Márai, Vonnegut és Ferenc pápa írásai – nyolcvanezer könyvet osztanak szét ingyen

A felajánlott könyvállomány rendkívül sokszínű. A hazai klasszikus szerzők – Arany János, Márai Sándor, Faludy György, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Hajnóczy Péter, Térey János – művei mellett a világirodalom jelentős alkotói, köztük Robert Merle, Kurt Vonnegut, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Margaret Atwood kötetei is megtalálhatók a kínálatban.
A válogatásban helyet kaptak egyházi szerzők, például Ferenc pápa és Böjte Csaba művei is.
Kiemelkedően gazdag a gyermek- és ifjúsági könyvek választéka,
emellett számos ismeretterjesztő kötet áll rendelkezésre a történelem, a néprajz, a társadalomtudomány és a politikatörténet témakörében, valamint gasztronómiai és életmóddal foglalkozó kiadványok is szerepelnek a listán. A kötetek így a közművelődési, iskolai és helyismereti gyűjtemények számára is értékes állománygyarapítási lehetőséget kínálnak.
A Széchényi Ferenc Könyvprogram példaértékű együttműködési modellként valósult meg a forprofit szféra és a nemzeti intézmények között. A Libri-Bookline Zrt. adománya, az Országos Széchényi Könyvtár koordinációs szerepe, valamint a Regionális Könyvtárak Kollégiuma és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet közreműködése együtt biztosítja, hogy a minőségi könyvtári tartalom minél több magyar közösséghez eljusson Magyarországon és a határokon túl egyaránt.