Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács António Costa Magyar Péter levél ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor nem kertelt: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!” (VIDEÓ)

2026. február 24. 17:15

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy egy nagyon udvarias levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének.

2026. február 24. 17:15
null

Orbán Viktor miniszterelnök kedden egy újabb videóüzenettel jelentkezett, melyben kérdésre válaszolva magyarázatot adott arra, hogy miért küldött olyan erős hangvételű levelet António Costának, az Európai Tanács elnökének. 

A kormányfő többek között elmondta, nagyon udvarias üzenetet küldött. Megjegyezte azt is, hogy a „nemzetközi világban az udvariasság az irányadó. Az a kérdés, hogy el szabad-e ettől térni, és 

én azt a szabályt követem, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy amilyen levelet küldenek neki, általában olyat is kapnak vissza. 

„Ez történt Costa úrral is: szigorú levelet írt, és egy udvarias, de szigorú levelet kapott” – zárta gondolatait a kormányfő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A rövid videóhoz a miniszterelnök kísérőszövegként azt írta, hogy még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. „Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával 

  • 1000 forintos benzinárat,
  •  gazdasági válságot 
  • és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának”. 

Orbán Viktor rámutatott, hogy „szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.
Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszárol és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!” – zárta posztját a kormányfő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

