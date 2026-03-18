03. 18.
szerda
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy ádám gulyás márton influenszer partizán fókuszcsoport

„Kicsit lehangoló” – élő adásban ismerte be a tiszás influenszer, hogy lépten-nyomon fideszesekbe botlik

2026. március 18. 16:22

„Nem akarjuk elvenni senkitől a reményt...” – mondta a Jólvanezígy és a Fókuszcsoport Nagy Ádámja, aki nemrég vidékjáró körútra indult, amelyen ráébredt, hogy Belpesten kívül nem belpestiek élnek.

2026. március 18. 16:22
Gulyás Márton a Partizán március 15-i élő adásában Nagy Ádámmal (aki valamiért a mellkasa jobboldalára tűzte fel a nemzeti színű kokárdát), a Fókuszcsoport és a Jólvanezígy YouTube-csatornák influenszerével készített interjút. Nagy mesélt arról, hogy csapatával járják a vidéki Magyarországot és megszólaltatják az utca emberét a politikával kapcsolatos kérdésekben.

„Kicsit lehangoló” – foglalta össze az influenszer a tapasztalataikat, mivel kiderült számukra, hogy továbbra is nagyon sok Fidesz-szavazó él az országban.

Nem akarjuk elvenni senkitől a reményt... 

meg nyilván ez nem egy reprezentatív dolog, amit mi csinálunk, de napközben inkább az idősek válaszolnak nekünk” – igyekezett magyarázkodásával megnyugtatni a Partizán nézőit Nagy Ádám.

A jelenet az alábbi videón 5:30-tól tekinthető meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. március 18. 17:42
Az idősek már letettek valamit az asztalra, az influenszereknek meg csak jogaik vannak.
1
0
zsocc44
2026. március 18. 17:27
Elhagyta a Kiskörút határolta rezervátumot? Nagggyyyon bátor! “Könyörgöm! Akasszuk fel!” Csak klasszikust idéztem!
0
0
Búvár Kund
2026. március 18. 17:13
Átjön az M0-son, aztán a fal adja a másikat.... 😁
1
0
elcapo-2
2026. március 18. 16:57
Ha buta vagy és kibaszott ostoba egyben , dolgozni lusta vagy , akkor menj el influenszernek , mint ez az egybites gyökér. A szektából jól megél a 20-as IQ-val. A vakok között a félszemű is király!
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!