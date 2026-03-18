Ryan Gosling furcsa társat talált magának – máris itt a jövő évi Oscar nagy esélyese?

ugyanis egy Andy Weir-regény adaptációjáról van szó, akárcsak a 2015-ös, Matt Damon főszereplésével készült Mentőexpedíció esetében. Utóbbinak az volt az erőssége, hogy bár a YouTube-on millió olyan videót találunk, amelyekben szakemberek szétszedik a filmet tudományos alapon, de azért egy átlagos sci-fihez mérve jóval realisztikusabb. Állítólag ugyanez elmondható A Hail Mary-küldetésről is. A főszereplő jó alaposan el is magyarázza, mit miért tesz, én mondjuk hamar elvesztettem a fonalat, de gimiben örültem, ha fizikából és kémiából görbült az osztályzat, így nem tudok állást foglalni – és szerencsére nem ez a film egyetlen erénye.

Ugyanis annak ellenére, hogy a célközönség jelentős részét nyilván a TikTok-generáció teszi ki, kegyetlenül lassan indul be a cselekmény, ha otthon tekintem meg, simán lehet, hogy nem engedelmeskedem az OCD-mnek, és egy óra után kinyomom, de aztán meglepő módon berántott érzelmileg. A hősünk ugyanis megismerkedik egy idegen lénnyel, amely ugyanabból a célból érkezett; ő is meg akarja menteni a saját bolygóját a fenyegető entitástól,

így a két magányos asztronauta összefog a siker érdekében.

A forgatókönyvírók eleinte mindent megtesznek azért, hogy azt kívánjuk, inkább vesszen a Föld, csak Ryan Gosling faragjon rá, olyannyira irritáló a főszereplő tenyérbemászó hurráoptimizmusa és állandó poénkodása. Megállás nélkül szórja a humorbonbonokat, csak a többségük inkább idegesítő, mint vicces. Bár ezzel valószínűleg nem mindenki fog egyetérteni, legalábbis a moziteremben azt gyanítottam, hogy az egyik nőnek biztos marihuánával viccelték meg a popcornját, mert megállás nélkül nevetett. Sajnos a jókedve nem bizonyult ragályosnak, de ahogyan aztán elkezdett működni a dinamika a két karakter között, hirtelen képessé váltam érzelmileg rezonálni velük, és onnantól kezdve már inkább annak szurkoltam, hogy mégis sikerüljön megmenteni ezt a fránya bolygót.