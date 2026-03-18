„Kicsit lehangoló” – élő adásban ismerte be a tiszás influenszer, hogy lépten-nyomon fideszesekbe botlik

Gulyás Márton a Partizán március 15-i élő adásában Nagy Ádámmal (aki valamiért a mellkasa jobboldalára tűzte fel a nemzeti színű kokárdát), a Fókuszcsoport és a Jólvanezígy YouTube-csatornák influenszerével készített interjút. Nagy mesélt arról, hogy csapatával járják a vidéki Magyarországot és megszólaltatják az utca emberét a politikával kapcsolatos kérdésekben.

„Kicsit lehangoló” – foglalta össze az influenszer a tapasztalataikat, mivel kiderült számukra, hogy továbbra is nagyon sok Fidesz-szavazó él az országban.

Nem akarjuk elvenni senkitől a reményt...

meg nyilván ez nem egy reprezentatív dolog, amit mi csinálunk, de napközben inkább az idősek válaszolnak nekünk” – igyekezett magyarázkodásával megnyugtatni a Partizán nézőit Nagy Ádám.