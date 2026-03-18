Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Európai Néppárt (EPP) migráció illegális migráció Manfred Weber

Mellébeszél a Tisza Párt a migrációval kapcsolatban, de pont azt teszik, amit az Európai Néppárt elvár tőlük

2026. március 18. 17:16

Semmitmondó, bármilyen részletet nélkülöző mondatokat pufogtat Magyar Péter formációja a bevándorlással kapcsolatban. A Tisza párt eközben mélyen hallgat valódi elképzeléseiről.

A Tisza Párt terveit illetően aktuálisan az ukránokkal kapcsolatos viszony uralja a híreket, hiszen Zelenszkij és csapata valamint az európai elit mindent is igyekszik megtenni Magyar Péterék kormányra kerülése érdekében. Időközben az is kiderült, hogy mit vállalt az ellenzéki erő a brüsszeli vezetés felé Ukrajnával kapcsolatban. Kevesebb szó esik viszont az Európa számára továbbra is elképesztő problémát okozó illegális migráció kérdéséről, és hogy a Tisza Párt valójában mit gondol erről. 

Tisza Párt, Európai Néppárt, migráció
A Tisza Párt elnöke úgy véli, hogy „egy pici szuverenitásról le kell mondani”. 
Forrás: AFP

 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Tovább a cikkhezchevron

Merthogy, mint oly sok egyéb kérdésben, a bevándorlási válság terén Magyar Péterék vagy nem ismertetik részletesen terveiket az emberekkel vagy féligazságokkal/csúsztatásokkal próbálnak egyensúlyozni a brüsszeli elit követelményei és a magyar állampolgárok preferenciái között. A Tisza Párt a nyilvánosság felé eddig az alábbi elképzeléseket közölte: 

  • támogatják az erős, közös európai fellépést az illegális migráció ellen, de nem fogadják el a kötelező kvótákat és a büntetéseket.
  • Az EU-nak növelnie kell a határvédelem támogatását, és meg kell térítenie a magyar határkerítés költségeit.
  • A migráció elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha valódi együttműködés van az uniós tagállamok között.
  • Semmilyen kötelező kvótát vagy betelepítési rendszert nem támogatnak.

Rendkívül ügyes kommunikáció, hiszen határozottnak tűnik, látszólag megfelel a bevándorlást elutasító többség akaratának, miközben azért a brüsszeli főnökök felé is tesz gesztusokat. De hol itt a trükk? Mutatjuk!

 A fenti elképzelések egyrészt részben ellenmondanak egymásnak, másrészt a felelősséget rendkívül könnyen lehet másra helyezni, amennyiben nem sikerült megvalósítani őket, harmadrészt szinte semmilyen konkrétumot nem tartalmaznak. 

De nézzük végig e gondolatokat egyenként: 

Az erős, közös európai fellépésről nem tudni, hogy pontosan mit jelent. Mely testület hozná meg a migrációval kapcsolatos végső döntéseket? Amennyiben az Európai Tanács, mekkora többség kellene ezekhez? Egyszerű többség? Ez esetben komolyan csorbul a tagállamok szuverenitása. Egyhangú döntés? A vétó lehetősége mellett hogy lesz erős egy fellépés? Vagy netán az Európai Bizottság döntene? Ez esetben megint a föderalista irány győzedelmeskedne a nemzeti önrendelkezést támogatókkal szemben. Magyar Pétert úgy fogalmazott, „egy pici szuverenitásról le kell mondani”

De nézzük tovább! Lehetséges-e, hogy nem fogadják el a kötelező kvótákat és büntetéseket abban az esetben, ha az előbb említett módon a fejünk felett döntenek? Emellett ezzel a mondattal semmit nem vállal a párt, hiszen amennyiben mégis bevezetik a kötelező kvótát, könnyen mondhatják, hogy ez a közös döntés. Alternatív esetben ugyanez a helyzet a büntetéssel. Amennyiben mégis elutasítják ezeket, az pedig ellentmond a közös fellépésnek, hiszen a nyugat-európai tagállamok többsége éppen velünk ellentétes álláspontot képvisel.  

A határvédelem támogatásának növelése végre konkrétum, és jó elképzelés, plusz még találkozik is a brüsszeli vezetés elképzeléseivel. Részleteket azonban itt sem tudunk meg. 

Kérdés, hogy milyen határvédelmet támogasson az EU, milyen pénzből és melyik testülete döntsön az elosztásról?

A Fidesz-kormány által épített határkerítés költségeinek megtérítése szintén jó gondolat, a kormány lassan egy évtizede követeli ezt az Európai Uniótól, ám eddig egyetlen eurócentet sem kaptunk. Amennyiben ez sem változik, a Tisza Párt könnyen széttárhatja a kezét, mondván ez nem az ő felelősségük. 

