!! 💯❗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!