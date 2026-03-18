Mellébeszél a Tisza Párt a migrációval kapcsolatban, de pont azt teszik, amit az Európai Néppárt elvár tőlük

Az erős, közös európai fellépésről nem tudni, hogy pontosan mit jelent. Mely testület hozná meg a migrációval kapcsolatos végső döntéseket? Amennyiben az Európai Tanács, mekkora többség kellene ezekhez? Egyszerű többség? Ez esetben komolyan csorbul a tagállamok szuverenitása. Egyhangú döntés? A vétó lehetősége mellett hogy lesz erős egy fellépés? Vagy netán az Európai Bizottság döntene? Ez esetben megint a föderalista irány győzedelmeskedne a nemzeti önrendelkezést támogatókkal szemben. Magyar Pétert úgy fogalmazott, „egy pici szuverenitásról le kell mondani”.

De nézzük tovább! Lehetséges-e, hogy nem fogadják el a kötelező kvótákat és büntetéseket abban az esetben, ha az előbb említett módon a fejünk felett döntenek? Emellett ezzel a mondattal semmit nem vállal a párt, hiszen amennyiben mégis bevezetik a kötelező kvótát, könnyen mondhatják, hogy ez a közös döntés. Alternatív esetben ugyanez a helyzet a büntetéssel. Amennyiben mégis elutasítják ezeket, az pedig ellentmond a közös fellépésnek, hiszen a nyugat-európai tagállamok többsége éppen velünk ellentétes álláspontot képvisel.