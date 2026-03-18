Mellébeszél a Tisza Párt a migrációval kapcsolatban, de pont azt teszik, amit az Európai Néppárt elvár tőlük

Semmitmondó, bármilyen részletet nélkülöző mondatokat pufogtat Magyar Péter formációja a bevándorlással kapcsolatban. A Tisza párt eközben mélyen hallgat valódi elképzeléseiről.
A Tisza Párt terveit illetően aktuálisan az ukránokkal kapcsolatos viszony uralja a híreket, hiszen Zelenszkij és csapata valamint az európai elit mindent is igyekszik megtenni Magyar Péterék kormányra kerülése érdekében. Időközben az is kiderült, hogy mit vállalt az ellenzéki erő a brüsszeli vezetés felé Ukrajnával kapcsolatban. Kevesebb szó esik viszont az Európa számára továbbra is elképesztő problémát okozó illegális migráció kérdéséről, és hogy a Tisza Párt valójában mit gondol erről.
A 16 éves áldozat édesapja a hatóságok ellen is vizsgálatot kezdeményezett.
Merthogy, mint oly sok egyéb kérdésben, a bevándorlási válság terén Magyar Péterék vagy nem ismertetik részletesen terveiket az emberekkel vagy féligazságokkal/csúsztatásokkal próbálnak egyensúlyozni a brüsszeli elit követelményei és a magyar állampolgárok preferenciái között. A Tisza Párt a nyilvánosság felé eddig az alábbi elképzeléseket közölte:
Rendkívül ügyes kommunikáció, hiszen határozottnak tűnik, látszólag megfelel a bevándorlást elutasító többség akaratának, miközben azért a brüsszeli főnökök felé is tesz gesztusokat. De hol itt a trükk? Mutatjuk!
A fenti elképzelések egyrészt részben ellenmondanak egymásnak, másrészt a felelősséget rendkívül könnyen lehet másra helyezni, amennyiben nem sikerült megvalósítani őket, harmadrészt szinte semmilyen konkrétumot nem tartalmaznak.
De nézzük végig e gondolatokat egyenként:
Az erős, közös európai fellépésről nem tudni, hogy pontosan mit jelent. Mely testület hozná meg a migrációval kapcsolatos végső döntéseket? Amennyiben az Európai Tanács, mekkora többség kellene ezekhez? Egyszerű többség? Ez esetben komolyan csorbul a tagállamok szuverenitása. Egyhangú döntés? A vétó lehetősége mellett hogy lesz erős egy fellépés? Vagy netán az Európai Bizottság döntene? Ez esetben megint a föderalista irány győzedelmeskedne a nemzeti önrendelkezést támogatókkal szemben. Magyar Pétert úgy fogalmazott, „egy pici szuverenitásról le kell mondani”.
De nézzük tovább! Lehetséges-e, hogy nem fogadják el a kötelező kvótákat és büntetéseket abban az esetben, ha az előbb említett módon a fejünk felett döntenek? Emellett ezzel a mondattal semmit nem vállal a párt, hiszen amennyiben mégis bevezetik a kötelező kvótát, könnyen mondhatják, hogy ez a közös döntés. Alternatív esetben ugyanez a helyzet a büntetéssel. Amennyiben mégis elutasítják ezeket, az pedig ellentmond a közös fellépésnek, hiszen a nyugat-európai tagállamok többsége éppen velünk ellentétes álláspontot képvisel.
A határvédelem támogatásának növelése végre konkrétum, és jó elképzelés, plusz még találkozik is a brüsszeli vezetés elképzeléseivel. Részleteket azonban itt sem tudunk meg.
Kérdés, hogy milyen határvédelmet támogasson az EU, milyen pénzből és melyik testülete döntsön az elosztásról?
A Fidesz-kormány által épített határkerítés költségeinek megtérítése szintén jó gondolat, a kormány lassan egy évtizede követeli ezt az Európai Uniótól, ám eddig egyetlen eurócentet sem kaptunk. Amennyiben ez sem változik, a Tisza Párt könnyen széttárhatja a kezét, mondván ez nem az ő felelősségük.
„A migráció elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha valódi együttműködés van az uniós tagállamok között” – ez a mondat is ott áll a Tisza szövegében. Szép gondolat, nem jelent semmit, és a párt sem vállal vele semmit. Nincs kötelező kvóta/betelepítés de legyen együttműködés? Mégis hogyan, miközben a fél unió szolidaritást vár a többiektől?
Végül pedig: mit jelent az, hogy „... az illegális migrációval szemben”? Nem világos, melyik bevándorlás minősül „illegálisnak”. Egyáltalán: ki dönt ezt el?
Lehet, hogy a bevándorlók Európa egyik felén törvénytelenül érkeznek, de amennyiben nem lehet/nem akarják őket visszaküldeni, a legegyszerűbb megoldás, hogy legálissá teszik az itt tartózkodásukat. A legális migrációval szemben pedig a tiszások sem tiltakoznak.
Erről természetesen mélyen hallgat a Tisza Párt, ám ahogy Ukrajna kérdésében, úgy a migrációval kapcsolatban is tettek vállalásokat, amikor az Európai Néppárthoz csatlakoztak. Az EPP elnöke, Manfred Weber – tudják, ő az a globalista politikus, aki szerint a nemzeti önrendelkezés valójában egy nem létező fogalom – számos követelést megfogalmazott Magyar Péter és pártja felé, és mivel még mindig a néppárti frakcióban ülnek, nyilvánvaló, hogy ezeknek meg is felelnek.
Az sem mellékes persze, hogy az Európai Néppárt migrációval kapcsolatos álláspontja a Tisza Párt csatlakozása előtt is közismert volt, azaz Magyar Péter pontosan tudta, mit vállalnak azzal, hogy belépnek a pártcsaládba. Az „EPP Group Position Paper on Asylum and Migration” (az EPP képviselőcsoport állásfoglalása a menedékjogról és a migrációról) 2023. február 1-jén jelent meg. Ez a dokumentum a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését sürgeti, reformok végrehajtását és a tagállamok közötti „szolidaritási mechanizmusokat” szeretne elérni.
„A migráció kezelése Európa egyik meghatározó, nemzedékek közötti kihívása és lehetősége volt és marad.”
– fogalmaznak. A bevándorlás tehát az európai Néppárt szerint „lehetőség” Európa számára.
Az EPP elképzelése nem a határvédelemről szól, hanem a migráció „stratégiai és folyamatos kezelését” szeretné elérni uniós szinten, a felelősség megosztásával. A szövegben megjeleni a „jogszerű migrációs útvonalak” bővítése (azaz az illegális migráció legálissá tétele. Ugye megmondtuk?), integrációs politikák és a munkaerőpiaci szempontok (az európai demográfiai és gazdasági válság kezelése a bevándoroltatással).
Mindez tökéletesen szembe megy az Orbán-kormány álláspontjával, hiszen a Fidesz szerint a migráció elsősorban szuverenitási és biztonsági kérdés, a döntés joga pedig a nemzetállamok kezében kell legyen. Éles ellentétben a néppárti elképzelésekkel, amelyek uniós szintű koordinációt és kötelező együttműködési mechanizmusokat takarnak. Ezt vállalta a Tisza Párt az európai Néppárthoz csatlakozva, de a magyar választók többségének elutasítása miatt megpróbálja kommunikációs trükkökkel elfedni. És persze amikor kell, a tiszás képviselők engedelmeskednek a néppárti parancsnak.
