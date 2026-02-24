Kiszivárgott: ezt a határidőt szabhatta meg Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárására

A brüsszeli delegáció leszögezte Kijevben: a háború kellős közepén gyorsítanák fel Ukrajna EU-csatlakozását
A Radával és a kormánnyal egyeztettek bővítésről, költségvetési és katonai támogatásról.
Miközben a frontokon továbbra is zajlanak a harcok, Washingtonban már a naptárt nézhetik.
Az Egyesült Államok kormánya július 4-ig lezárná az orosz–ukrán háborút – számolt be róla a Bloomberg az invázió negyedik évfordulóján. A lap értesüléseit a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta, és a Kreml sem reagált a felvetett dátumra, ám a hír már önmagában is komoly geopolitikai üzenetet hordoz.
A kijelölt időpont nem véletlen: július 4-én az Egyesült Államok a függetlenség 250. évfordulóját ünnepli. Egy ilyen szimbolikus napon tető alá hozott békemegállapodás történelmi jelentőségű diplomáciai siker lenne Washington számára.
Közben Volodimir Zelenszkij az CNN-nek adott interjúban sürgette, hogy az Európai Unió jelöljön ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására. Az ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump hozzáállását, miközben hangsúlyozta: Kijevnek több megállapodást is el kellene fogadnia – békekötést Oroszországgal, együttműködési kereteket az Egyesült Államokkal és Európával, valamint biztonsági garanciákat rögzítő dokumentumokat.
A Bloomberg szerint korábban is voltak utalások arra, hogy Washington nyár elejéig lezárná a harcokat, ám konkrét dátum most hangzott el először. Ha valóban létezik ilyen céldátum, az azt jelzi:
az amerikai vezetés felgyorsítaná a diplomáciai folyamatokat, még akkor is, ha a frontvonalakon továbbra sincs áttörés.
A kérdés már csak az: lehet-e politikai határidőre békét kötni egy olyan konfliktusban, amely négy éve őrli fel Európa biztonságát és gazdaságát? Július 4. nemcsak ünnep lehet – hanem vízválasztó is.
A 200 ezer milliárdos számla még a könnyebben emészthető része a borzasztó lajstromnak.
Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP