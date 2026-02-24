Trump nukleáris fordulata: élesítik a mini atomerőművet

Az amerikai hadügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium példátlan együttműködésének keretében egy C–17 Globemaster III katonai repülőgép a napokban szállította át a Ward 250 típusú mikroreaktort a kaliforniai March légibázisról a Utah állambeli teszthelyszínre. Az esemény szimbolikája jelentős, hiszen egy 5 megawattos, akár 5 ezer háztartás ellátására is képes nukleáris erőművet sikerült olyan kompakt méretűre zsugorítani, hogy az légi úton bárhová, ráadásul szinte azonnal letelepíthető.

Energiaigényes hadviselés, stratégiai autonómia

A fejlesztés mögött kőkemény katonai racionalitás húzódik. A jövő hadszíntere – ahogy arra Michael P. Duffey védelmi államtitkár rámutatott – extrém energiaigényű. A mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt adatközpontok, az irányított energiájú fegyverek (lézer, mikrohullám) és a kiber-infrastruktúra kiszolgálására a hagyományos, gyakran sérülékeny civil elektromos hálózatok alkalmatlanok. Így különösen a hadviselésben egyre nagyobb szerepet kapó mesterségesintelligencia-szerverek, amelyek óriási áramfogyasztásúak. A Ward 250 ez utóbbi szempontból is lehetővé teszi a katonai bázisok teljes leválását a közműhálózatról, azaz teljes szigetüzemben képes leadni az óriási teljesítményt.