„A migráció elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha valódi együttműködés van az uniós tagállamok között” – ez a mondat is ott áll a Tisza szövegében. Szép gondolat, nem jelent semmit, és a párt sem vállal vele semmit. Nincs kötelező kvóta/betelepítés de legyen együttműködés? Mégis hogyan, miközben a fél unió szolidaritást vár a többiektől? 

Végül pedig: mit jelent az, hogy „... az illegális migrációval szemben”? Nem világos, melyik bevándorlás minősül „illegálisnak”. Egyáltalán: ki dönt ezt el?

Lehet, hogy a bevándorlók Európa egyik felén törvénytelenül érkeznek, de amennyiben nem lehet/nem akarják őket visszaküldeni, a legegyszerűbb megoldás, hogy legálissá teszik az itt tartózkodásukat. A legális migrációval szemben pedig a tiszások sem tiltakoznak. 

De mit is vállalt valójában a Tisza Párt az európai elitnél?

Erről természetesen mélyen hallgat a Tisza Párt, ám ahogy Ukrajna kérdésében, úgy a migrációval kapcsolatban is tettek vállalásokat, amikor az Európai Néppárthoz csatlakoztak. Az EPP elnöke, Manfred Weber – tudják, ő az a globalista politikus, aki szerint a nemzeti önrendelkezés valójában egy nem létező fogalom – számos követelést megfogalmazott Magyar Péter és pártja felé, és mivel még mindig a néppárti frakcióban ülnek, nyilvánvaló, hogy ezeknek meg is felelnek. 

Az sem mellékes persze, hogy az Európai Néppárt migrációval kapcsolatos álláspontja a Tisza Párt csatlakozása előtt is közismert volt, azaz Magyar Péter pontosan tudta, mit vállalnak azzal, hogy belépnek a pártcsaládba. Az „EPP Group Position Paper on Asylum and Migration” (az EPP képviselőcsoport állásfoglalása a menedékjogról és a migrációról) 2023. február 1-jén jelent meg. Ez a dokumentum a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését sürgeti, reformok végrehajtását és a tagállamok közötti „szolidaritási mechanizmusokat” szeretne elérni.

„A migráció kezelése Európa egyik meghatározó, nemzedékek közötti kihívása és lehetősége volt és marad.”

 – fogalmaznak. A bevándorlás tehát az európai Néppárt szerint „lehetőség” Európa számára. 

Az EPP elképzelése nem a határvédelemről szól, hanem a migráció „stratégiai és folyamatos kezelését” szeretné elérni uniós szinten, a felelősség megosztásával. A szövegben megjeleni a „jogszerű migrációs útvonalak” bővítése (azaz az illegális migráció legálissá tétele. Ugye megmondtuk?), integrációs politikák és a munkaerőpiaci szempontok (az európai demográfiai és gazdasági válság kezelése a bevándoroltatással). 

Mindez tökéletesen szembe megy az Orbán-kormány álláspontjával, hiszen a Fidesz szerint a migráció elsősorban szuverenitási és biztonsági kérdés, a döntés joga pedig a nemzetállamok kezében kell legyen. Éles ellentétben a néppárti elképzelésekkel, amelyek uniós szintű koordinációt és kötelező együttműködési mechanizmusokat takarnak. Ezt vállalta a Tisza Párt az európai Néppárthoz csatlakozva, de a magyar választók többségének elutasítása miatt megpróbálja kommunikációs trükkökkel elfedni. És persze amikor kell, a tiszás képviselők engedelmeskednek a néppárti parancsnak

Nyitókép: AFP

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
2026. március 18. 17:44
OV fejjel ment a falnak, azaz az EU-nak. Sokszor értelmetlenül vétózgatott, vagy megjátszotta a kemény fenegyereket az itthoni híveknek. Egyik környező volt szocialista országban sem tobzódnak a migránsok, nem vezették a gyerekek átoperálását, a koedukált WC-t, stb. meg egyéb ökörséget, mert erre tömeges igény nincs, és sehol sem okoz mindennapi problémát. Az elvi lehetőség megvan rá, de ott is eléggé megnehezítve, azt' kész. A környező országok népei is, mint mi, elég konzervatívok, a fenének sem hiányzik ez a sok hülyeség. Ezzel szemben OV ezt törvénybe foglaltatta, h ez itt tilos, és veri a mellét, meg dicsekszik vele a híveknek, miközben az EU-ban kihúztuk a gyufát, és elesünk a támogatásoktól. Ésszel kellett volna csinálni. MP csak annyit tesz majd, amennyit minimálisan megfeleljen az EU-nak, de megkapja a támogatást
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. március 18. 17:26
Tarr Zoltán azt is elismerte, hogy mindenben igazodni fognak Weberékhez: „A néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.” mandiner.hu/kulfold/2024/10/bevallotta-a-tiszas-kepviselo-ugy-tancolnak-ahogy-weber-futyul-mert-sajat-allaspontjuk-az-bizony-nincs
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!