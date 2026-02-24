Trump nukleáris fordulata: élesítik a mini atomerőművet

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Az USA fontos lépést tett az atomipar és a védelempolitika összefonódása felé a Ward 250 mikroreaktor tesztelésével. A fejlesztés Trump elnök energiastratégiájának közvetlen megvalósulása, amely a közelmúlt diplomáciai eseményei miatt hazánkra is hatással lehet.
Az amerikai hadügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium példátlan együttműködésének keretében egy C–17 Globemaster III katonai repülőgép a napokban szállította át a Ward 250 típusú mikroreaktort a kaliforniai March légibázisról a Utah állambeli teszthelyszínre. Az esemény szimbolikája jelentős, hiszen egy 5 megawattos, akár 5 ezer háztartás ellátására is képes nukleáris erőművet sikerült olyan kompakt méretűre zsugorítani, hogy az légi úton bárhová, ráadásul szinte azonnal letelepíthető.
A fejlesztés mögött kőkemény katonai racionalitás húzódik. A jövő hadszíntere – ahogy arra Michael P. Duffey védelmi államtitkár rámutatott – extrém energiaigényű. A mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt adatközpontok, az irányított energiájú fegyverek (lézer, mikrohullám) és a kiber-infrastruktúra kiszolgálására a hagyományos, gyakran sérülékeny civil elektromos hálózatok alkalmatlanok. Így különösen a hadviselésben egyre nagyobb szerepet kapó mesterségesintelligencia-szerverek, amelyek óriási áramfogyasztásúak. A Ward 250 ez utóbbi szempontból is lehetővé teszi a katonai bázisok teljes leválását a közműhálózatról, azaz teljes szigetüzemben képes leadni az óriási teljesítményt.
Így a dízelgenerátoroknál sokkal nagyobb tartalékokkal garantálható a műveleti folytonosság egy esetleges támadás vagy áramszünet esetén is.
Ez a fajta energetikai függetlenség a tengerentúli műveletek során is alapvető fontosságú, hiszen minimalizálja az üzemanyag-utánpótlási vonalak sebezhetőségét.
A projekt sebessége közvetlenül visszavezethető Trump tavaly májusban aláírt rendeleteire, amelyek az amerikai nukleáris ipari bázis újraélesztését és a szabályozói környezet radikális deregulációját célzó intézkedésekkel (Reinvigorating the Nuclear Industrial Base néven) lebontották a bürokratikus gátakat. Chris Wright energiaügyi miniszter bejelentése szerint
a cél ambiciózus: 2026. július 4-ig, az amerikai függetlenség napjáig három ilyen kis méretű reaktornak kell működőképes állapotba kerülnie.
Ez a tempó az amerikai nukleáris reneszánsz egyértelmű jele, ahol az állami akarat találkozik a magántőke innovációs képességével.
Magyar szempontból a hír nem is lehetne aktuálisabb. A Ward 250 tesztelése és az amerikai nukleáris fordulat érdekes megvilágításba helyezi Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatását és a február 16-án aláírt stratégiai megállapodást.
A múlt év végi Trump–Orbán-találkozót követő magyar–amerikai diplomáciai egyezmény deklarált célja, hogy Budapest váljon a közép-európai kis moduláris reaktorok (SMR) piacának központjává. Amíg Paks II. a zsinóráramot és a bázisellátást biztosítja, addig a jövő hazai energiamixében a rugalmasságot és a diverzifikációt éppen az amerikai technológiájú SMR-ek és más mikroreaktorok adhatják.
A most tesztelt Ward 250 technológiai alapjai és a mögötte álló szabályozási könnyítések előrevetítik, milyen típusú megoldások jelenhetnek meg a következő évtized(ek)ben az európai, így a magyar SMR-piacon is. Ha az Egyesült Államoknak sikerül idén nyáron a szériagyártás-közeli állapotig eljuttatni ezeket a reaktorokat, azzal Magyarország – a friss megállapodás révén – technológiai lépéselőnybe kerülhet a régióban potenciális elosztó- és tudásközpontként is, nem csupán felhasználóként. Az üzenet világos: a nukleáris energia többé nem csupán a gigaberuházások, de a rugalmas, mobil és biztonsági fókuszú innováció terepét is jelenti.
Kapcsolódó:
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP