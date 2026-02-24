Kiszivárgott: ezt a határidőt szabhatta meg Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárására

Az Egyesült Államok kormánya július 4-ig lezárná az orosz–ukrán háborút – számolt be róla a Bloomberg az invázió negyedik évfordulóján. A lap értesüléseit a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta, és a Kreml sem reagált a felvetett dátumra, ám a hír már önmagában is komoly geopolitikai üzenetet hordoz.

A kijelölt időpont nem véletlen: július 4-én az Egyesült Államok a függetlenség 250. évfordulóját ünnepli. Egy ilyen szimbolikus napon tető alá hozott békemegállapodás történelmi jelentőségű diplomáciai siker lenne Washington számára.