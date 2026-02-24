Orbán Viktor nem kertelt: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!” (VIDEÓ)

A magyar miniszter úgy felmosta a padlót az Ukrajnát védőkkel, hogy csak úgy csillog-villog
Ne szórakozz a Barátság-kőolajvezetékkel!
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy egy nagyon udvarias levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden egy újabb videóüzenettel jelentkezett, melyben kérdésre válaszolva magyarázatot adott arra, hogy miért küldött olyan erős hangvételű levelet António Costának, az Európai Tanács elnökének.
A kormányfő többek között elmondta, nagyon udvarias üzenetet küldött. Megjegyezte azt is, hogy a „nemzetközi világban az udvariasság az irányadó. Az a kérdés, hogy el szabad-e ettől térni, és
én azt a szabályt követem, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy amilyen levelet küldenek neki, általában olyat is kapnak vissza.
„Ez történt Costa úrral is: szigorú levelet írt, és egy udvarias, de szigorú levelet kapott” – zárta gondolatait a kormányfő.
A rövid videóhoz a miniszterelnök kísérőszövegként azt írta, hogy még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. „Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával
Orbán Viktor rámutatott, hogy „szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.
Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszárol és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!” – zárta posztját a kormányfő.
